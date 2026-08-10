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ഗൗതം കൃഷ്‌ണക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ തുടരും; കുടുംബത്തിന് എല്ലാ സഹായവും നൽകുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

നീണ്ടകരയിലെ ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഈ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പാക്കുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല

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ഗൗതമിൻ്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്ന രമേശ് ചെന്നിത്തല (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 10, 2026 at 7:27 AM IST

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കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ മത്സ്യബന്ധനത്തിനിടെ വള്ളം മറിഞ്ഞ് കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്‌ണക്കായുള്ള തെരച്ചിൽ ഊർജിതമായി തുടരുമെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ കുടുംബത്തിന് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ നൽകുന്ന കാര്യം വരാനിരിക്കുന്ന മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അപകടത്തിൽപ്പെട്ട മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കണ്ടെത്താൻ സാധ്യമായ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.

നീണ്ടകരയിലെ ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ വീട്ടിലെത്തിയ മന്ത്രി കുടുംബാംഗങ്ങളെ ആശ്വസിപ്പിച്ചു. സർക്കാരിന് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും ഈ കുടുംബത്തിന് ഉറപ്പാക്കും. തെരച്ചിലിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടങ്ങളിൽ കോസ്റ്റ് ഗാർഡിന് വീഴ്ച ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അക്കാര്യം ഗൗരവമായി അന്വേഷിക്കും. കോസ്റ്റൽ പൊലീസിൻ്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ അടിയന്തര നടപടിയെടുക്കും.

ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല (ETV Bharat)

പലപ്പോഴും അവർക്ക് പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ലഭിക്കാറുള്ളതെന്നും മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് ഐജിയുമായി നേരിട്ട് സംസാരിച്ചുവെന്നും കോസ്റ്റ് ഗാർഡും നാവികസേനയുടെ സ്‌കൂബ ഡൈവിങ് സംഘവും തെരച്ചിലിനായി സജീവമായി രംഗത്തുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. സംഭവം വളരെ വേദനാജനകമാണെന്നും കുടുംബത്തിൻ്റെ ദുഃഖത്തിൽ പങ്ക് ചേരുന്നുവെന്നും രമേശ്‌ ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയെ തുടർന്ന് കടലിൽ പോകുന്ന മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് കൃത്യമായ മുന്നറിയിപ്പുകൾ നൽകാൻ സംവിധാനങ്ങൾ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ചു.

ഗുണ്ടകളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം അനുവദിക്കില്ല

ഗൗതം കൃഷ്‌ണയുടെ വീട് സന്ദർശിച്ച് മടങ്ങവേ അർജുൻ ആയങ്കി അടക്കമുള്ള ഗുണ്ടകളെ പിടികൂടിയതിലും മന്ത്രി പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഗുണ്ടകളുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം ഇനി അനുവദിക്കില്ലെന്നും നാട്ടിൽ ജനങ്ങൾക്ക് സമാധാനമാണ് ആവശ്യമെന്നും കൊല്ലത്ത് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഗുണ്ടകളെ പോറ്റി വളർത്തുന്നവർ കരുതിയിരിക്കണം. ഇവരെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വാർഥ താത്പര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടതില്ല. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ റീൽസ് ഗുണ്ടകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായ നടപടികൾ തുടരും. സംസ്ഥാനത്ത് വർധിച്ചുവരുന്ന ക്രിമിനൽ സംഘങ്ങളെ അമർച്ച ചെയ്യാൻ പൊലീസിന് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ആവശ്യമായ അന്വേഷണങ്ങൾ പൊലീസ് നടത്തും. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു നിരപരാധിയെയും ഉപദ്രവിക്കില്ല. കുറ്റം ചെയ്തവരെ നിയമത്തിൻ്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് കേരളം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അധികം സ്‌മാർട്ട് ആകേണ്ടതില്ലെന്നും പൊലീസിനെ വെല്ലുവിളിച്ച് രക്ഷപ്പെടാമെന്ന് ആരും കരുതേണ്ടെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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അധിക്ഷേപ പരാമർശത്തിൽ കസ്റ്റഡിയിലായ ടി ജി മോഹൻദാസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വ്യവസ്ഥാപിതമായ നിലയിൽ പൊലീസ് നടപടികൾ തുടരുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല അറിയിച്ചു. നിയമപരമായ കാര്യങ്ങളിലൂടെ പൊലീസ് അവരുടെ ജോലി ചെയ്യും. ടി ജി മോഹൻദാസിനെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത സംഭവത്തിൽ നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സമൂഹത്തിൽ സ്പർധ വളർത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള പ്രസ്താവനകൾ ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായാലും മുഖം നോക്കാതെ നടപടിയെടുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

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NEENDAKARA BOAT ACCIDENT
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