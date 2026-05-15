ക്യാബിനറ്റില് ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് മൗനം; സതീശൻ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് വീടുവിട്ട് ചെന്നിത്തല
മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രി ആണെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല. വിഡി സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചക്ക് നിന്നില്ല.
Published : May 15, 2026 at 11:05 AM IST
തിരുവനന്തപുരം : യുഡിഎഫ് മന്ത്രിസഭ രൂപീകരിക്കുമ്പോൾ മന്ത്രിമാരെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് മുഖ്യമന്ത്രിയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് പ്രചാരണ സമിതി അധ്യക്ഷനും മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവുമായ രമേശ് ചെന്നിത്തല. അദ്ദേഹം മന്ത്രിസഭയിൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യത്തോട് പ്രതികരിച്ചില്ല. പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടി യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാതെ വിട്ടുനിന്ന അദ്ദേഹം ഇന്നലെ ഗുരുവായൂർ ദർശനത്തിന് പോയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷമാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
ഇന്നലെ വൈകിട്ട് മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ പ്രതികരണം തേടിയെങ്കിലും അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. ഇന്ന് രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിൽ നിർമാല്യം തൊഴുതിറങ്ങിയ ശേഷമാണ് ആദ്യം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടത്. താൻ എല്ലാ മാസവും ഒന്നാം തീയതി ഗുരുവായൂരിൽ ദർശനം നടത്താറുണ്ടെന്നും അതിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് എത്തിയതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മറ്റ് രാഷ്ട്രീയ കാര്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാൻ അദ്ദേഹം നിന്നില്ല. ദർശനത്തിന് ശേഷം മടങ്ങിയ അദ്ദേഹം പിന്നീട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ വച്ചും മാധ്യമ പ്രവർത്തകരെ കണ്ടു.
ഗുരുവായൂരിൽ നിന്ന് തിരുവനന്തപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ എത്തിയ നേതാവിന് വൻ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. നിരവധി പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ ആവേശത്തോടെയാണ് അദ്ദേഹത്തെ വരവേറ്റത്. പ്രവർത്തകരുടെ മുദ്രാവാക്യം വിളികളാൽ സ്റ്റേഷൻ പരിസരം ശബ്ദമുഖരിതമായി. സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അനുഭാവികൾ അദ്ദേഹത്തെ കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. ഇവിടെ വച്ചും മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു. എന്നാൽ തനിക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഗുരുവായൂരിൽ വച്ച് വിശദമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അതിൽ കൂടുതൽ ഒന്നും പറയാനില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.
സതീശനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച
റെയില്വേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം നേരെ സ്വന്തം വീട്ടിലേക്കാണ് പോയത്. ഇതിനിടെ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ അദ്ദേഹത്തെ സന്ദർശിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങളും രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളും ഈ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി കാത്തിരുന്നു. എന്നാൽ വി ഡി സതീശനെ കാണാൻ അദ്ദേഹം തയാറായില്ല. മറ്റൊരു സ്വകാര്യ പരിപാടിയുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ നിന്ന് പോവുകയായിരുന്നു. പുതിയ നേതൃത്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭിന്നതകൾ പൂർണമായും മാറിയിട്ടില്ലെന്ന സൂചനയാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഐക്യം നിലനിർത്തുക എന്നത് നേതൃത്വത്തിന് വലിയ വെല്ലുവിളിയാകും. പ്രശ്നങ്ങൾ അതിവേഗം പരിഹരിക്കുമെന്നാണ് പ്രവർത്തകരുടെ പ്രതീക്ഷ.
സംസ്ഥാനത്ത് യുഡിഎഫിനെ തിരികെ അധികാരത്തിൽ എത്തിക്കാനുള്ള കഠിന ശ്രമത്തിലാണ് നേതാക്കൾ. ഇതിനായി ചിട്ടയായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്ന് തന്നെ ആരംഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്. മുതിർന്ന നേതാക്കളുടെ അനുഭവസമ്പത്തും പുതിയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ ഊർജവും സംയോജിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ മികച്ച മുന്നേറ്റം സാധ്യമാകൂ. ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ബന്ധം ദൃഢമാക്കാനും കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ട്. ദേശീയ നേതാക്കൾ സംസ്ഥാനത്തെ പാർട്ടി പ്രവർത്തനങ്ങൾ നേരിട്ട് വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങൾക്ക് തലസ്ഥാനം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. കോൺഗ്രസിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനായി ഒറ്റക്കെട്ടായി നീങ്ങാനാണ് പ്രവർത്തകരുടെ ആഗ്രഹം. വരും ദിനങ്ങളിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടുകൾ സംസ്ഥാനത്ത് വളരെ നിർണായകമാകും.
