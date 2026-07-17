രാമനിൽ നിന്ന് രാമനിലേക്ക് – മാർഗവും ലക്ഷ്യവും രാമ നീ തന്നെ..
രാമൻ അവതരിച്ചത് രാവണവധത്തിന് മാത്രമായിരുന്നില്ല. സംസാരചക്രത്തിൽപ്പെട്ടു വലയുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള വഴി കൂടിയായിരുന്നു രാമൻ.
Published : July 17, 2026 at 4:42 AM IST
ഡോ.രതി നാരായണൻ
രാമന്റെയും സീതയുടെയും കഥയെന്ന് രാമായണത്തെ കരുതുന്നവരാണ് പലരും. വാസ്തവത്തിൽ രാമന്റെയും സീതയുടെയും അയോധ്യയുടെയുമൊക്കെ കഥ പറയുന്നതിനൊപ്പം രാമായണത്തെ ഏറ്റവും എളുപ്പത്തിൽ മനസിലാക്കാൻ കഴിയുന്ന വേദാന്ത ഗ്രന്ഥമായും മനസിലാക്കണം. രാമൻ അവതരിച്ചത് രാവണവധത്തിന് മാത്രമായിരുന്നില്ല. സംസാരചക്രത്തിൽപ്പെട്ടു വലയുന്ന ജീവാത്മാക്കൾക്ക് പരമാത്മാവിലേക്കുള്ള വഴി കൂടിയായിരുന്നു രാമൻ.
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രാമൻ ജഗദീശ്വരനായ നാരായണനാണെന്ന് ജൻമം കൊടുത്ത അമ്മ കൗസല്യയ്ക്കാണ് ആദ്യം ബോധ്യമാകുന്നത്. അതറിഞ്ഞ ആ അമ്മ സ്തുതിച്ച് മകനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് സംസാരബന്ധത്തിൽ നിന്നുള്ള മോചനമാണ്. അലൗകികമായ വൈഷ്ണവ രൂപം മറച്ച് ബാലഭാവത്തെ കാണിക്കണമെന്നും കൗസല്യ ഭഗവാനോട് അപേക്ഷിക്കുന്നു. പട്ടാഭിഷേകത്തിന് അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി കനകസിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട കുമാരൻ ജടാവത്ക്കലങ്ങളണിഞ്ഞ് കാനനവാസത്തിന് പുറപ്പെടാനൊരുങ്ങുമ്പോൾ അയോധ്യ മുഴുവൻ ആർത്തലച്ചു കരയുകയാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ വാമദേവമഹർഷിയും രാമാവതാര രഹസ്യം പുരവാസികളെ അറിയിക്കുന്നു.
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വനവാസത്തിനിടെ രാമൻ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഓരോ മഹർഷിമാരും പറയുന്നുണ്ട്, അല്ലയോ ദശരഥപുത്രനായ രാമ, അങ്ങയുടെ തത്വം നന്നായി അറിയുന്നവരാണ് ഞങ്ങളെന്ന്. രാവണൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാക്ഷസഗണങ്ങൾ തീർക്കുന്ന ഭാരത്തെ ഇല്ലാതാക്കി ഭൂമിയെ രക്ഷിക്കാൻ ബ്രഹ്മാവിന്റെ അഭ്യർത്ഥനപ്രകാരം ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യനായി അവതരിച്ച സാക്ഷാത് നാരായണനാണ് രാമനെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് രാമദർശനത്താൽ മോക്ഷം വരിക്കണമെന്ന് അവരോരോരുത്തരും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു.
