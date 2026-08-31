'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനെ സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും ആക്ഷേപിക്കരുത്': പിണറായി വിജയന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി
കാസർകോട് കാലിക്കടവിൽ നിന്ന് 139.290 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനി റിയ ഖാൻ, ഘാന സ്വദേശി വിക്ടർ എന്നിവരെ കേരള പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു
Published : August 31, 2026 at 1:09 PM IST
കണ്ണൂർ: സംസ്ഥാനത്ത് ലഹരിവേട്ട ശക്തമാക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായി ആവിഷ്കരിച്ച ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാനുമായി എല്ലാവരും സഹകരിക്കണമെന്നും, സഹായിച്ചില്ലെങ്കിലും പദ്ധതിയെ ആക്ഷേപിക്കരുതെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. പാലക്കാട് അതിർത്തിയിൽ 13 കിലോ എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയതിന് പിന്നാലെ കാസർകോട് ചന്തേര പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ പരിധിയിലും വൻ ലഹരിവേട്ട നടന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
കാസർകോട് കാലിക്കടവിൽ നിന്ന് 139.290 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പിടികൂടിയ സംഭവത്തിൽ ഗുജറാത്ത് സ്വദേശിനി റിയ ഖാൻ, ഘാന സ്വദേശി വിക്ടർ എന്നിവരെ കേരള പൊലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇൻ്റലിജൻസ് റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു പരിശോധനയെന്നും ലഹരിക്കടത്തുകാർക്കെതിരെ കർശന നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയോറിൽ നിന്നാണ് റിയ ഖാനെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്.
ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതം
ലഹരിക്കടത്ത് കേസിലെ പ്രതികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശനുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ആരോപണത്തിന് ചെന്നിത്തല മറുപടി നൽകി. പ്രതികൾക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പിണറായി വിജയൻ ആരോപിച്ചതോടെ വലിയ കോളിളക്കമാണ് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഈ കേസിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി തുമ്പുണ്ടാക്കണമെന്ന് നിർദേശിച്ചത് മുഖ്യമന്ത്രി തന്നെയാണ്. ആരുടെ കൂടെ ഫോട്ടോ എടുത്താലും ആർക്കും പ്രത്യേക പരിഗണന ലഭിക്കില്ലെന്നും കുറ്റക്കാരൻ ആരായാലും അവർക്ക് വിലങ്ങു വീഴുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തൂഫാൻ്റെ കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിട്ടുവീഴ്ചയുമില്ല.
പ്രതികൾക്ക് നേരെ കാപ്പ ചുമത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യം പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. 10 വർഷം കേരളം ഭരിച്ചിട്ട് 500 ഗ്രാം എംഡിഎംഎ പോലും പിടിക്കാൻ കഴിയാത്ത പിണറായി വിജയനാണ് ഇപ്പോൾ തൂഫാനെതിരെ സംസാരിക്കുന്നതെന്ന് ചെന്നിത്തല കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഇത്തരം അടിസ്ഥാനരഹിതമായ ആരോപണങ്ങളിൽ നിന്ന് പിണറായി വിജയനും സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി ഗോവിന്ദനും പിന്തിരിയണം. ലഹരി കേസുകളിൽ ആരുമായി ബന്ധമുണ്ടായാലും പൊലീസ് കള്ളക്കളി കളിച്ചാൽ ശക്തമായ നടപടിയുണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
സിപിഎമ്മിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം
കണ്ണൂരിലെ പാർട്ടി വിശദീകരണ യോഗങ്ങളിൽ വോട്ടർമാരെയും ജനങ്ങളെയും പിണറായി വിജയൻ കുറ്റപ്പെടുത്തുകയാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. സ്വന്തം എംഎൽഎമാരെപ്പോലും ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. ഇതിനായി പാർട്ടി ജില്ല സെക്രട്ടറി തന്നെ നേരിട്ട് രംഗത്തിറങ്ങുകയാണ്. ഇതിന് അവർക്ക് ആരാണ് അധികാരം നൽകിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയം പരാജയമായിരുന്നിട്ടും, വനിതാ സ്ഥാനാർഥി വന്നതിനാലാണ് തോറ്റുപോയതെന്നാണ് രാകേഷ് പറയുന്നത്. ഇത് വനിതകൾക്ക് നേരെയുള്ള കടുത്ത അധിക്ഷേപവും സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശവുമാണ്. രാകേഷ് പറഞ്ഞ ഈ കാര്യങ്ങൾ എം.വി ഗോവിന്ദൻ അംഗീകരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കണം. തളിപ്പറമ്പിലും പയ്യന്നൂരിലും പാർട്ടി പിടിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ അഭ്യാസമാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നതെന്നും ചെന്നിത്തല വിമർശിച്ചു.
പാലത്തായി കേസും മറ്റ് വിവാദങ്ങളും
പാലത്തായി കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾക്ക്, അതൊരു അളിഞ്ഞ കേസാണെന്നും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ പറയാനില്ലെന്നുമായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ മറുപടി. പ്രതിയെ ആരും സംരക്ഷിക്കുന്നില്ലെന്നും കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ജയിലിൽ തടവുകാർ തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടൽ സർക്കാർ ഗൗരവമായി പരിശോധിക്കും.
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സ്ത്രീകൾ പൊതുരംഗത്ത് വരരുത് എന്ന് പറയുന്നതിനോട് യാതൊരു യോജിപ്പുമില്ല. കാന്തപുരം എ.പി അബൂബക്കർ മുസ്ലിയാർ പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം മാത്രമാണെന്നും ചെന്നിത്തല വിശദീകരിച്ചു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതരം അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നുവെന്ന വിമർശനങ്ങളോടും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. രാഷ്ട്രപതി, ഉപരാഷ്ട്രപതി, പ്രധാനമന്ത്രി എന്നിവർ പങ്കെടുക്കുന്ന ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുന്നത് പ്രോട്ടോക്കോളിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ പരിപാടികളിൽ വന്ദേമാതരം ആലപിക്കുമ്പോൾ സംസ്ഥാനത്തിന് അതിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ചോദിച്ചു.
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