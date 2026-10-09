മാസപ്പടി കേസ്; വിധി പരിശോധിച്ച ശേഷം നിയമനടപടിയുമായി മുന്നോട്ട്, സര്ക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല
ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
Published : October 9, 2026 at 3:39 PM IST
എറണാകുളം: മാസപ്പടികേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ കേസെടുക്കണമെന്ന ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിൽ വിധിന്യായം കിട്ടിയ ശേഷം നിയമനടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുമെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പ് മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. കൊച്ചിയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കവെയാണ് രമേശ് ചെന്നിത്തല വിഷയത്തിൽ സർക്കാർ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധി സർക്കാരിന് തിരിച്ചടിയല്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. കോടതി വിധിന്യായം വിശദമായി പഠിച്ച ശേഷം നിയമപരമായി സ്വീകരിക്കാവുന്ന എല്ലാ നടപടികളും കൈക്കൊള്ളുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വ്യക്തമായ നിയമോപദേശം ലഭിച്ചിരുന്നതായി ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഏതൊരു വിഷയത്തിലും പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയതിന് ശേഷം മാത്രം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതിയെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ വ്യക്തമായ വിധിയുണ്ട്. ഈ നിയമവശം മുൻനിർത്തി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം വേണമെന്നായിരുന്നു ലഭിച്ച നിയമോപദേശമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
എൻഫോഴ്സ്മെൻ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ.ഡി) ആവശ്യപ്പെട്ടതുപോലെ വഴിവിട്ട് സർക്കാർ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും, ഇഡി നൽകിയ കത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പൂർണമായും നിയമപരമായ നടപടികളാണ് സർക്കാർ സ്വീകരിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അന്വേഷണം യുഡിഎഫ് നേതാക്കളിലേക്ക് നീളാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തിന് "അതൊക്കെ വരട്ടെ, വരുമ്പോൾ നോക്കാം" എന്നായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം. കോൺഗ്രസ് ഇഡിയെ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളതല്ല ഇവിടെ പ്രധാന വിഷയമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
രാജ്യത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാമർശിക്കവെ, ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യം ഇന്ന് വലിയ അപകടത്തിലാണെന്ന് അദ്ദേഹം അഅഭിപ്രായപ്പെട്ടു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെയും കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുടെയും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വിമർശനം രേഖപ്പെടുത്തിയ ചെന്നിത്തല, ബിജെപി ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് കേന്ദ്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാറിനെ രാജി വെപ്പിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
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സി.എം.ആർ.എൽ-എക്സാലോജിക് മാസപ്പടി കേസിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയൻ, മകൾ വീണ ടി, മുഹമ്മദ് റിയാസ് എന്നിവർക്കെതിരെ എഫ്.ഐ.ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. കേസിൽ എഫ്.ഐ.ആർ ഇട്ട് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വാദം പൂർണമായും തള്ളി കൊണ്ടായിരുന്നു കോടതി വിധി.
പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തി തെളിവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം എഫ്ഐആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്താൽ മതിയെന്നായിരുന്നു സർക്കാരിൻ്റെ നിലപാട്. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിൻ്റെ നിയമോപദേശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) കേസിൽ അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു.
14 ദിവസത്തെ സമയപരിധിയുള്ള പ്രാഥമിക അന്വേഷണമാണ് എസ്ഐടി നടത്തിയിരുന്നത്. എന്നാൽ ഈ വാദങ്ങളെല്ലാം തള്ളിയ ഹൈക്കോടതി, ഇഡി സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ട് ഒരു അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായി കണക്കാക്കി കേസെടുക്കാൻ ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
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