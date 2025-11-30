ETV Bharat / state

'ഇത് ജീവൻ മരണ പോരാട്ടം, തിരിച്ചു വന്നില്ലെങ്കില്‍...?': രമേശ് ചെന്നിത്തല പ്രതികരിക്കുന്നു

കേരളത്തില്‍ സിപിഎം-ബിജെപി ഭായി ഭായി. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും എസ്‌ഡിപിഐയും സിപിഎമ്മിന്‍റെ സഹയാത്രികരായിരുന്നു. സ്വർണപ്പാളി വിവാദം മറക്കാൻ വേണ്ടി സിപിഎം ആണോ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തില്‍ വിഷയം കുത്തിപ്പൊക്കിയത് എന്നും സംശയം -രമേശ് ചെന്നിത്തല.

Senior Congress Leader Ramesh Chennithala (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 30, 2025 at 10:15 AM IST

കെ ശശീന്ദ്രൻ

കോഴിക്കോട് : ഗ്രൂപ്പ് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നിന്ന് കോൺഗ്രസ് മാറിയപ്പോൾ ആളുകൾക്കിടയിൽ ആശങ്കകൾ ഉണ്ടായെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ആർക്കൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതിലായിരുന്നു ആശങ്കയെന്നും എഐസിസി പ്രവർത്തക സമിതി അംഗം കൂടിയായ അദ്ദേഹം ഇടിവി ഭാരതിനോട് വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അതെല്ലാം മറന്ന് ഒറ്റക്കെട്ടായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടണമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇത്തവണ അധികാരത്തിൽ വന്നേ മതിയാകൂ. ഇതൊരു ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ്. അതിനുവേണ്ടി എല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കും എന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

'മുൻനിരയിൽ നിന്ന് പാർട്ടിയെ നയിക്കാൻ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ പ്രശ്‌നമല്ല. പാർട്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്ന ഏത് ചുമതലയും ഏറ്റെടുക്കും. ജനങ്ങൾക്ക് എന്നെ വളരെ ഇഷ്‌ടമാണ്. ഏതു പരിപാടിക്കും വലിയ ആൾക്കൂട്ടമുണ്ട്. എന്നാൽ പാർട്ടിയുടെ മുഖ്യമന്ത്രി ആരാകണം എന്നത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയാതെ പ്രഖ്യാപിക്കില്ല' എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

രമേശ് ചെന്നിത്തലയുമായി നടത്തിയ പ്രത്യേക അഭിമുഖം (ETV Bharat)

കോൺഗ്രസ് ഒരു ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ്. കേഡർ പാർട്ടി അല്ല. നേതാക്കൾക്ക് പലതരത്തിലുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. പക്ഷേ ഒരു അവസരം വരുന്ന സമയത്ത് ഒറ്റക്കെട്ടായി പ്രവർത്തിക്കും. ഭരണം കിട്ടിയ കർണാടകയിൽ നേതാക്കൾ തമ്മിലടിയാണല്ലോ, അത് കേരളത്തിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന ചോദ്യത്തോടായിരുന്നു ചെന്നിത്തലയുടെ പ്രതികരണം.

'തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കോൺഗ്രസ് വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ്. യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായ ഒരു രാഷ്ട്രീയ തരംഗം രൂപപ്പെട്ടു വന്നിരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ 10 വർഷത്തെ ഭരണത്തിനിടെ ഉണ്ടായ വിനാശകരമായ സംഭവങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ചും തൊഴിലില്ലായ്‌മ, വിലക്കയറ്റം, അഴിമതി, സ്വേച്ഛാധിപത്യം... ജനങ്ങൾ പൊറുതിമുട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ജനങ്ങൾ വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കും. ഈ ഭരണത്തിൽ പ്രതീക്ഷ നഷ്‌ടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നാല് ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചത്. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും.' -ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

രമേശ് ചെന്നിത്തല (Face book)

'കൊവിഡ്, പ്രളയം എന്നിവ ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഇടത് സർക്കാർ നടത്തിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവർക്ക് വലിയ തരത്തിൽ ഗുണകരമായി. അങ്ങിനെ ഇടതുപക്ഷം ജനങ്ങളുടെ വിശ്വാസം പിടിച്ച് പറ്റിയതിലൂടെയാണ് തുടർഭരണം ലഭിച്ചത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന് പക്ഷേ അധികാരമില്ലായിരുന്നല്ലോ?

