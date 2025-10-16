ETV Bharat / state

'ആർഎസ്എസ് ക്യാമ്പിൽ നടക്കുന്നത് മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവൃത്തികള്‍'; അന്വേഷണം വേണമെന്ന് ചെന്നിത്തല

‘വോക്ക് എഗെയ്ൻസ്‌റ്റ് ഡ്രഗ്‌സ്’ വോക്കത്തൺ പരിപാടിയ്‌ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

Chandy Oommen, Ramesh Chennithala (ETV Bharat)
Published : October 16, 2025 at 4:30 PM IST

കോട്ടയം: ആർഎസ്എസ് ക്യാമ്പിൽ ലൈംഗിക പീഡനം ആരോപിച്ച് ജീവനൊടുക്കിയ യുവാവിൻ്റെ വീഡിയോ ഞെട്ടൽ ഉണ്ടാക്കിയെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ക്യാമ്പിൽ നടക്കുന്ന മനുഷ്യത്വരഹിതമായ പ്രവർത്തനങ്ങളെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണം വേണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ‘വോക്ക് എഗെയ്ൻസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സ്’ വോക്കത്തൺ പരിപാടിയ്‌ക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

കുറ്റം ചെയ്‌തവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ശക്തമായ നടപടികൾ എടുക്കണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. യുവാവിൻ്റെ മരണ ശേഷമാണ് നേരത്തേ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്‌തുവച്ച യുവാവിൻ്റെ വീഡിയോ ഇൻസ്‌റ്റഗ്രാമിലൂടെ പുറത്തുവന്നത്. ബാല്യകാലത്ത് പീഡിപ്പിച്ച ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകൻ്റെ പേരുള്‍പ്പെടെ എടുത്തു പറഞ്ഞാണ് യുവാവിൻ്റെ മരണമൊഴി.

രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്‍ഗ്രസും ഡിവൈഎഫ്ഐയും

സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് പൊൻകുന്നത്ത് ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകർ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെ പ്രവർത്തകർ ആരോപണ വിധേയനായ കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി കപ്പാടുള്ള നിധീഷ് മുരളീധരൻ്റെ കട അടിച്ചുതകർത്തു. കേന്ദ്ര കമ്മറ്റിയംഗം ജെയ്ക്ക് സി തോമസ് ആണ് പൊൻകുന്നത്തെ പ്രതിഷേധ യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തത്.

പൊലീസ് അന്വേഷണം വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി ഡിവൈഎസ്‌പി ഓഫിസിലേക്ക് മാർച്ച്‌ നടത്തി. മാർച്ചിന് ശേഷം ദേശീയ പാതയിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകരെ പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്‌ത് നീക്കി. പ്രതിഷേധ യോഗം ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് നാട്ടകം സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു. സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി പ്രതിഷേധം കടുപ്പിക്കാൻ ആണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം.

പ്രതിഷേധവുമായി കോണ്‍ഗ്രസും ഡിവൈഎഫ്ഐയും (ETV Bharat)

ആവേശ നടത്തം

മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നടത്തുന്ന ‘വോക്ക് എഗെയ്ൻസ്‌റ്റ് ഡ്രഗ്‌സ്’ പരിപാടിയ്‌ക്ക് ആവേശകരമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. കോട്ടയം കളക്‌ട്രേറ്റിന് മുമ്പിൽ നിന്ന ആരംഭിച്ച സമൂഹ നടത്തത്തിൽ യുവാക്കളും പൊതുജനങ്ങളും രമേശ് ചെന്നിത്തലയോടെപ്പം അണി ചേർന്നു. ലഹരി വിരുദ്ധ യാത്രയുടെ ഫ്ലാഗ് ഓഫ് ഓർത്തഡോക്‌സ് സഭ കോട്ടയം ഭദ്രാസനാധിപൻ യൂഹാനോൻ മാർ ദ്വിയസ്കോറോസ് തിരുമേനി നിർവഹിച്ചു.

