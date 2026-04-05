'രണ്ട് വോട്ടിന് വേണ്ടി എന്തും കാണിക്കാൻ മടിയില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി തെളിയിച്ചിരിക്കുന്നു'; പിണറായിക്കെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി ചെന്നിത്തല
കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് പിണറായി വിജയൻ്റെ ആഗ്രഹമെന്നും അവർ ഒന്നിച്ചു പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും രമേശ് ചെന്നിത്തല.
Published : April 5, 2026 at 8:01 PM IST
ആലപ്പുഴ: കേരളത്തിലെ സിപിഎം എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നത് വ്യക്തമാണെന്നും രണ്ട് വോട്ടിന് വേണ്ടി എന്തും കാണിക്കാൻ മടിയില്ലെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ബഹുമാന്യനായ മുഖ്യമന്ത്രി തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഇത് കേരള ജനത ഒരിക്കലും അംഗീകരിക്കാൻ പോകുന്നില്ലെന്നും ബിജെപിയുമായിട്ടുള്ള ധാരണ നേരത്തെ തന്നെ ഉള്ളതാണെന്നും തുടങ്ങിയ രൂക്ഷ വിമർശനങ്ങൾ പിണറായി വിജയനും ഇടതുപക്ഷത്തിനുമെതിരെ അദ്ദേഹം ഉയര്ത്തി. ആലപ്പുഴയിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
"2021-ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ തന്നെ ബിജെപിയുമായി ധാരണയുണ്ടാക്കിയാണ് ഭരണത്തുടർച്ച നേടിയത്. കോൺഗ്രസ് മുക്ത ഭാരതമാണ് നരേന്ദ്ര മോദിയുടെ ലക്ഷ്യം. കേരളത്തിൽ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു ഗവൺമെൻ്റ് ഉണ്ടാകരുത് എന്നാണ് കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ആഗ്രഹം. രണ്ട് ആഗ്രഹങ്ങളും ഒന്നിച്ചുചേർന്നപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള പാലം വളരെ എളുപ്പമായി," രമേശ് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
അങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൻഡിഎ കക്ഷികളുടെ വോട്ടുകൾ, ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകൾ മറിച്ച് കൊടുത്ത് ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഭരണത്തുടർച്ച ഉണ്ടായത്. അതേ സ്ട്രാറ്റജി ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഒരു ഭാഗത്ത് തനിക്ക് മടിയില്ല എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി തെളിയിക്കുന്നത്. പക്ഷേ, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ശ്രമം വിജയിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. 10 വർഷത്തെ ഇരുണ്ടൊരു കാലഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ മോചനമാണിത്.
സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൽ ഒരു നാടിന് പ്രയോജനകരമായ ഒരു പദ്ധതിയും നടപ്പാക്കാത്ത ഒരു ഗവൺമെൻ്റിനെ വീണ്ടും തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ അത്ര വിഡ്ഢികളല്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ. ഈ നാട്ടിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പോലും വികസനം ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. കാരണം ചർച്ച ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു വികസനവും കേരളത്തിലില്ല. പരാജയ ഭീതി പൂണ്ടുകൊണ്ടാണ് പലയിടത്തും അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. കോവളത്ത് എം. വിൻസെൻ്റിൻ്റെ ഓഫിസ് തകർത്തതായി വിവരം കിട്ടി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കണ്ണൂരിലും പയ്യന്നൂരിലും മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർഥികളുടെ ഓഫിസുകൾ തകർക്കുന്നു. ഇന്നലെ എൻ്റെ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രചാരണ വാഹനം തകർത്തു. വലിയഴീക്കൽ എന്ന പ്രദേശത്ത് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച് ആശുപത്രിയിലാക്കി. അപ്പോൾ പരാജയഭീതി ഉണ്ട്, എല്ലായിടത്തും അക്രമങ്ങൾ അഴിച്ചുവിടാനുള്ള ഒരു നീക്കം വളരെ ഗൗരവമായി ഇലക്ഷൻ കമ്മിഷൻ കാണേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. മാത്രമല്ല, തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട ന്യായമായ സമീപനങ്ങളല്ലാത്ത കുതന്ത്രങ്ങളിൽ സിപിഎം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യമാണ്.
കള്ളവോട്ട് വ്യാപകമായി ചെയ്യാനുള്ള ആസൂത്രിതമായ പദ്ധതിയുണ്ട്. അതിനെ തടയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. എസ്ഐആറിന് ശേഷം കള്ളവോട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്. അങ്ങനെ കള്ളവോട്ടുകൾ കണ്ടുപിടിച്ച് സുതാര്യമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ ഉണ്ടാകണം എന്നാണ് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
