'അണലി വിഷം ലഹരി'; പിഴവ് തിരുത്തി മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല; ഡോ. ഷിംന അസീസിന് നന്ദി, 'തൂഫാൻ വാറിയറാകാൻ' ക്ഷണം
ചെറിയ അണലികളെ നാക്കിൽ കൊത്തിച്ച് ആളുകൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന തന്റെ പരാമർശം വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഡോ. ഷിംന അസീസിന്റെ തിരുത്ത് അദ്ദേഹം പൂർണമനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു
Published : June 30, 2026 at 4:31 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: പാമ്പുകടിയേറ്റ് ലഹരി പതപ്പിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് മുൻപ് താൻ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയിലെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായ പിഴവ് പരസ്യമായി തിരുത്തി ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ചെറിയ അണലികളെ നാക്കിൽ കൊത്തിച്ച് ആളുകൾ ലഹരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് എന്ന തന്റെ പരാമർശം വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച ഡോ. ഷിംന അസീസിന്റെ തിരുത്ത് അദ്ദേഹം പൂർണമനസ്സോടെ സ്വീകരിച്ചു. തെറ്റ് തിരുത്തിയ ഡോക്ടറെ സർക്കാരിന്റെ ലഹരിവിരുദ്ധ ക്യാമ്പയിനായ 'തൂഫാൻ - ദി നാർക്കോ ഹണ്ടിന്റെ' ഭാഗമാകാൻ അദ്ദേഹം ഹൃദയപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.
വിഷം ലഹരിയല്ല, മാരകം: ഡോ. ഷിംന അസീസിന്റെ തിരുത്ത്
ഒരു പ്രമുഖ രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഇത്തരം ഒരു പരാമർശം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് പൊതുസമൂഹം വലിയ ലാഘവത്തോടെ കാണാനും ആരെങ്കിലും അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ച് അപകടത്തിൽപ്പെടാനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ഡോ. ഷിംന അസീസ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു. ഇതിന്റെ ശാസ്ത്രീയ വശങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ടാണ് ഡോക്ടർ തിരുത്തുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.
രക്തത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കുന്ന 'ഹീമോടോക്സിക്' വെനമാണ് അണലിക്ക് ഉള്ളത്. ഇത് നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കാത്തതിനാൽ ഇതിലൂടെ ലഹരിസംബന്ധമായ യാതൊരു അനുഭവവും ഉണ്ടാകില്ല. ധാരാളം രക്തക്കുഴലുകൾ നിറഞ്ഞ നാക്കിൽ അണലി കൊത്തിയാൽ വിഷം അതിവേഗം രക്തത്തിൽ കലർന്ന് മരണം വളരെ പെട്ടെന്ന് സംഭവിക്കും. അണലിവിഷമേറ്റാൽ രക്ഷപെടുക എന്നത് അതീവശ്രമകരമാണ്. ഇനി ജീവൻ രക്ഷിച്ചെടുത്താൽ തന്നെ സ്ഥിരമായ വൃക്കരോഗം, പക്ഷാഘാതം തുടങ്ങിയ ആയുഷ്കാലം നിലനിൽക്കുന്ന പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
മൂർഖൻ, വെള്ളിക്കെട്ടൻ തുടങ്ങിയ പാമ്പുകളുടെ വിഷമാണ് നാഡീവ്യൂഹത്തെ ബാധിക്കുന്ന 'ന്യൂറോടോക്സിക്' വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്നത്. ലഹരി തേടുന്നവർ ഇത്തരം പാമ്പുകളെയാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇവ കടിച്ചാലും മരണം സംഭവിക്കാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ്. പാമ്പിൻകുട്ടികളെ കടിപ്പിച്ചാൽ അപകടം കുറയുമെന്ന ധാരണയും തെറ്റാണ്. മുതിർന്ന പാമ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പുറത്തുവിടുന്ന വിഷത്തിന്റെ അളവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ പാമ്പിൻകുട്ടികൾക്ക് കഴിയില്ല എന്നതിനാൽ അവ കൂടുതൽ അപകടകാരികളാണെന്നും ഡോക്ടർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു. അശാസ്ത്രീയതകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാതെ ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തുടരണമെന്നും ഡോക്ടർ ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
തിരുത്ത് സ്വാഗതം ചെയ്ത് രമേശ് ചെന്നിത്തല
ഡോക്ടറുടെ തിരുത്ത് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടയുടൻ തന്നെ തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ പിഴവ് സമ്മതിക്കാൻ രമേശ് ചെന്നിത്തല തയ്യാറായി. അപകടകരമായ വിവിധ ലഹരി ഉപയോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അണലികളെ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ലഹരിയെക്കുറിച്ച് താൻ സംസാരിച്ചതെന്നും, എന്നാൽ ചെറിയ അണലികളെയാണ് ഇതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്ന തന്റെ പരാമർശം വസ്തുതാപരമായി തെറ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഡോക്ടറുടെ തിരുത്തിന് അദ്ദേഹം നന്ദി അറിയിച്ചു.
ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പോരാട്ടം തന്റെ വ്യക്തിജീവിതത്തിലും പൊതുപ്രവർത്തനത്തിലും ഏറെക്കാലമായി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളതാണെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു. ഇലക്ഷന് മുൻപ് യുഡിഎഫ് നൽകിയ ഉറപ്പിൻപ്രകാരം അധികാരത്തിൽ വന്നതിന് പിന്നാലെ ലഹരിയുടെ വേരറുക്കാൻ ആരംഭിച്ച 'ഓപ്പറേഷൻ തൂഫാൻ' ശക്തമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. പാമ്പുകളെപ്പോലും ലഹരിക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അവസ്ഥ ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും കേരളത്തിലെ ഇത്തരം കേന്ദ്രങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ പൊതുജനങ്ങൾ രഹസ്യമായി കൈമാറണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലഹരിക്കെതിരായ ഈ വലിയ പോരാട്ടത്തിൽ 'തൂഫാൻ വാറിയർ' ആയി ഒപ്പം ചേരാൻ ഡോ. ഷിംന അസീസിനെ അദ്ദേഹം ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു.