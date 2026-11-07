ശബരിമല തീർഥാടനം; സുരക്ഷയും സൗകര്യങ്ങളും വർധിപ്പിക്കുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
ശബരിമലയില് ഭക്തർക്ക് പൂർണ സുരക്ഷയും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി.
Published : November 7, 2026 at 7:24 PM IST
പത്തനംതിട്ട: ശബരിമല മണ്ഡല-മകരവിളക്ക് തീർഥാടന കാലം സുഗമവും സുരക്ഷിതവുമാക്കുന്നതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ വിപുലമായ ക്രമീകരണങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയതായി ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. നിലയ്ക്കലിൽ പുതിയതായി പണികഴിപ്പിച്ച പൊലീസ് ബാരക്കിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം നിർവഹിച്ച് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
2027 ജനുവരി 20 വരെയുള്ള തീർഥാടന കാലയളവിൽ ഭക്തർക്ക് പൂർണ സുരക്ഷയും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയാണ്. തീർഥാടന നടത്തിപ്പിനായി സന്നിധാനം, പമ്പ, നിലയ്ക്കൽ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് പ്രധാന മേഖലകളായി തിരിച്ചാണ് പൊലീസ് ആസൂത്രണം നടത്തിയിട്ടുള്ളത്. എഡിജിപി (ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ) പി.വിജയൻ ഐപിഎസ് നോഡൽ ഓഫിസറായി പ്രവർത്തിക്കും.
ശബരിമല മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ ഭാഗമായി 700ലധികം പൊലീസുകാർക്ക് താമസിക്കാൻ കഴിയുന്ന പുതിയ ബാരക്കിൻ്റെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി. നിലയ്ക്കലിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന 1750-ഓളം ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കായി മെസ് സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വിപുലീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു.
പൊലീസുകാരുടെ ലഗേജ് അലവൻസ് ₹300ൽ നിന്ന് ₹600 ആയി ഉയർത്തി. മെസ് ഗ്രാന്ഡ് പ്രതിദിനം ₹90 ആയി വർധിപ്പിച്ചു. ഇതിനായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ ₹3.60 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചുവെന്നും മന്ത്രി അറിയിച്ചു. നിയന്ത്രണത്തിനായി നിലയ്ക്കലിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള 'സ്മാർട്ട് പാർക്കിങ്' സൗകര്യം നടപ്പിലാക്കുമെന്നും ഇതിനായി ₹3 കോടി രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
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ഇതര സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നടക്കം എത്തുന്ന ഭക്തരുടെ കുട്ടികൾ തിരക്കിൽ കൂട്ടം തെറ്റിപ്പോകുന്നത് തടയാനും അവരെ എളുപ്പത്തിൽ കണ്ടെത്താനുമായി കൈകളിൽ റിസ്റ്റ് ടാഗ് ഘടിപ്പിക്കുന്ന പദ്ധതിക്കായി ₹13 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി. തീർഥാടന കാലത്തെ ക്രമസമാധാനത്തിനായി സന്നിധാനം, നിലയ്ക്കൽ, വടശ്ശേരിക്കര എന്നിവിടങ്ങളിൽ താത്ക്കാലിക പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾ സജമാക്കും. വടശ്ശേരിക്കരയിൽ സ്ഥിരം പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം സർക്കാരിൻ്റെ പരിഗണനയിലാണെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഭക്തരുടെ സുരക്ഷക്കായി പ്രധാന പരമ്പരാഗത പാതകളിലും ഇടത്താവളങ്ങളിലും പൊലീസ് പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കും. ആൻ്റി-സബോട്ടേജ് ചെക്കിങ്, ക്രൗഡ് മാനേജ്മെൻ്റ് ബാരിക്കേഡുകൾ, സിസിടിവി നിരീക്ഷണം, കടുത്ത ഇൻ്റലിജൻസ് നിരീക്ഷണം എന്നിവയും ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭക്തർക്ക് ആത്മീയ അനുഭൂതി പകരുന്ന സുരക്ഷിതമായ തീർഥാടനം ഉറപ്പാക്കാൻ ദേവസ്വം ബോർഡും സർക്കാരും പൊലീസും ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ചടങ്ങിൽ പഴകുളം മധു എംഎൽഎ അധ്യക്ഷനായി. ഡിജിപി റവാഡ ചന്ദ്രശേഖർ, എഡിജിപിയും ശബരിമല പൊലീസ് നോഡൽ ഓഫിസറുമായ പി വിജയൻ, എഡിജിപി (ഇൻ്റലിജിൻസ് ) ദിനേന്ദ്ര കശ്യപ്, ദക്ഷിണമേഖല ഐ ജിപി പ്രകാശ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലാ കലക്ടര് എ നിസാമുദ്ദീൻ, ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റ് കെ ജയകുമാർ, പത്തനംതിട്ട എസ്പി ആർ ആനന്ദ്, ശബരിമല എഡിഎം ദിലീപ് കെ കൈനിക്കര, ദേവസ്വം കമ്മിഷണർ ബി സുനിൽകുമാർ തുടങ്ങിയവർ പങ്കെടുത്തു.
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