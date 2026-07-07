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മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ വേരറുക്കും; 'തൂഫാനൊപ്പം എൻ്റെ വിദ്യാലയം' ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി

'തൂഫാനൊപ്പം എൻ്റെ വിദ്യാലയം' എന്ന പേരിൽ കൊല്ലത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാനതല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല.

RAMESH CHENNITHALA OPERATION TOOFAN OPERATIONTOOFAN INAUGURATION KOLLAM KERALA GOV AGAINST DRUG
Ramesh Chennithala, Kollam school rally against drug (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 7, 2026 at 7:34 PM IST

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കൊല്ലം: മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ വേരറുക്കുന്നത് വരെ ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനുമായി മുന്നോട്ടു പോകുമെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരളത്തെ ലഹരിമുക്തമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് നടപ്പാക്കുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂപ്പാൻ പദ്ധതിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് 'തൂഫാനൊപ്പം എൻ്റെ വിദ്യാലയം' എന്ന പേരിൽ കൊല്ലത്ത് നടന്ന സംസ്ഥാനതല പരിപാടി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

മയക്കുമരുന്ന് മാഫിയയുടെ വേരറുക്കും; 'തൂഫാനൊപ്പം എൻ്റെ വിദ്യാലയം' ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി (ETV Bharat)

കൊല്ലം വിമലഹൃദയ ഗേൾസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ വച്ചാണ് സംസ്ഥാനതല ഉദ്ഘാടനം ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിർവഹിച്ചത്. കുട്ടികളിൽ ലഹരി ഉപയോഗം വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ വിദ്യാലയങ്ങളെ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കേന്ദ്രമാക്കുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 'തൂഫാനൊപ്പം എൻ്റെ വിദ്യാലയം' ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചത്. കേരള കാത്തലിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് ഗിൽഡ് സംസ്ഥാന സമിതിയും കാത്തലിക് സ്‌കൂൾസ് സ്റ്റാഫ് അസോസിയേഷൻ കൊല്ലം രൂപതയും സംയുക്തമായാണ് പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത്.

ലഹരി വിരുദ്ധ സന്ദേശം പൊതുസമൂഹത്തിലേയ്ക്ക്‌ എത്തിക്കുന്നതിനായി വിദ്യാർഥികളുടെ വിളംബര റാലി, ചിത്രരചന മത്സരം, ഫ്ലാഷ് മോബ്, കുട്ടികളുടെ ലഹരി വിരുദ്ധ കൂട്ടായ്‌മ എന്നിവയും പരിപാടിയുടെ ഭാഗമായി നടന്നു. കേരളത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ തകർക്കുന്ന ലഹരിയിൽ നിന്നും അവരെ മോചിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. പ്രത്യേകിച്ചും രാസ ലഹരിയിൽ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുങ്ങിത്താഴുന്ന ഗുരുതരമായ കാര്യം മനസ്സിലാക്കിയാണ് കേരള സർക്കാർ ലഹരിക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ലഹരി ഉപയോഗിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയോ വിൽക്കുകയോ ചെയ്യുന്നവരെ വിലങ്ങു വയ്ക്കും എന്നും അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു.

ചടങ്ങിൽ വച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല തൂഫാൻ വാരിയർ ബാഡ്‌ജ് കൊല്ലം രൂപത അധ്യക്ഷൻ ആൻ്റണി മുല്ലശ്ശേരിയെ അണിയിച്ചു. ചടങ്ങിൽ വച്ച് ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിജ്ഞയും മന്ത്രി ചൊല്ലിക്കൊടുത്തു. കേരള കാത്തലിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് പ്രസിഡൻ്റ് ടോം മാത്യു ആയിരുന്നു അധ്യക്ഷൻ. ഇരവിപുരം എംഎൽഎ വിഷ്‌ണു മോഹൻ, എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്രട്ടറി ഫാദർ റൊസാരിയോ ബി ജെ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പ്രസംഗിച്ചു. കെസിബിസി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ചെയർമാനും കൊല്ലം രൂപത അധ്യക്ഷനുമായ ഡോക്‌ടർ പോൾ ആൻ്റണി മുല്ലശ്ശേരി അനുഗ്രഹ പ്രഭാഷണം നടത്തി.

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കൊല്ലം രൂപത മദ്യവിരുദ്ധ സമിതി ഡയറക്‌ടർ ഫാദർ ബിനു തോമസ് തുപ്പാശ്ശേരി വിഷയ അവതരണം നടത്തി.
കേരള കത്തലിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് ജനറൽ സെക്രട്ടറി ബിജു. ജി, കാത്തലിക് ടീച്ചേഴ്‌സ് ട്രഷറർ റോബിൻ മാത്യു, സി എസ് എസ് എ രൂപത പ്രസിഡൻ്റ് ബർണാഡ് രൂപതാ സെക്രട്ടറി സുമേഷ് ദാസ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു. ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് ശേഷം വിദ്യാർഥികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയ മന്ത്രി കുട്ടികൾക്കൊപ്പം സെൽഫിയെടുത്ത ശേഷമാണ് മടങ്ങിയത്.

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TAGGED:

RAMESH CHENNITHALA
OPERATION TOOFAN
OPERATIONTOOFAN INAUGURATION KOLLAM
KERALA GOV AGAINST DRUG
KOLLAM OPERATIONTOOFAN INAUGURATION

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