സ്വർണപ്പാളി വിവാദം മറക്കാൻ വേണ്ടി സിപിഎം ആണോ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം വീണ്ടും കുത്തിപ്പൊക്കിയത് എന്നതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട്. ആരോപണ വിധേയനായതോടെ കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിൽ നിന്ന് രാഹുലിനെ വിലക്കിയതാണ്. നടപടി എടുത്തതിനു ശേഷം ഒരു പരിപാടിയിലും പങ്കെടുപ്പിച്ചിട്ടില്ല. സസ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് രാഹുലിനെതിരെ പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി തീരുമാനമെടുത്തത്. ആ ജനാധിപത്യ മര്യാദയും ധാർമികതയും സിപിഎം കാണിക്കുന്നില്ല.' -രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

രമേശ് ചെന്നിത്തല (Face book)

'വർഗീയതയുമായി എപ്പോഴും സമരസപ്പെട്ടത് സിപിഎമ്മായിരുന്നു. ജമാഅത്ത് ഇസ്ലാമിയും എസ്‌ഡിപിഐയും അവരുടെ സഹയാത്രികരായിരുന്നു. ഞങ്ങൾക്ക് അവരുമായി ഒരു കൂട്ടുകെട്ടുമില്ല, മുന്നണിയിലും എടുത്തിട്ടില്ല. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഞങ്ങളുടെ കുറ്റമല്ല. സർക്കാർ വിരോധമുള്ളവർ യുഡിഎഫിന് തീർച്ചയായും വോട്ട് ചെയ്യും. ജനാധിപത്യത്തിൽ ആരുടെയും വോട്ട് വേണ്ട എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല' എന്നും ചെന്നിത്തല കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

'ബിജെപിയുടെ കേരളത്തിലെ ഡബിൾ എഞ്ചിൻ ഫെയ്‌ലായി പോകും എന്നതിൽ സംശയം ഒന്നുമില്ല. യുഡിഎഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ബിജെപി ഒരു ഘടകമല്ല. പോരാട്ടം യുഡിഎഫും എൽഡിഎഫും തമ്മിൽ ആണ്. രണ്ട് മുന്നണികളുടെയും വോട്ട് ബിജെപി പിടിച്ചേക്കാം. അത് ഗൗരവമായി തന്നെ ഞങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട്. ബിജെപി സിപിഎം കേരളത്തിൽ ഭായി ഭായി ആണ്. ബിജെപി അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൂടുതൽ വോട്ട് സിപിഎമ്മിൽ നിന്നാണ് മറിയുക' എന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.

രമേശ് ചെന്നിത്തല (Face book)

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഭൂരിപക്ഷ വർഗീയതയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷ വർഗീയതയെ തീർത്തും അവഗണിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ തന്നെ എഴുത്തിൻ്റെ ലോകത്തും രമേശ് ചെന്നിത്തല സജീവമാവുകയാണ്. രണ്ട് നോവലുകളുടെ പണിപ്പുരയിലാണ് അദ്ദേഹം. ഒട്ടുമിക്ക പുസ്‌തകങ്ങളും വായിക്കുന്ന ഒരാളാണ് താൻ. അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പ്രചോദനമാണ് എഴുത്തിലേക്ക് തിരിയാൻ കാരണം. എന്നാൽ രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനത്തെ അത് ഒരിക്കലും ബാധിക്കില്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല ഇടിവി ഭാരതിന് അനുവദിച്ച അഭിമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കി.

രമേശ് ചെന്നിത്തല (Face book)

