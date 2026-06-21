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"നിർത്തിക്കോ, ഇത് അവസാന മുന്നറിയിപ്പ്" ഫുഡ് ഡെലിവറിയുടെ മറവിലെ ലഹരികടത്തിന് കർശന മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി

ആംബുലൻസുകള്‍ ലഹരി കടത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പരാതികൾ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അവയും പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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രമേശ് ചെന്നിത്തല (Facebook.com)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 21, 2026 at 8:46 PM IST

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ആലപ്പുഴ: ''നിർത്തിക്കോ, ഇത് അവസാന മുന്നറിയിപ്പ്'' ഓൺലൈൻ ഫുഡ് ഡെലിവറി സംവിധാനങ്ങളുടെ മറവിൽ ലഹരി കടത്തുകയും വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നവർക്കെതിരെ കർശന താക്കീതുമായി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉടൻ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും, തുടർന്നാൽ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നും മന്ത്രി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

"ഇത് അവസാന മുന്നറിയിപ്പാണ്. ഇതുവരെ ചെയ്‌തതൊക്കെ ചെയ്‌തു. ഇനി ഈ പരിപാടി അവസാനിപ്പിക്കണം. വെറുതെ നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ട സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കരുത്" മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. സ്വിഗ്ഗി, സൊമാറ്റോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡെലിവറി ശൃംഖലകൾ ദുരുപയോഗം ചെയ്‌ത് ലഹരി എത്തിക്കുന്നതായി ലഭിച്ച പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ മുന്നറിയിപ്പ്. ആംബുലൻസുകള്‍ ലഹരി കടത്തിനും വിൽപ്പനയ്ക്കുമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പരാതികൾ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അവയും പ്രത്യേക പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

രമേശ് ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളുമായി സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

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കൂടാതെ 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' പ്രകാരം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്ന കേസുകളിൽ ആരുടെയും ശുപാർശ പരിഗണിക്കരുതെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് കർശന നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. അന്താരാഷ്ട്ര ലഹരി വിരുദ്ധ ദിനമായ ജൂൺ 26ന് കേരളത്തിലെ എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലും എംഎൽഎമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ലഹരി വിരുദ്ധ പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കും. ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ എടുക്കുമെന്നും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.

മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായി ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ
ലഹരി നിർമാർജനത്തിനായി മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലായാണ് പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്. പൊലീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സംസ്ഥാന വ്യാപകമായി നടക്കുന്ന പരിശോധനകളും റെയ്‌ഡുകളും ഉൾപ്പെടുന്ന 'തൂഫാൻ സ്ട്രൈക്‌സ്' ആണ് ഒന്നാം ഘട്ടം. ഇതിനകം തന്നെ 15 കോടിയോളം രൂപ വിലവരുന്ന നിരോധിത പുകയില ഉത്പന്നങ്ങളും മയക്കുമരുന്നുകളും പിടികൂടിയിട്ടുണ്ട്.

സമൂഹത്തിലെ ഓരോ വ്യക്തിയെയും ലഹരിക്കെതിരായ പോരാളിയാക്കി മാറ്റുന്ന 'തൂഫാൻ വാരിയർ' ആണ് രണ്ടാമത്തെ ഘട്ടം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി സിനിമാതാരം മോഹൻലാല്‍, സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമ അധ്യക്ഷൻ സയ്യിദ് ജിഫ്രി മുത്തുക്കോയ തങ്ങള്‍ അടക്കം മത-സാസ്‌കാരിക രംഗത്തെ പ്രമുഖര്‍ തൂഫാൻ വാരിയറായി മാറി. ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവരെ കണ്ടെത്തി ചികിത്സ നൽകി ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്ന 'തൂഫാൻ കെയർ' ആണ് മൂന്നാം ഘട്ടം. ഇതിനായി മത, സാമൂഹിക, സാംസ്‌കാരിക സംഘടനകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നിരവധി കേന്ദ്രങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.

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TAGGED:

DRUG TRAFFICKING
ONLINE FOOD DELIVERY
HOME MINISTER
RAMESH CHENNITHALA
OPERATION TOOFAN

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