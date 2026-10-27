അന്വേഷണ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടാൽ പ്രതികൾക്ക് അനുകൂലമാകും; വിജിലൻസിനെ വിവരാവകാശ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതിൽ ചെന്നിത്തല
അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കേസുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ പൂർണമായും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
Published : October 27, 2026 at 12:15 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിജിലൻസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള കേസുകളുടെ വിവരങ്ങൾ അന്വേഷണ വേളയിൽ പുറത്തുവിട്ടാൽ അത് കുറ്റാരോപിതർക്ക് അനുകൂലമായി മാറുമെന്നതിനാലാണ് സുപ്രധാന സെക്ഷനുകളെ വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയതെന്ന് ആഭ്യന്തര, വിജിലൻസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ കേസുകളുടെ വിശദവിവരങ്ങൾ പൂർണമായും പൊതുജനങ്ങൾക്ക് നൽകാൻ സാധിക്കൂ എന്നും അദ്ദേഹം നിയമസഭയിൽ വ്യക്തമാക്കി.
വിവരാവകാശ നിയമവും വിജിലൻസും
വിജിലൻസിലെ ടി ഒന്ന്, ടി രണ്ട് സെക്ഷനുകളെ വിവരാവകാശ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കണമെന്ന് മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരാണ് ശുപാർശ ചെയ്തത്. ഈ ശുപാർശയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കഴിഞ്ഞ 22ന് ഇതുസംബന്ധിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം സർക്കാർ പുറത്തിറക്കിയതെന്നും കെ കെ വത്സരാജിൻ്റെ അടിയന്തര ചോദ്യത്തിന് മന്ത്രി മറുപടി നൽകി. വിവരാവകാശ നിയമത്തിൽ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ യാതൊരുവിധത്തിലും വെള്ളം ചേർക്കില്ല. അതീവ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള കേസുകളുടെ വിചാരണ വേളയിൽ സാക്ഷിമൊഴികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവന്നാൽ അത് അന്വേഷണത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിക്കും. അതോടൊപ്പം പ്രതികൾക്ക് നിയമത്തിൻ്റെ പഴുതുകൾ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ഇത് വഴിയൊരുക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ വിവരങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് കഴിഞ്ഞ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ടി ഒന്ന്, ടി രണ്ട് സെക്ഷനുകളെ വിവരാവകാശ പരിധിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. അതിൻ്റെ കൂടി അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുറപ്പെടുവിച്ച ഗസറ്റ് വിജ്ഞാപനം വിവരാവകാശ നിയമത്തെ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനുള്ള നടപടിയുടെ ഭാഗമാണെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കും
ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള അഴിമതി ആരോപണങ്ങളും വിഐപി കേസുകളും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന വിജിലൻസ് സെക്ഷനുകളെ വിവരാവകാശ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കുന്നത് ഭരണത്തിലെ സുതാര്യത കുറയ്ക്കുമെന്ന ആശങ്ക സർക്കാരിനില്ല. അഴിമതിക്കേസുകളിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി കുറ്റക്കാർക്ക് ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ലക്ഷ്യം. ഇതിനായി അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഒരുക്കേണ്ടതുണ്ട്.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണ ഘട്ടത്തിലോ വിചാരണ സമയത്തോ രേഖകൾ പുറത്തുപോകുന്നത് അന്വേഷണത്തിൻ്റെ രഹസ്യസ്വഭാവം നഷ്ടപ്പെടുത്തും. അതിനാൽ വിജിലൻസിലെ ടി ഒന്ന്, ടി രണ്ട് സെക്ഷനുകളെ വിവരാവകാശ പരിധിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാക്കിയ നടപടിയിൽ നിന്നും സർക്കാർ പിന്നോട്ടു പോകില്ലെന്നും മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല നിയമസഭയെ അറിയിച്ചു.
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അഴിമതിരഹിതമായ ഭരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനൊപ്പം അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ കാര്യക്ഷമത വർധിപ്പിക്കാനും ഇത്തരം നടപടികൾ അനിവാര്യമാണെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വിവരാവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ അന്തഃസത്ത ഉൾക്കൊണ്ടുതന്നെയാണ് സർക്കാർ മുന്നോട്ടുപോകുന്നത്. എന്നാൽ അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിൽ വിവരങ്ങൾ ചോരുന്നത് അനുവദിക്കാനാകില്ല. കുറ്റമറ്റ രീതിയിൽ അന്വേഷണം പൂർത്തിയാക്കി കുറ്റപത്രം സമർപ്പിച്ച ശേഷം മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ കൈമാറാൻ സാധിക്കൂ എന്നും മന്ത്രി സഭയിൽ വിശദീകരിച്ചു.
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