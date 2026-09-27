ലോകായുക്ത യോഗം വിളിച്ചത് സർക്കാരിനെ നിയന്ത്രിക്കാനല്ല, അവരുടെ ആവശ്യപ്രകാരം; പിണറായിയുടെ ആരോപണം വസ്തുതാവിരുദ്ധമെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല
ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയില് ഞാന് ഇടപ്പെട്ടു ലോകായുക്തയുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടില്ല, ലോകായുക്ത സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചായിരുന്നു ആ യോഗമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല വ്യക്തമാക്കി.
By PTI
Published : September 27, 2026 at 1:04 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അടുത്തിടെ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തെ വിമർശിച്ച പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിണറായി വിജയന് മറുപടി നൽകി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. തനിക്കെതിരെ പിണറായി വിജയൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്നതും വസ്തുതാവിരുദ്ധവുമാണെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. തിരുവനന്തപുരത്ത് താൻ വിളിച്ചുചേർത്ത യോഗം, ലോകായുക്തയെ സർക്കാരിൻ്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനും അതിൻ്റെ സ്വതന്ത്ര സ്വഭാവം ഇല്ലാതാക്കാനുമുള്ള ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ നീക്കമാണെന്ന് വിജയൻ ആരോപിച്ചിരുന്നുവെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തല ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.
'അഞ്ജനമെന്നതെനിക്കറിയാം മഞ്ഞള് പോലെ വെളുത്തിരിക്കും' എന്ന പഴഞ്ചൊല്ല് പോലെയാണ് പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ ആരോപണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ആഭ്യന്തരമന്ത്രി എന്ന നിലയില് ഞാന് ഇടപ്പെട്ടു ലോകായുക്തയുടെ യോഗം വിളിച്ചിട്ടില്ല. ലോകായുക്ത സര്ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ചായിരുന്നു ആ യോഗം. കാരണം സര്ക്കാരില് നിന്നും അടിയന്തരമായി ചില ഇടപടെലുകള് വേണമെന്നും അവര്ക്ക് ഭരണനിര്വഹണത്തിനുള്ള തടസങ്ങള് നീക്കാന് ഇത് അത്യാവശ്യമാണെന്നും ലോകായുക്ത ഔദ്യോഗികമായി ആവശ്യപ്പെട്ടതിനുസരിച്ചാണ് യോഗം നടന്നത്.
ഇതിന് മുമ്പും ഇത്തരത്തില് യോഗങ്ങള് നടന്നിട്ടുണ്ട്. 2006 ഓഗസ്റ്റ് മാസം ഒന്നാം തീയതി അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി വി എസ് അച്യുതാനന്ദൻ്റെ അധ്യക്ഷതയില് ലോകായുക്തയുടെ യോഗം നടന്നിട്ടുണ്ട്. അന്നത്തെ ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് കെ ശ്രീധരന്, ഉപലോകായുക്തമാരായ ജസ്റ്റിസ് എന് കൃഷ്ണന് നായര്, ജസ്റ്റിസ് കെ എ മുഹമ്മദ് ഷാഫി, ആഭ്യന്തരമന്ത്രി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ എന്നിവരും മറ്റ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമാണ് ആ യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തത്. അന്ന് അങ്ങ് സര്വശക്തനായ പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു. അന്നത്തെ അഭ്യന്തരമന്ത്രി അങ്ങയുടെ വിശ്വസ്തനായ അനുയായിയും. അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല് പറയേണ്ടല്ലോയെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു.
അതേപോലെ തന്നെ 2014 ജൂലായ് മാസം 27 ന് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്ചാണ്ടി പങ്കെടുത്ത ലോകായുക്തയുടെ യോഗം നടന്നു. ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് പയസ് കുര്യാക്കോസും ഉപലോകായുക്തമാരും ഈ യോഗത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. അന്നത്തെ ഹോം സെക്രട്ടറിയും ലോ സെക്രട്ടറിയും ഈ യോഗത്തിനുണ്ടായിരുന്നു. വല്ല 'അട്ടിമറി'യും അവിടെ നടന്നതായി അങ്ങേക്ക് അറിവ് കിട്ടിയിരുന്നോ?
