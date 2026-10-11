മക്കളേ ഉറക്കെത്തന്നെ പറയൂ, കേൾക്കാൻ ആളുണ്ട്; അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിനത്തിൽ രമേശ് ചെന്നിത്തല
ഭയം കാരണം ശബ്ദമുയർത്താതെ ഇരിക്കരുതെന്നും ഒരു ഭയവും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് വിലങ്ങാകാതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ശരികൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കെത്തന്നെ പറയണമെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല പെൺക്കുട്ടികളെ ചേർത്തുപിടിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു.
By PTI
Published : October 11, 2026 at 2:10 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വീടുകളിലോ സൗഹൃദങ്ങളിലോ ബന്ധങ്ങളിലോ നേരിടുന്ന വിവേചനങ്ങളെക്കുറിച്ച് തുറന്നു സംസാരിക്കണമെന്നും ഭയം കാരണം ശബ്ദമുയർത്താതെ ഇരിക്കരുതെന്നും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. വിവേചനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നറിയാതെ നിശബ്ദരായി സഹിക്കുന്ന അനേകം പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കിടയിലുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അത്തരം പെൺക്കുട്ടികളെ തിരിച്ചറിയാൻ കൂടിയാകട്ടെ ഈ ദിവസമെന്ന് ഒക്ടോബർ 11- അന്താരാഷ്ട്ര ബാലികാ ദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല ഫേസ്ബുക്കിൽ കുറിച്ചു.
ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടുന്ന സ്ത്രീകളുടെ അവസ്ഥ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ടെന്നും നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ യാതൊരു ഭയവും കൂടാതെ ഉറക്കത്തന്നെ പറയൂ, കേൾക്കാൻ ആളുകളുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ പറഞ്ഞു. ഗാർഹിക പീഡനം തടയുന്നതിനും അതിജീവിതർക്ക് നിയമപരവും കൗൺസിലിംഗ്, ഉപജീവന മാർഗ്ഗങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമായി കേരള പൊലീസ് ഈ ആഴ്ച 'സ്പീക്ക് അപ്പ്' എന്ന പേരിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് രൂപീകരിച്ചിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് മന്ത്രിയുടെ പരാമർശം.
നേരിട്ട് പരാതി നൽകാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യങ്ങളിൽപ്പോലും ഗാർഹിക പീഡനം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും പൊലീസ് സഹായം തേടാനും സ്ത്രീകൾക്ക് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സംവിധാനം ഒരുക്കുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേക ചുമതല ഐജി അജിത ബീഗത്തിനാണ്. ഇന്നത്തെ പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശബ്ദമുണ്ട്, വ്യക്തമായ ചിന്തകളുണ്ട്, ഒപ്പം ആത്മവിശ്വാസമുള്ളൊരു ചിരിയുമുണ്ട്. നിയന്ത്രണങ്ങൾക്ക് പകരം തുല്യത നൽകി മക്കളെ വളർത്തിയ ഒരു തലമുറയിലെ മാതാപിതാക്കളാണ് ഈ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ.
എന്നാൽ വീടുകളിലും സൗഹൃദങ്ങളിലും ബന്ധങ്ങളിലും വിവേചനങ്ങൾ കണ്ടിട്ടും എങ്ങനെ പ്രതികരിക്കണമെന്നറിയാതെ നിശബ്ദരായി സഹിക്കുന്ന അനേകം പെൺകുട്ടികൾ ഇപ്പോഴും നമുക്കിടയിലുണ്ട്. അവരെ തിരിച്ചറിയാൻ കൂടിയാകട്ടെ ഈ ദിവസം. മക്കളേ, ഒരു ഭയവും നിങ്ങളുടെ ശബ്ദത്തിന് വിലങ്ങാകാതിരിക്കട്ടെ, നിങ്ങളുടെ ശരികൾ നിങ്ങൾ ഉറക്കെത്തന്നെ പറയണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഡിജിറ്റൽ ഹെൽപ്ലൈൻ, വാട്സാപ്പ്, പ്രത്യേക മൊബൈൽ ആപ്പ് എന്നിവ വഴി പരാതികൾ വേഗത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനും സമയബന്ധിതമായി സഹായം ലഭ്യമാക്കാനും പ്രധാന കമാൻഡ് സെൻ്റർ സജ്ജമാക്കും. പോക്സോ നിയമത്തിലെ വ്യവസ്ഥകൾക്ക് സമാനമായി അതിജീവിതകളുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ പൂർണമായും രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കും. തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹകരണത്തോടെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ഷെൽട്ടർ ഹോമുകളും തൊഴിൽ പരിശീലന കേന്ദ്രങ്ങളും ഒരുക്കാനും പദ്ധതിയുണ്ട്.
1973ൽ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി വനിത പൊലീസ് സംവിധാനം ആരംഭിച്ച കേരളത്തിൻ്റെ പൊലീസ് ചരിത്രത്തിലെ മറ്റൊരു പ്രധാന ചുവടുവയ്പ്പാണ് സ്പീക്ക് അപ്പ്. ഗാർഹിക അതിക്രമക്കേസുകളിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്കെതിരെ പൊലീസ് ക്ലിയറൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റും പാസ്പോർട്ടും നിഷേധിക്കുന്നതടക്കമുള്ള കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുമെന്ന് സ്പീക്ക് അപ്പ് മേധാവി അജിത ബീഗം പറഞ്ഞു.
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