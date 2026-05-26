ഗൺമാൻ കേസ്: എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ടിന് പിന്നാലെയുള്ള നടപടി, നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകും എന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിതല
ഗൺമാൻ കേസിൽ അഞ്ചുപേർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചത് നിയമാനുസൃതമായ നടപടിയാണെന്നും സംഭവത്തിന്പിന്നിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലും ഇല്ലെന്നും രമേശ് ചെന്നിതല
Published : May 26, 2026 at 8:53 PM IST
കോട്ടയം: നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ ആലപ്പുഴയിൽ യൂത്ത് കോണ്ഗ്രസ് നേതാക്കളെ മര്ദ്ദിച്ച മുന് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഗൺമാൻമാർക്കെതിരായ നടപടിയിൽ പ്രതികരണവുമായി ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിതല. കോടതി നിർദേശപ്രകാരമാണ് പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിച്ചതെന്നും എസ്ഐടിയുടെ റിപ്പോർട്ട് വിശദമായി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് അഞ്ചുപേർക്കെതിരെ സർക്കാർ നടപടി സ്വീകരിച്ചതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് നിയമാനുസൃതമായ നടപടിയാണെന്നും സംഭവത്തിന്പിന്നിൽ യാതൊരു രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലും ഇല്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നിയമം അതിൻ്റെ വഴിക്ക് തന്നെ പോകും എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
കോടതി നിർദേശപ്രകാരമുള്ള അന്വേഷണം
സംഭവത്തിൽ ഉയർന്ന വിവാദങ്ങളും ആരോപണങ്ങളും പരിഗണിച്ചാണ് കോടതി എസ്ഐടി അന്വേഷണത്തിന് നിർദേശം നൽകിയതെന്ന് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അന്വേഷണ സംഘം സമർപ്പിച്ച റിപ്പോർട്ടിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സർക്കാർ തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്നും, നടപടികൾ പൂര്ണമായും നിയമപരമായ രീതിയിലാണെന്നും മന്ത്രി ആവർത്തിച്ചു.
എസ്എഫ്ഐക്കെതിരെ പരിഹാസം
ഇതിനിടെ, വിഷയത്തിൽ പ്രതിഷേധം ശക്തമാക്കിയ എസ്എഫ്ഐ പരിഹസിച്ചും ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രംഗത്തെത്തി. “ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് എസ്എഫ്ഐയുടെ എക്സ്സൈസാണ് എന്ന പരാമർശത്തിലൂടെയാണ് മന്ത്രി സംഘടനയെ വിമർശിച്ചത്. ഭരണ മാറ്റത്തിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണശേഷി തെളിയിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
പൊലീസിന് സംയമന നിർദേശം
പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊലീസ് സംയമനം പാലിക്കണമെന്ന് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നിലവിലെ സാഹചര്യങ്ങൾ ഗുരുതരമല്ലെന്നും, കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.ഒന്നിനും സമയമായിട്ടില്ല ഇനിയും സമയമുണ്ട്” എന്നായിരുന്നു മന്ത്രിയുടെ പ്രതികരണം.
എന്തായിരുന്നു ഗൺമാൻ കേസ്?
2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന നവകേരള സദസ് യാത്രയ്ക്കിടെ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഗൺമാൻമാരും സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ചേർന്ന് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് കെഎസ്യു പ്രവർത്തകരെ ക്രൂരമായി മർദിച്ച സംഭവമാണ് കേരളത്തിൽ വലിയ വിവാദമായ ഗൺമാൻ കേസ്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നതോടെ വിഷയം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചയായി.
സംഭവം പുറത്തുവന്നു
ഗൺമാൻമാർ നിയമലംഘനം നടത്തിയെന്നാരോപണം ഉയർന്നു.
സുരക്ഷാ ചുമതല ദുരുപയോഗം ചെയ്തുവെന്ന പരാതികൾ പുറത്ത് വന്നു.
പ്രതിഷേധം ശക്തമായി
പ്രതിപക്ഷവും വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി.
സർക്കാരിനെതിരെ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനം ശക്തമായി
കോടതി ഇടപെടൽ
പരാതികൾ പരിഗണിച്ച് കോടതി വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടു.
പ്രത്യേക അന്വേഷണസംഘം (എസ്ഐടി) രൂപീകരിക്കാൻ നിർദേശം നൽകി.
സർക്കാർ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചു
മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സർക്കാർ എസ്ഐടി രൂപീകരിച്ചു.
സംഭവത്തിലെ നിയമലംഘനങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു.
എസ്ഐടി അന്വേഷണം
ഉദ്യോഗസ്ഥരിൽ നിന്ന് മൊഴികൾ ശേഖരിച്ചു.
ദൃശ്യങ്ങൾ, രേഖകൾ, സുരക്ഷാ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ പരിശോധിച്ചു.
റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു
എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് കൈമാറി.
എസ്ഐടി റിപ്പോർട്ട് പരിഗണിച്ച് സർക്കാർ അഞ്ചുപേർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു.
