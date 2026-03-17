നോമ്പുകാലത്ത് മുറ തെറ്റാതെ അന്നം വിളമ്പി കോഴിക്കോട് സി എച്ച് സെൻ്റർ; മനസും വയറും നിറച്ച് ആയിരങ്ങൾ..

എല്ലാ ദിവസവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് സി എച്ച് സെൻ്ററിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനും നോമ്പു തുറക്കാനും എത്തിച്ചേരുന്നത്. ഇവിടെയത്തുന്ന എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം നൽകിപ്പോരുന്നുണ്ട്.

Published : March 17, 2026 at 5:03 PM IST

കോഴിക്കോട്: വിശുദ്ധ റമദാൻ മാസത്തിൽ നോമ്പനുഷ്‌ഠിക്കുന്നവർക്ക് അന്നം നൽകുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജ് സി എച്ച് സെൻ്റർ. ജാതിമതഭേദമന്യേ ആയിരക്കണക്കിന് രോഗികൾക്കും അവരുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കുമാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷണം നൽകുന്നത്. വർഷങ്ങളായി പതിവ് തെറ്റിക്കാതെ എല്ലാ ദിവസവും സി എച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഭക്ഷണം നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും റമദാൻ മാസത്തിൽ വിളമ്പുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്
ഏറെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് സി എച്ച് സെൻ്ററിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ (ETV Bharat)

വ്രതശുദ്ധിയോടെ നോമ്പെടുത്തവർക്ക് ആവശ്യമായ അന്ന പാനീയങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു മാസക്കാലം സി എച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിളമ്പുന്നു. ഈന്തപ്പഴവും, തണ്ണിമത്തനും, ആപ്പിളും, മുന്തിരിയും, മധുരനാരങ്ങയും ഉൾപ്പെടെ എല്ലാം പഴവർഗങ്ങളും ഇവിടെയെത്തുന്നവർക്ക് നൽകാറുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ നോമ്പുകാലത്തെ സ്പെഷ്യൽ വിഭവമായ തരിക്കഞ്ഞിയും ജീരക കഞ്ഞിയും വിതരണം ചെയ്യാറുണ്ട്. കൂടാതെ ഓരോ ദിവസവും ബിരിയാണിയും നെയ്‌ച്ചോറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിഭവങ്ങളും മാറി മാറി വിളമ്പുന്നുണ്ട്.

സി എച്ച് സെൻ്ററിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

"ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷമായി സി എച്ച് സെൻ്ററിൽ ഭക്ഷണ വിതരണം ആരംഭിച്ചിട്ട്. സി എച്ച് സെൻ്റർ സ്ഥാപിത വർഷം മുതൽ ഭക്ഷണ വിതരണം നടത്തിപ്പോരുന്നു. നോമ്പിന് പ്രത്യേകമായി ഒരു ദിവസം രണ്ടായിരത്തോളം ആളുകൾക്ക് നോമ്പുതുറക്കാനും അത്താഴത്തിനും ഭക്ഷണം നൽകിപ്പോരുന്നുണ്ട്. സാധാരണ 365 ദിവസങ്ങളിലും ഇവിടെ തുടർച്ചയായി ഭക്ഷണ വിതരണം നടന്നുപോരുന്നുണ്ട്. വളണ്ടിയർമാർ ആശുപത്രിയിൽ ചെന്ന് ടോക്കൺ വിതരണം ചെയ്യുകയും ആളുകൾ വന്ന് ഭക്ഷണം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് പോകുകയും ചെയ്യുന്നു. കൂടാതെ ആളുകൾക്ക് ഇരുന്നു കഴിക്കാനുള്ള സംവിധാനവും ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഡോക്‌ടർമാർക്കും നേഴ്‌സുമാർക്ക് നോമ്പുതുറക്കാനുള്ള സംവിധാനവുമുണ്ട്. ഭക്ഷണത്തിൽ ചിക്കൻ, ബീഫ്, പത്തിരി, നൂൽപ്പുട്ട്, വെള്ളയപ്പം, ചപ്പാത്തി എന്നിവയും കൊടുത്തുപോരുന്നു. പണ്ട് സ്പോൺസർഷിപ്പായിട്ടാണ് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നത്. ദയയുള്ള ജനങ്ങളുടെ സംഭാവന മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ", എന്ന് സി എച്ച് സെൻ്റർ പ്രസിഡൻ്റ് പി കോയ പറയുന്നു.

സി എച്ച് സെൻ്ററിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണിയോടെയാണ് മെഡിക്കൽ കോളജിന് സമീപത്തെ സി എച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ഓഫിസിനടുത്തു വെച്ച് ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നത്. പാത്രവുമായെത്തുന്ന രോഗികളുടെ കൂട്ടിരിപ്പുകാർക്കാണ് പ്രധാനമായും ഭക്ഷണം നൽകുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെയെത്തുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ഭക്ഷണം നൽകുമെന്നതാണ് യാഥാർഥ്യം.

"നോമ്പുതുറ സമയത്ത് ഇവിടെ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. ഏകദേശം നാൽപ്പതിൽപ്പരം വോളണ്ടിയർമാർ സേവന സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന ഇരിപ്പിടങ്ങളിൽ എണ്ണൂറു മുതൽ തൊള്ളായിരം വരെ ആളുകൾക്ക് നോമ്പുതുറക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. ജാതിമതഭേദമന്യേ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നുവരെ അതിനൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടില്ലെന്ന്", വളണ്ടിയർ ഷബീർ ആരാമ്പ്രം പറയുന്നു.

ഭക്ഷണം വാങ്ങാൻ എത്തിയവർ (ETV Bharat)

ഓരോ ദിവസവും സേവന സന്നദ്ധരായി അറുപതോളം വളണ്ടിയർമാർ ഭക്ഷണ വിതരണത്തിനായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപുറമെ സേവന തത്‌പരരായെത്തുന്ന നിരവധി വിദഗ്‌ധ പാചകക്കാരും ഭക്ഷണം പാചകം ചെയ്യാൻ സി എച്ച് സെൻ്ററിന് കീഴിൽ മുന്നിൽ നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മെഡിക്കൽ കോളജ് സി എച്ച് സെൻ്റർ ഓഫിസ് പരിസരത്തെ ഭക്ഷണ വിതരണം അവസാനിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നോമ്പുതുറക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും സി എച്ച് സെൻ്റർ ഭാരവാഹികൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. മെഡിക്കൽ കോളജ് മാവൂർ റോഡിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സി എച്ച് സെൻ്റർ ആസ്ഥാനത്തിലാണ് നോമ്പുതുറക്കാനുള്ള അവസരം ഒരുക്കുന്നത്.

സി എച്ച് സെൻ്ററിൽ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)

മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്‌ടർമാരും നേഴ്‌സുമാരും വിദ്യാർഥികളും ഉൾപ്പെടെ ആയിരക്കണക്കിന് പേരാണ് ഇവിടെയെത്തി ദിവസവും നോമ്പുതുറക്കുന്നത്. ഇതിനുപുറമെ ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ ആർക്കും സി എച്ച് സെൻ്ററിൻ്റെ ആസ്ഥാനത്തെ നോമ്പുതുറയിൽ വന്ന് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് വയറും മനസും നിറച്ച് പോകാവുന്നതുമാണ്. ഓരോ ദിവസവും ആയിരങ്ങൾക്ക് അന്നം നൽകി സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ചേർത്തുവയ്‌പ്പിൻ്റെയും
കാരുണ്യത്തിൻ്റെയും മാതൃക സൃഷ്‌ടിക്കുകയാണ് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളജിലെ സി എച്ച് സെൻ്റർ.

