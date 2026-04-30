ബംഗളൂരുവിൽ മതിലിടിഞ്ഞുവീണ് മരിച്ച എറണാകുളം രാമമംഗലം സ്വദേശിനികള്ക്ക് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി
Published : April 30, 2026 at 8:44 PM IST
എറണാകുളം: ബംഗളൂരുവിൽ മതിലിടിഞ്ഞുവീണ് മരിച്ച എറണാകുളം രാമമംഗലം സ്വദേശികളായ ലത, സ്മിത എന്നിവർക്ക് നാടിന്റെ അന്ത്യാഞ്ജലി. ബംഗളൂരുവിൽ നിന്നും ജന്മനാട്ടിലെത്തിച്ച മൃതദേഹം രാമമംഗലം ഗ്രമപഞ്ചായത്ത് ആസ്ഥാനത്ത് പൊതു ദർശനത്തിന് വെച്ചു. ജില്ലാ കളക്ടര് ജി. പ്രിയങ്ക പുഷ്പചക്രം സര്ക്കാരിനായി അർപ്പിച്ചു. നൂറു കണക്കിനാളുകളാണ് തങ്ങൾക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട കുടുംബ ശ്രീ പ്രവർത്തകരായ ലതയ്ക്കും സ്മിതയ്ക്കും അന്തിമോപചാരം അർപിച്ചത്.
ബുധനാഴ്ച വൈകുന്നേരം കർണാടക തലസ്ഥാനമായ ബംഗളൂരു നഗരത്തെ നടുക്കിയുണ്ടായ മതിൽ ഇടിഞ്ഞുള്ള അപകടത്തിൽ ഏഴു പേരാണ് മരിച്ചത്. കനത്ത മഴയെത്തുടർന്ന് ശിവാജി നഗറിലെ ബൗറിങ് ആശുപത്രിയുടെ മതിലിടിഞ്ഞുവീണാണ് ദാരുണമായ ഈ ദുരന്തം സംഭവിച്ചത്. മരിച്ച ഏഴുപേരിലാണ് എറണാകുളം രാമമംഗലം സ്വദേശികളായ ലത, സ്മിത എന്നിവർ ഉൾപ്പെട്ടത്. പരിക്കേറ്റ പ്രീത, സിജി, മായ എന്നിവർ ചികിത്സയിലാണ്.
ബുധനാഴ്ച വൈകിട്ട് ബംഗളൂരുവിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ മണിക്കൂറുകളോളം നീണ്ടുനിന്ന അതിശക്തമായ മഴയാണ് നാശനഷ്ടങ്ങൾ വിതച്ചത്. ശിവാജി നഗർ, സിൽക്ക് റോഡ് തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ കനത്ത വെള്ളക്കെട്ട് അനുഭവപ്പെട്ടിരുന്നു. മഴ കനത്തതോടെ ശിവാജി നഗറിലെ ബൗറിങ് ആശുപത്രിയുടെ എട്ടടി ഉയരമുള്ള പഴക്കമേറിയ ചുറ്റുമതിലിനോട് ചേർന്നുള്ള ടാർപോളിൻ ഷീറ്റിന് കീഴിൽ നിരവധി പേർ മഴ നനയാതിരിക്കാൻ അഭയം പ്രാപിച്ചിരുന്നു. ഈ സമയത്താണ് പെട്ടെന്ന് മതിൽ ഇടിഞ്ഞുവീണത്.ഇതോടെയാണ് മലയാളികളായ രണ്ടുപേർക്ക് പുറമെ മറ്റ് അഞ്ചുപേർ കൂടി ഈ അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ട്ടമായത്.
വിനോദയാത്രയ്ക്കിടെയുണ്ടായ ദുരന്തം
മൂവാറ്റുപുഴയിലെ അമൃതം പൊടി നിർമ്മാണ യൂണിറ്റിലെ 56 അംഗ കുടുംബശ്രീ സംഘമാണ് പഠനയാത്രയുടെ ഭാഗമായി കേരളത്തിൽ നിന്നും ബംഗളൂരുവിൽ എത്തിയത്. യൂണിറ്റിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും പുതിയ വിപണന രീതികൾ കണ്ടറിയുന്നതിനുമായാണ് സംഘം യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചത്.
നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാനിരിക്കെയാണ് അപ്രതീക്ഷിതമായി എത്തിയ മഴയും തുടർന്നുണ്ടായ മതിൽ അപകടവും യാത്രയെ കണ്ണീരിലാഴ്ത്തിയത്. വലിയൊരു സംഘം യാത്രയിലുണ്ടായിരുന്നതിനാൽ അപകടത്തിന്റെ വാർത്തയറിഞ്ഞതോടെ നാട്ടിലും വലിയ ആശങ്ക പരന്നു.
ബംഗളൂരു പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി ഇൻക്വസ്റ്റ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. മരിച്ചവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾ പോസ്റ്റ്മോർട്ടത്തിന് ശേഷം ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകി. പ്രാദേശിക മലയാളി അസോസിയേഷനുകളും നാട്ടിലെ ജനപ്രതിനിധികളും ചേർന്ന് ആവശ്യമായ ഏകോപനങ്ങൾ നടത്തിയാണ് മൃതദേഹങ്ങൾ വേഗത്തിൽ നാട്ടിലെത്തിച്ചത്. പരിക്കേറ്റവർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് കർണാടക ആരോഗ്യവകുപ്പ് അറിയിച്ചു.കർണാടക സർക്കാർ മരിച്ചവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് അഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയും സഹായ ധനം പ്രഖാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.