അതേ..മനുഷ്യജൻമമാണെങ്കിലും ഭഗവത്സ്വരൂപമായ രാമന് മോക്ഷസാധനത്തെ കഥിക്കാതെ തരമില്ലല്ലോ. ഭരതന് രാജ്യവും രാമന് കാടും നൽകിയ പിതാവ് ദശരഥന്റെ ചെയ്തിയെ അതിരൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ വിമർശിക്കുന്ന ലക്ഷ്മണനോടാണ് രാമൻ ആദ്യമായി പ്രാപഞ്ചികജീവിതത്തിന്റെ നിസ്സാരത വെളിവാക്കുന്നത്. വളരെ കുറഞ്ഞ ഒരു കാലയളവിൽ മാത്രമാണ് ഭൂമിയിലെ ഓരോ മനുഷ്യന്റെയും ജീവിതം. അമൂല്യമെന്ന് കരുതുന്ന ഓരോ ബന്ധവും അൽപ്പകാലം മാത്രം. മമതാപാശത്തിൽ നിന്ന് മോചനത്തിനായി പരമാത്മതത്വത്തെ അറിയാൻ മോക്ഷാർത്ഥിയാകാനാണ് രാമൻ ലക്ഷ്മണനോട് പറയുന്നത്. ഒറ്റക്കേൾവിയിൽ ലക്ഷ്മണന് അതുൾക്കൊള്ളാനായി. ലക്ഷ്മണന് നൽകിയ ഉപദേശവും ലക്ഷ്മണൻ നൽകുന്ന ഉപദേശവും ലക്ഷ്മണോപദേശമാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്.
ലക്ഷ്മണൻ മാത്രമല്ല പിന്നീട് രാമന്റെ മുന്നിലെത്തുന്ന ഓരോരുത്തരും മുക്തി കൊതിക്കുന്ന മോക്ഷാർത്ഥികളാണ്. വിരാധനും ജടായുവും മാരീചനും കബന്ധനും മാത്രമല്ല മഹാതപസ്വികളായ ശരഭംഗനും സുതീക്ഷ്ണനും ശബരിയും രാമനായി കാത്തിരിക്കുന്നവരാണ്. എന്തിനധികം, സാക്ഷാത് വാല്മീകി മഹർഷി പോലും രാമാഗമനത്തിനായി തപസ് തുടരുകയായിരുന്നു.
രാവണവധത്തിനായാണ് രാമൻ അവതരിച്ചതെങ്കിലും രാവണനെ തേടിയുള്ള യാത്രയാണ് രാമായണമായത്. അതിൽ കിഷ്കിന്ധാകാണ്ഡം വരെയുള്ള രാമന്റെ അയനം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. അയോധ്യയിലെ രാജകീയ ബാല്യത്തിൽ നിന്ന് വിശ്വാമിത്രന് പിന്നാലെ കൊടുംകാട്ടിലേക്ക് രാമൻ തുടങ്ങിയ യാത്ര. സീതയുമായി തിരിച്ച് രാമൻ അയോധ്യയിലെത്തിയപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു യാത്രയിലേക്കുള്ള തുടക്കവുമായി.
ഓരോ യാത്രയിലും കണ്ടുമുട്ടിയവരെയെല്ലാം രാമൻ അവർക്കിണങ്ങുംവിധം സ്വീകരിച്ചു. ഒരു കൂടിക്കാഴ്ചയും പാഴായില്ല. യോഗ്യതയില്ലാത്ത ഒരാളും രാമനെ കണ്ടതുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രാമായണം രാമന്റെയും സീതയുടെയും കഥ മാത്രമായി ചുരുങ്ങുന്നില്ല. വാത്സല്യത്തിൻറെയും സൗഹൃദത്തിന്റെയും സാഹോദര്യത്തിന്റെയും ബന്ധുത്വത്തിന്റെയും ഇഴപിരിഞ്ഞ ജീവിതം രാമന്റെ കരുണകടാക്ഷത്താൽ ധന്യമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് രാമായണത്തിലുടനീളം. അങ്ങനെയാണ് അത് രാമന്റെ യാത്രയായത്. നാം ഓരോരുത്തരുടെയും യാത്രയ്ക്കുള്ള വഴിയാകുന്നത്.