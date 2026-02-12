ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം; 'നടന്നത് കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതി': രമേശ് ചെന്നിത്തല
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം അഴിമതിയെ കുറിച്ച് രമേശ് ചെന്നിത്തല. സമ്മേളനത്തിനായി ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചതെന്ന് കുറ്റപ്പെടുത്തല്. ഇത് വലിയ വെട്ടിപ്പല്ലാതെ പിന്നെ എന്താണെന്നും ചോദ്യം.
Published : February 12, 2026 at 4:40 PM IST
കോട്ടയം: സർക്കാർ സംഘടിപ്പിച്ച ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമം അഴിമതി അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഒരു ദിവസം മാത്രമാണ് പരിപാടി നടന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി സംസാരിച്ച ശേഷം വേദിയിൽ ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോട്ടയത്ത് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രമേശ് ചെന്നിത്തല.
അഴിമതിയെ കുറിച്ച് വിശദമായ അന്വേഷണം വേണം. കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ നിയമ നടപടി എടുക്കണം. വെറും ഉച്ചയോടെ അവസാനിച്ച ഒരു സമ്മേളനത്തിനായി ഏഴ് കോടി രൂപയാണ് ചെലവഴിച്ചത്. ഇത് വൻതോതിലുള്ള വെട്ടിപ്പല്ലാതെ മറ്റെന്താണെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു. അയ്യപ്പ സംഗമം വൻ പരാജയമായി. സർക്കാരിൻ്റെ പണം ധൂർത്തടിച്ചവരെ പിടികൂടി നിയമത്തിൻ്റെ മുമ്പില് കൊണ്ടുവരണം. അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് കേസ് ഫയൽ ചെയ്യുമെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ അഴിമതിയാണ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. ദേവസ്വം ബെഞ്ച് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ വിമർശനമാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. കിടക്ക വാങ്ങിയതിലും ഭക്ഷണം നൽകിയതിനൊന്നും കണക്കിലില്ല. ഇതെല്ലാം അന്വേക്ഷിക്കണമെന്നും ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത ആളുകൾക്ക് നൽകിയ ഭക്ഷണത്തിന്റെ കണക്കിൽ പോലും വ്യക്തതയില്ല. ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിന്റെ നടത്തിപ്പിൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് നടന്നതായി സ്പെഷ്യൽ കമ്മിഷണറുടെ റിപ്പോര്ട്ടും ഇതിന് പിന്നാലെ വന്നിട്ടുണ്ട്.
റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ: കലാപരിപാടികൾക്കായി വകയിരുത്തിയത് രണ്ട് ലക്ഷം രൂപയായിരുന്നെങ്കിലും എട്ട് ലക്ഷം രൂപയുടെ പരിപാടികൾ നടത്തിയതായും അതുവഴി ആറ് ലക്ഷം രൂപ അധികമായി ചെലവായതായും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വിഐപികളുടെ ഭക്ഷണ വിതരണ ചെലവിലും കണക്കുകൾ ലഭ്യമല്ല. മരാമത്ത് പണികൾ നൽകിയതും ടെൻഡർ ഇല്ലാതെയാണ്. ഊരാളുങ്കലിന് 4.4 കോടി രൂപ ഇപ്പോഴും നൽകാനുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.
ഉച്ചഭക്ഷണത്തിന് 5000 പേർ പങ്കെടുത്തതായി കണക്കാക്കി എട്ടര ലക്ഷം രൂപ ചെലവായെന്ന് പറയുമ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ കണക്കുപ്രകാരം അയ്യപ്പ സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്തത് 4000 പേർ മാത്രമാണ്. പന്തൽ നിർമാണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവൃത്തികൾക്ക് ടെൻഡർ വിളിക്കാതെയാണ് കരാർ നൽകിയതെന്നും ഇത് വലിയ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയ്ക്ക് കാരണമായെന്നും റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.രണ്ട് കോടി രൂപയുടെ സ്പോൺസർഷിപ്പ് വരുമാനത്തിലും അവ്യക്തത നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ധനലക്ഷ്മി ബാങ്ക്, കേരള ബാങ്ക് എന്നിവരായിരുന്നു സ്പോൺസർമാർ.
Also Read: 'കണക്ക് ബോർഡ് പറയട്ടെ'; കൈമലർത്തി മന്ത്രി വാസവൻ, അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലെ ക്രമക്കേടിൽ മറുപടിയില്ല