11 ജില്ലകൾ പിന്നിട്ട ശേഷമാണ് ലഹരി വിരുദ്ധ യാത്ര കോട്ടയത്ത് എത്തിയത്. കോട്ടയത്ത് കലക്‌ടറേറ്റിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച ലഹരി വിരുദ്ധ യാത്ര കോട്ടയം ഗാന്ധി സ്ക്വയറിൽ സമാപിച്ചു. യുവജനങ്ങളെ വഴി തെറ്റിക്കുന്ന രാസ ലഹരിയുടെ ഉത്ഭവവും വിപണനവും സർക്കാർ ഇടപെട്ട് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

പഞ്ചാബിനെ ലഹരിയിൽ മുക്കിയ സംഘമാണ് ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലേക്ക് ചുവടു മാറ്റുന്നതെന്നും ഇതിനെതിരേ ശക്തമായ ജനമുന്നേറ്റം വേണമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്‌തു സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വോക്കത്തോൺ ഒക്‌ടോബർ 30ന് എറണാകുളത്ത് സമാപിക്കും.

അബിൻ വർക്കി വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ച് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ

യൂത്ത്​ കോൺഗ്രസ്​ അധ്യക്ഷസ്ഥാനം ലഭിക്കാത്തതിൽ അതൃപ്‌തി പരസ്യമാക്കി അബിൻ വർക്കിയെ പിന്തുണച്ച് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ എംഎൽഎ. അബിൻ വളരെ അധികം കഷ്‌ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള നേതാവാണെന്നും അബിൻ കൂടുതൽ പരിഗണിക്കപ്പെടേണ്ട വ്യക്തിയാണെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു. മുതിർന്ന കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല നയിക്കുന്ന ‘വോക്ക് എഗെയ്ൻസ്‌റ്റ് ഡ്രഗ്‌സ്’ പരിപാടിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ചാണ്ടി ഉമ്മൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

'ഇഷ്‌ടമാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം അംഗീകരിക്കുക. പല അഭിപ്രായങ്ങൾ വരുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. എന്നാൽ പാർട്ടിയെടുത്ത തീരുമാനത്തിലെ കാര്യകാര്യങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നിലെന്നും' ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കി. താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നും പ്രവർത്തിച്ചുവന്ന നേതാവാണ് അബിൻ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടി അഭിപ്രായം പരിഗണിച്ച് വേണമായിരുന്നു തീരുമാനമെടുക്കാനെന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.

'പിതാവിന്‍റെ ഓർമ ദിവസം എന്നെ പാർട്ടി പദവിയിൽ നിന്ന് നീക്കി. എനിക്ക് അത് വലിയ മാനസിക വിഷമമുണ്ടാക്കി. ഇക്കാര്യത്തിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക പോലും ചെയ്‌തില്ല. എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ രാജിവച്ച് ഒഴിഞ്ഞേനെ. അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് എന്നെ പുറത്താക്കിയത്. അപ്പോഴും പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനം എന്നാണ് പറഞ്ഞത്' എന്ന് ചാണ്ടി ഉമ്മൻ പറഞ്ഞു.

അതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചതാര് എന്ന് ഞാൻ പിന്നീട് പറയുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. ഇലക്ഷൻ കഴിയുന്നതുവരെ ഒരു വിവാദത്തിന് ഇല്ലെന്നും ഒജെ ജനീഷും ഈ സ്ഥാനത്തിന് അർഹനാണെന്നും ചാണ്ടി ഉമ്മൻ വ്യക്തമാക്കി.

യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന ഉപാധ്യക്ഷനായ അബിൻ വർക്കിക്ക് പകരം ഒജെ ജനീഷിനെ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനാക്കിയതിൽ പലരും എതിർപ്പ് പ്രകടപ്പിച്ചിരുന്നു. ദേശീയ സെക്രട്ടറിയായി പ്രവർത്തിക്കാൻ താത്‌പര്യമില്ലെന്ന് അബി വർക്കി നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

