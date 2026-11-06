'കുട്ടിക്കുറ്റവാളികള് അധികരിക്കുന്നു, ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിൽ അടിയന്തര ഭേദഗതി വേണം': ആഭ്യന്തര മന്ത്രി
ജുവനൈൽ ആക്ടിൽ അടിയന്തരമായി കാലാനുസൃതമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്നുയരന്നൂവെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി.
Published : November 6, 2026 at 9:07 PM IST
കൊല്ലം: അടുത്ത കാലത്തായി പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങളുടെ എണ്ണം വർധിച്ച് വരുന്നത് അങ്ങേയറ്റം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. നിലവിലുള്ള ജുവനൈൽ ജസ്റ്റിസ് ആക്ടിലെ ലൂപ്പഹോളുകളും അതിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന ആനുകൂല്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളും മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് വലിയ രീതിയിലുള്ള അക്രമങ്ങളും കുറ്റകൃത്യങ്ങളുമാണ് ഇപ്പോൾ സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ ഒരു സാഹചര്യം മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ജുവനൈൽ ആക്ടിൽ അടിയന്തരമായി കാലാനുസൃതമായ ഭേദഗതികൾ വരുത്തണമെന്ന ആവശ്യം പൊതുസമൂഹത്തിൽ നിന്ന് ശക്തമായി ഉയരുന്നുണ്ട്.
ഇത് ഒരു കേന്ദ്ര നിയമം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ നേരിട്ട് മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനോ അന്തിമ തീരുമാനമെടുക്കുന്നതിനോ സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻ്റിന് നിയമപരമായ ചില പരിമിതികൾ ഉണ്ട് എന്നത് വസ്തുതയാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു. എങ്കിലും ഈ വിഷയത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ശക്തമായ അഭിപ്രായവും പൊതുജനങ്ങളുടെ ആശങ്കയും എത്രയും വേഗം ബന്ധപ്പെട്ട കേന്ദ്ര അധികാരികളെയും മന്ത്രാലയത്തെയും ഔദ്യോഗികമായി അറിയിക്കാൻ സംസ്ഥാന സർക്കാർ തയ്യാറാകുമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
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2016ലെ ഭേദഗതിക്ക് ശേഷം റൂള് വരികയുണ്ടായി. ഇന്ന് 18 വയസില് താഴെയുള്ള ജുവനൈല് ആയ കുട്ടികള് ഇതിൻ്റെ സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് അക്രമങ്ങളും കൊലപാതകങ്ങളും ഉള്പ്പെടെ നടത്തുന്നുവെന്ന് ആഭ്യന്തര വകുപ്പിന് പരാതി ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. 2016ലെ റൂള് പ്രകാരം ക്രൂരമായ കുറ്റകൃത്യം നടത്തുന്നതിന് 7 വര്ഷത്തെ കഠിന തടവാണ് ലഭിക്കുക. മനപൂര്വമല്ലാത്ത നവരഹത്യയെങ്കില് 5 വര്ഷമാണ്. 7 വര്ഷത്തെ തടവ് ലഭിക്കുന്ന കേസിലാണ് ജാമ്യമില്ലാത്ത നടപടിയുണ്ടാകുന്നതെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു .
ചേരാനെല്ലൂരില് ഉണ്ടായത് മനഃപൂര്വമല്ലാത്ത നരഹത്യയെന്ന് വ്യാഖ്യാനിച്ചു കൊണ്ടാണ് പ്രായപൂര്ത്തിയാകാത്ത ആ പ്രതിക്ക് കോടതി ജാമ്യം കൊടുത്തത്. ജുവനൈലുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ വർധിച്ചുവരുന്നത് ഗൗരവത്തോടെ കാണേണ്ട വിഷയമാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. നിലവിലെ സാമൂഹിക സാഹചര്യങ്ങൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ജുവനൈൽ നിയമത്തിൽ ഭേദഗതി ആവശ്യമാണെന്ന അഭിപ്രായം ശക്തമാകുന്നുണ്ട്. കുട്ടിക്കുറ്റവാളികൾ നിയമത്തിൻ്റെ ആനുകൂല്യം ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ പാടില്ലെന്നത് തൻ്റെ വ്യക്തിപരമായ നിലപാടാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമവിദഗ്ധരുമായി ചർച്ച നടത്തി ഇക്കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
കാക്കനാട് ബസ് അപകടത്തിലും അദ്ദേഹം ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. സംസ്ഥാനത്ത് കാൽനട യാത്രക്കാർക്ക് മതിയായ സുരക്ഷയില്ലെന്നും മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിച്ച് ആളുകളുടെ ജീവനെടുക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. മദ്യപിച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നവർക്കെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്ന ഹൈക്കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണങ്ങൾ പൂർണമായും ഉൾക്കൊള്ളുന്നു. ഇത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കുമെന്നും ശക്തമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്നും ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി. മദ്യപിച്ച് കൊണ്ടുള്ള വാഹനമോടിക്കൽ കേരളത്തിൽ ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനെതിരെ കഠിനമായ ശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കും. ലൈസൻസ് റദ്ദാക്കുന്ന ഉൾപ്പെടെയുള്ള ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
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