ശബരിമല തീർഥാടനത്തിന് ഒരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയായെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല; പൂരം കലക്കൽ റിപ്പോർട്ട് ഡിജിപിക്ക് കൈമാറി
Sabarimala Pilgrimage Preparations: എഡിജിപി വിജയനെയാണ് നോഡൽ ഓഫിസറായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ തീർഥാടന കാലഘട്ടമാണിത്.
Published : November 17, 2026 at 10:55 AM IST
തൃശൂർ: ശബരിമല തീർഥാടനത്തിൻ്റെ സുഗമമായ നടത്തിപ്പിനുള്ള എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂർത്തിയായതായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. തൃശൂർ പൂരം കലക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ടിൽ ചില വസ്തുതകൾ വിട്ടുപോയതിനാൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി ഡിജിപിക്ക് കൈമാറിയെന്നും അദ്ദേഹം തൃശൂരിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. തൃശൂർ രാമവർമപുരത്തെ പൊലീസ് ട്രെയിനിങ് ഗ്രൗണ്ടിൽ എസ്ഐമാരുടെ പാസിങ് ഔട്ട് പരേഡിൽ പങ്കെടുത്ത ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു മന്ത്രി.
ശബരിമല തീർഥാടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡിജിപിയുടെയും ഉന്നത പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെയും പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്നിരുന്നു. പൊലീസ് സേനയ്ക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഡിജിപി വിജയനെയാണ് നോഡൽ ഓഫിസറായി നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായ തീർഥാടന കാലഘട്ടമാണിത്.
ഇന്ത്യയ്ക്ക് അകത്തുനിന്നും പുറത്തുനിന്നുമായി ലക്ഷക്കണക്കിന് തീർഥാടകരാണ് ഈ സമയത്ത് എത്തുന്നത്. അവരുടെ സംരക്ഷണം ഉറപ്പുവരുത്താനും സുഗമമായി തീർഥാടനം നടത്താനും കഴിയുന്ന നിലയിലാണ് പൊലീസും സർക്കാരും മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം അംഗങ്ങളുടെ പട്ടിക സംബന്ധിച്ച ചോദ്യത്തിന് അതെല്ലാം പിന്നീട് പറയാമെന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ മറുപടി.
പൂരം കലക്കലും പൊലീസ് നടപടികളും
തൃശൂർ പൂരം കലക്കലിൽ നാല് അന്വേഷണങ്ങൾ കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യത്തിന്, പൂരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. മുൻ അന്വേഷണത്തിൽ ചില പോരായ്മകളുണ്ട്. ക്രൈംബ്രാഞ്ച് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിൽ ചില വസ്തുതകൾ വിട്ടുപോയതായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ കൂടുതൽ പരിശോധനയ്ക്കായി റിപ്പോർട്ട് ഡിജിപിക്ക് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തുടർപരിശോധന ആവശ്യമാണെന്നും അതുകൊണ്ടാണ് പുനരന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കൊല്ലം അഞ്ചാലുംമൂട് എംഡിഎംഎ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസിന് പൊതുവായി ഒരു വീഴ്ചയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് മാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് നടത്തുന്ന ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ വളരെ വിജയകരമാണ്. ഒറ്റപ്പെട്ട ഒന്നോ രണ്ടോ സംഭവങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആകെയുണ്ടായത്. എറണാകുളത്ത് ഒരു എസ്ഐക്കെതിരെ ഉയർന്ന പരാതിയിൽ അപ്പോൾതന്നെ ഡിജിപി നടപടിയെടുത്തിരുന്നു. മറ്റ് ഒന്നോ രണ്ടോ സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. കൊല്ലത്ത് എന്താണ് നടന്നതെന്ന് പരിശോധിക്കും.
ബിഷ്ണോയി സംഘത്തിലെ ഗുരുമൂർത്തിയെ പിടികൂടി എൻഐഎക്ക് കൈമാറിയത് കേരള പൊലീസാണ്. വളരെ കാര്യക്ഷമതയോടെയാണ് സേന പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇത്തരം അധോലോക സംഘങ്ങൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഇന്ത്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും കേരളത്തിൽ അവർക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ ഒരു അവസരവും നൽകില്ല. എല്ലാ വെല്ലുവിളികളും ഏറ്റെടുത്ത് ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും പൊലീസ് സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സർക്കാരിൻ്റെ ആറുമാസവും ബോർഡ് നിയമനങ്ങളും
സർക്കാർ ആറ് മാസം പിന്നിടുകയാണെന്നും ചെറിയൊരു കാലയളവാണെങ്കിൽ പോലും പൊതുവെ ഗവൺമെൻ്റിൻ്റെ പ്രവർത്തനം വളരെ നല്ല നിലയിലാണ് മുന്നോട്ടുപോകുന്നതെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. മാധ്യമങ്ങൾ ഏറ്റവും സജീവമായ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ കാവൽക്കാരായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന മാധ്യമങ്ങൾ സർക്കാരിൻ്റെ തെറ്റുകളും പോരായ്മകളും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് നല്ലതാണ്.
അതിനെയെല്ലാം സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന തെറ്റുകൾ തിരുത്തിയും അവരുടെ സഹായത്തോടെ ഭരണം മെച്ചപ്പെടുത്തിയും മുന്നോട്ടുപോകാനാണ് എന്നും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത്. നാളെയും അതുതന്നെയായിരിക്കും സമീപനം. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ നിയമനങ്ങളിൽ വൈകാതെ തന്നെ തീരുമാനമെടുക്കും. സർക്കാരിൻ്റെ പല തീരുമാനങ്ങളിലും അതൃപ്തിയുള്ളവരുമായി ചർച്ച ചെയ്ത് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു.
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