'ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റിനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, തുക്കട ഗാങ്ങിൻ്റെ നേതാവ് ആരെന്ന് പറയണോ': രമേശ് ചെന്നിത്തല
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിലും സംസ്ഥാന അവാർഡ് വിവാദത്തിലും പ്രതികരിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സുരേന്ദ്രൻ്റെ പരാമർശം അപഹാസ്യമെന്ന് പ്രതികരണം.
Published : November 8, 2025 at 3:41 PM IST
കാസർകോട്: ദേവസ്വത്തെ പരിപൂർണമായി കൊള്ളക്കാരുടെ കേന്ദ്രമാക്കി മാറ്റിയെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. 'കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം ദേവസ്വത്തെ കട്ട് മുടിച്ചവരാണ് ഇടതുപക്ഷം. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റിനെ മാറ്റിയത് കൊണ്ട് മാത്രം രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയില്ല. ശബരിമലയിലെ മോഷണം മുഴുവൻ നടന്നത് ഇടത് സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്താണ്.
ശബരിമലയിലെ സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയും മുരാരി ബാബുവും മാത്രമല്ലല്ലോ ഉള്ളത്. ഇതിന് പിന്നിലുള്ള വൻ ശക്തികൾ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ദേവസ്വം ബോർഡ് പ്രസിഡൻ്റുമാരെയും ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരെയും മുഴുവൻ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് ഗവൺമെൻ്റ് ശ്രമിക്കുന്നത്' എന്നും ചെന്നിത്തല കാസർകോട് വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള നടത്തിയത് ആരൊക്കെയാണെന്ന് കൃത്യമായി അറിയാം. എന്നാൽ സത്യം വെളിപ്പെടുത്താൻ ആരും ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ദേവസ്വം മന്ത്രിമാരും ദേവസ്വം പ്രസിഡൻ്റുമാരുമാണ് പ്രതികൾ. അന്താരാഷ്ട്ര ബന്ധമുള്ള സ്വർണ കടത്താണ് നടന്നത്. പൊലീസ് അന്വേഷിച്ചാൽ സത്യം പുറത്തു വരില്ല.
അതുകൊണ്ട് ശബരിമല വിഷയത്തിൽ കോടതിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണം. ദേവസ്വം ബോർഡിലെ രണ്ടോ മൂന്നോ ജീവനക്കരെ റിമാൻഡ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് പ്രശ്നം അവസാനിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യവും ചെന്നിത്തല മുമ്പോട്ട് വച്ചു.
ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ശബരിമലയിലെ വിലപിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കൾ പുറത്തു കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുൻപ് സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷനുമായും ഹൈക്കോടതി ബെഞ്ചുമായി ആലോചിക്കണമെന്ന്. മാത്രമല്ല ദേവസ്വം മാനുവലിൽത്തന്നെ പറയുന്നുണ്ട്, അവിടെയുള്ള വിലപിടിപ്പുള്ള സാധനങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകാൻ പാടില്ല. അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ശബരിമലയിൽ വച്ച് തന്നെ നടത്തണം.
ഇതൊന്നും പാലിക്കാതെ ഈ വിലപിടിപ്പുള്ള സ്വർണാഭരണങ്ങൾ മുഴുവൻ ചെന്നൈയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയത് വലിയ അഴിമതി നടത്താൻ വേണ്ടിയാണ്. ഈ അഴിമതിയാണ് പുറത്ത് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ യഥാർഥ കള്ളന്മാരെ പിടിക്കുന്നില്ല. അവർ രക്ഷപ്പെടുകയാണ്. ഗവൺമെൻ്ററിയാതെ ഒരിക്കലും ഈ കൊള്ള നടക്കില്ല. കേരളത്തിലെ ഭക്തജനങ്ങളുടെ വികാരങ്ങളെ വ്രണപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ സംഭവങ്ങളെല്ലാം അരങ്ങേറുന്നത് എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
യുഡിഎഫ് വമ്പിച്ച വിജയം നേടും
ഇപ്രാവശ്യം യുഡിഎഫ് 2010 ൽ നടന്ന വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം ആവർത്തിക്കാൻ പോവുകയാണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. കേരളത്തിലെ ഇടത് ഭരണ മുന്നണിക്കെതിരായി ഇന്ന് ജനങ്ങൾ വലിയ പ്രതിഷേധം രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഗവൺമെൻ്റിനെതിരായ വികാരം വളരെ ശക്തമാണ്.
അഴിമതിയും കൊള്ളയും നടത്തുന്ന സർക്കാരിനെ എത്രയും വേഗം പുറത്താക്കണമെന്നാണ് ജനങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി തദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വീണ്ടും മുന്നേറി ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നതാണ് എന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
മെഡിക്കൽ കോളജിലെ രോഗിയുടെ മരണം ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തത്
ആരോഗ്യ രംഗം പരിപൂർണമായി തകർന്നിരിക്കുന്നു എന്നും ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. കൈക്കൂലി കൊടുത്താലേ ചികിത്സിക്കൂ എന്ന അവസ്ഥയാണ് ആശുപത്രികളിൽ. തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ രോഗി മരിച്ചത് ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലാത്തതായിരുന്നു എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. നിലവിൽ ആരോഗ്യമന്ത്രി രാജിവക്കുന്നതാണ് നല്ലത്. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ ഇത്രയധികം പ്രശ്നങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും മുഖ്യമന്ത്രി ലോകം മുഴുവൻ ചുറ്റുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശനം ഉന്നയിച്ചു.
തുക്കടെ തുക്കടെ ഗാങ്ങിൻ്റെ നേതാവ് പറഞ്ഞവർ തന്നെ
'രാഹുൽ ഗാന്ധി തുക്കടെ തുക്കടെ ഗാങ്ങിൻ്റെ നേതാവ്' എന്ന കെ സുരേന്ദ്രൻ്റെ പരാമർശത്തെയും ചെന്നിത്തല പരിഹസിച്ചു. പറയുന്ന ആളുതന്നെയാണ് നേതാവെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ആരാണ് തുക്കടെ തുക്കടെ ഗാങ്ങിൻ്റെ നേതാവെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
റാപ്പർ വേടന് അവാർഡ് ലഭിച്ച വിഷയത്തിൽ സജി ചെറിയാൻ നിലവാരം വിട്ടാണ് സംസാരിച്ചത് എന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. സജി ചെറിയാൻ റാപ്പർ വേടനെതിരെ നടത്തിയ 'വേടന് പോലും' എന്ന പരാമർശം മോശമായിരുന്നു. ഒരു സാംസ്കാരിക വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും അത്തരമൊരു പരാമർശം പാടില്ലായിരുന്നു. ഒരു വ്യക്തിയ്ക്ക് ഗവൺമെൻ്റ് നൽകിയ അവാർഡാണ്. പിന്നീട് അവഹേളിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. സജി ചെറിയാൻ്റെ ഭാഷ മാന്യമാകണം എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