അതിന് ശേഷം കഴിഞ്ഞ 23 നാണ് ഞാന് പങ്കെടുത്ത യോഗം നടന്നത് . അതില് ലോകായുക്ത ജസ്റ്റിസ് അനില് കുമാര് ഉപലോകായുക്തമാരായ ജസ്റ്റിസ് അശോക മേനോന്, ജസ്റ്റിസ് ഷേര്സി ആഭ്യന്തരവകുപ്പ് അഡീഷണല് ചീഫ് സെക്രട്ടറി മിന്ഹാജ് ആലം ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഓഫ് പ്രോസിക്യൂഷൻ ടി ആസിഫ് ആലി ലോ സെക്രട്ടറി പി എന് വിനോദ്, ഫിനാന്സ് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി എം ഗീതാ , വിജിലന്സ് അഡീഷണല് സെക്രട്ടറി ജോസ്സി കളത്തിങ്കല്, ലോകായുക്ത രജിസ്ട്രാര് ഇ ബൈജു തുടങ്ങിയവര് ഈ യോഗത്തില് പങ്കെടുത്തിരുന്നു.
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ഇനി അങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കുമ്പോള് ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമായി പലതവണ മീറ്റിംഗ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഹൈക്കോടതിയെ സ്വാധീനിക്കാണാണ് അതെന്ന് ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല. ഭരണപരമായ നടപടിക്രമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത്തരത്തില് പല മീറ്റിംഗുകളും ഉണ്ടാകും. അങ്ങ് മുഖ്യമന്ത്രിയായിരുന്ന കാലത്ത് ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ പരിഗണിക്കാന് കൂട്ടാക്കിയില്ല. അങ്ങയുടെ സര്ക്കാരിൻ്റെ ഈ നിസഹകരണം ലോകായുക്തയുടെ കാര്യ നിര്വഹണത്തില് വലിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടാക്കിയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഈ സംഭവവികസങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഒരു യോഗം വിളിക്കണമെന്ന് ലോകായുക്ത ആവശ്യപ്പെട്ടതും സര്ക്കാര് അംഗീകരിച്ചതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി. ആ യോഗത്തില് ലോകായുക്ത മുന്നോട്ടവച്ച കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു.
- സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കെതിരെ ലഭിക്കുന്ന പരാതികള്/ഹര്ജികള്, 1999-ലെ കേരള ലോകായുക്ത നിയമത്തിലെ 7(3)-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം അന്വേഷണത്തിനായി കേരള ലോകായുക്തയ്ക്ക് കൈമാറണം.
- കേരള ലോകായുക്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടിക്രമങ്ങള് തയ്യാറാക്കുന്നത് വേഗത്തിലാക്കണം.
- ലോകായുക്തയുടെ സ്പെഷ്യല് അറ്റോര്ണി ഓഫീസിന് ആവശ്യമായ സൗകര്യങ്ങള് ഒരുക്കണം.
- ലോകായുക്തയുടെ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തില് പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്കായി വാഹനങ്ങള് വാങ്ങണം.
- ലോകായുക്തയുടെ അന്വേഷണ വിഭാഗത്തിലെ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്ക്ക് യൂണിഫോം അലവന്സ് അനുവദിക്കണം.
- ലോകായുക്തയിലെ ജീവനക്കാരുടെ സേവന വ്യവസ്ഥകള് സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക ചട്ടങ്ങള് വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിലാക്കണം.
- 'കേരള ലോകായുക്ത (സ്വത്തുവിവര പ്രസ്താവന സമര്പ്പിക്കല്) ഭേദഗതി ചട്ടങ്ങള്, 2024' വിജ്ഞാപനം ചെയ്യുന്നത് വേഗത്തിലാക്കണം.
- യാത്രാബത്ത സംബന്ധിച്ച പരമാവധി പരിധിയില് ഇളവ് നല്കണം.
- കേരള ലോകായുക്തയുടെ പ്രവര്ത്തനം ഡിജിറ്റല്വല്ക്കരിക്കണം.
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