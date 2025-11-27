വാശിയേറിയ പോരാട്ടം; യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥിക്ക് ആവേശമായി ചെന്നിത്തലയുടെ പേട്ടയിലെ വീടുകയറ്റം
ഇന്ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ പേട്ട വാര്ഡിലെ പഞ്ചമി ജംഗ്ഷനില് മുന് മന്ത്രി വിഎസ് ശിവകുമാറിനൊപ്പം ചെന്നിത്തല എത്തുമ്പോള് പ്രവര്ത്തകരുടെ ആവേശം അണപൊട്ടി
Published : November 27, 2025 at 2:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന തലസ്ഥാനത്തെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമായ പേട്ട വാർഡിൽ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം ഉച്ചസ്ഥായിയിൽ. എൽഡിഎഫ് മേയർ സ്ഥാനാർഥികളിലൊരാളായി കരുതപ്പെടുന്ന എസ് പി ദീപക്കിനെതിരെ യുഡിഎഫ് തന്ത്രം മെനഞ്ഞത് മുൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തലയെ തന്നെ കളത്തിലിറക്കിക്കൊണ്ടാണ്. പേട്ട സ്വദേശിയും രണ്ട് തവണ വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ഡി അനിൽകുമാറാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി.
സിപിഎം നേതാക്കൾ ദീപക്കിനുവേണ്ടി പേട്ടയിൽ തമ്പടിച്ചതോടെയാണ് മറുതന്ത്രവുമായി യുഡിഎഫ് പ്രമുഖ നേതാവിനെ രംഗത്തിറക്കിയത്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെ പേട്ട വാര്ഡിലെ പഞ്ചമി ജംഗ്ഷനില് മുന് മന്ത്രി വിഎസ് ശിവകുമാറിനൊപ്പം ചെന്നിത്തല എത്തുമ്പോള് പ്രവര്ത്തകരുടെ ആവേശം അണപൊട്ടി. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി അനില്കുമാര് ഷാളണിയിച്ചു സ്വീകരിച്ചു. പിന്നെ പ്രവര്ത്തകര്പ്പൊപ്പം പഞ്ചമി ദേവീ ക്ഷേത്ര ദര്ശനം. പിന്നാലെ പ്രദേശത്തെ വീടുകളില് സ്ഥാനാര്ഥിക്കൊപ്പം സന്ദര്ശനം.
കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും നാട്ടുകാരനുമായ ടി ശരത്ചന്ദ്രപ്രസാദും വീടുകയറാന് ചെന്നിത്തലയ്ക്കൊപ്പം കൂടി. വീടുകളിലെത്തിയ ചെന്നിത്തലയെ ഓരോ വീട്ടുകാരും സന്തോഷത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്തു. ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറോളം വീടുകള്കയറിയ ശേഷം യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ഥി അനില്കുമാറിന് വിജയാശംസകള് നേര്ന്നാണ് ചെന്നിത്തല മടങ്ങിയത്.
കേരളമാകെ യുഡിഎഫിനനുകൂലമായ തരംഗം ഉയര്ന്നു വരികയാണെന്ന് ഭവന സന്ദര്ശനത്തിനു ശേഷം ചെന്നിത്തല മാധ്യമങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് യുഡിഎഫ് വമ്പിച്ച മുന്നേറ്റം നടത്തും. വെല്ഫയര് പാര്ട്ടി മുന്നണിയില് ഇല്ല. പ്രാദേശിക തലത്തില് ചില നീക്കു പോക്കുകള് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാകാം. അത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ പ്രത്യേകത കൊണ്ടാകും. അതിനര്ത്ഥം മുന്നണിയില് ഉണ്ടെന്നല്ല. വര്ഷങ്ങളായി വെല്ഫയര് പാര്ട്ടിയുടെ വോട്ട് വാങ്ങി വിജയിച്ചവരുണ്ടിവിടെ. പല സ്ഥലങ്ങളിലും പ്രാദേശികമായി സംഘടനകളും വ്യക്തികളുമായി ചില ധാരണകള് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടാകാം. മുന്നണി പ്രവേശം അവരോ ഞങ്ങളോ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ലെന്ന് ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
സ്വര്ണക്കൊള്ളക്കേസില് അറസ്റ്റിലായ ദേവസ്വം മുന് പ്രസിഡൻ്റ് പത്മകുമാറിനെതിരെ സിപിഎം നടപടി ഇല്ലാത്തത് പേടി കാരണമാണെന്ന് ചെന്നിത്തല ആരോപിച്ചു. പത്മകുമാര് യഥാര്ഥ കാര്യങ്ങള് വിളിച്ചു പറയുമെന്ന പേടികൊണ്ടാണ് പാര്ട്ടി നടപടി എടുക്കാത്തത്. അദ്ദേഹം എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചു പറഞ്ഞാല് അത് കാരണഭൂതന് തന്നെ പ്രശ്നമാകും. ദേവസ്വം മന്ത്രിയായിരുന്ന കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രനും പങ്കുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. ദൈവ തുല്യനായ ആരോ പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്തുവെന്നാണ് പത്മകുമാര് തന്നെ പറഞ്ഞത്. അയ്യപ്പനെ വെച്ച് കളിച്ചവരും അയ്യപ്പനെ തൊട്ടവരും രക്ഷപ്പെടില്ല. സ്വര്ണക്കൊള്ള മറയ്ക്കാനായി സിപിഎം ഉയര്ത്തി കൊണ്ടു വരുന്ന വിഷയമാണ് രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റേതെന്നും ചെന്നിത്തല പറഞ്ഞു.
