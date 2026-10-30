'കൊച്ചി പൊലീസ് കമ്മിഷണറുടെ സ്ഥലം മാറ്റവും ചേരാനല്ലൂർ കേസും തമ്മിൽ ബന്ധമില്ല': രമേശ് ചെന്നിത്തല
കമ്മിഷണറെ മാറ്റിയത് ചേരാനല്ലൂര് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്ന ആരോപണത്തിന് മറുപടിയുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി. സ്ഥലം മാറ്റത്തിന് ഇതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം.
By ANI
Published : October 30, 2026 at 4:54 PM IST
ആലപ്പുഴ: കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണർ എസ്. കാളിരാജ് മഹേഷ് കുമാറിനെ സ്ഥലം മാറ്റിയത് ചേരാനല്ലൂരിലുണ്ടായ അപകടമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണെന്ന ആരോപണം തള്ളി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇതൊരു സാധാരണ ഭരണനടപടി മാത്രമാണെന്നും ശിക്ഷാ നടപടിയല്ലെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. എഡിജിപി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കേസിൽ വീഴ്ചകൾ വരുത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടിയായി, ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
"ചേരാനല്ലൂർ സംഭവത്തെത്തുടർന്നാണ് കൊച്ചി സിറ്റി പൊലീസ് കമ്മിഷണറെ സ്ഥലം മാറ്റിയതെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്? എഡിജിപിയുടെ റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉത്തരവാദികൾക്കെതിരെ നടപടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. സ്ഥലംമാറ്റം എന്നത് ശിക്ഷയല്ല; അതൊരു സാധാരണ ഭരണനടപടി മാത്രമാണ്. ഈ സ്ഥലംമാറ്റത്തിന് പ്രസ്തുത സംഭവവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല" ആഭ്യന്തര മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
കൊച്ചി ചേരാനല്ലൂരിൽ നടന്ന അപകടമരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിൻ്റെ ഇടപെടലുകൾ വിമർശന വിധേയമാകുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സ്ഥലം മാറ്റം. ഒരു അഡിഷണൽ ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജിയുടെ മകനായ 17 വയസുകാരൻ ഉൾപ്പെട്ടതായിരുന്നു ഈ അപകടം. മഞ്ചലി സ്വദേശിയായ ജയബാലകൃഷ്ണൻ (55) എന്ന സ്കൂട്ടർ യാത്രികനാണ് അപകടത്തിൽ മരിച്ചത്. കേസ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്നാരോപിച്ച് നേരത്തെ നാല് പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരുന്നു. അന്വേഷണത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ജില്ലാ ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് (DCB) തെളിവെടുപ്പ് നടത്തിയിരുന്നു.
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അശ്രദ്ധമൂലമുള്ള മരണം എന്ന വകുപ്പ് പ്രകാരമാണ് ആദ്യം കേസെടുത്തതെങ്കിലും വാഹനം അമിതവേഗതയിലായിരുന്നുവെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ലഭിച്ചതിനെത്തുടർന്ന്, പിന്നീട് ഭാരതീയ ന്യായ സംഹിതയിലെ (BNS) സെക്ഷൻ 105 (കുറ്റകരമായ നരഹത്യ) കൂടി ചേർത്തു. മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി പ്രതിക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നുവെന്നും ഇതിനെതിരെ സർക്കാർ അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നുമാണ് ഇരയുടെ പക്ഷത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന അഭിഭാഷകൻ എംജി ശ്രീജിത്ത് വ്യാഴാഴ്ച മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്.
'ഞങ്ങളും ഇരകളായതിനാൽ അതേ കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമുണ്ട്. അതിനാൽ പ്രതിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാൻ പ്രോസിക്യൂഷനെ സഹായിക്കുന്നതിനായി ഞങ്ങൾ ഒരു 'ഇംപ്ലീഡിങ്' അപേക്ഷ (കേസിൽ കക്ഷിയാകാനുള്ള അപേക്ഷ) സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്' അദ്ദേഹം മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ഹർജി നിലനിൽക്കുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള വാദങ്ങൾ കേട്ട ശേഷം കോടതി കുറ്റാരോപിതനായ കുട്ടിക്കും അവൻ്റെ രക്ഷിതാവിനും നോട്ടിസ് അയക്കുകയും ചെയ്തു. കേസ് തുടർവാദം കേൾക്കുന്നതിനായി 2026 നവംബർ 13ലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
ബുധനാഴ്ച അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പ്രതിക്കും ഇയാളുടെ പരിചയക്കാരനും കൊച്ചി ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചിരുന്നു. നേരത്തെ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി അനുവദിച്ച ജാമ്യത്തെ ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇരകളുടെ പ്രതിനിധികൾ പ്രത്യേകമായി കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. പൊലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന എംഡിഎംഎ (MDMA) മോഷ്ടിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുവെന്ന് ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരായ നടപടിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കവെ, ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
"ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകും. ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥനെതിരെ ഇതിനകം നടപടി സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കേരള സർക്കാരിൻ്റെ പ്രധാന പദ്ധതികളിലൊന്നാണ് 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ'. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരിമരുന്നുകൾ സ്വന്തമാക്കുകയോ തെളിവുകളിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കുകയോ ചെയ്യുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പൊലീസ് സേനയിൽ സ്ഥാനമുണ്ടാകില്ല. പിടിച്ചെടുത്ത ലഹരി വസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിക്കാനോ അവയിൽ കൃത്രിമം കാണിക്കാനോ ആരെയും അനുവദിക്കില്ല. കേരളത്തെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതാണ് ഈ പദ്ധതി. അതിനാൽ ഇത്തരം തെറ്റായ പ്രവൃത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥരെ സേനയിൽ തുടരാൻ അനുവദിക്കില്ല" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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