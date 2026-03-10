സ്നേഹവിരുന്നൊരുക്കി 'റംസാൻ അത്താഴ കമ്മിറ്റി', 36 വർഷം പിന്നിടുമ്പോൾ നാൾവഴികൾ ഇങ്ങനെ...
1990 -കളിലാണ് റംസാൻ അത്താഴ കമ്മിറ്റി ആരംഭിച്ചത്. ഇന്ന് മുന്നുറ്റമ്പതോളം പേർക്ക് നോമ്പുതുറയും അത്രത്തോളം പേർക്ക് അത്താഴവും നൽകിപ്പോരുന്നുണ്ട്.
Published : March 10, 2026 at 8:38 PM IST
കണ്ണൂര്: നന്മയുടേയും സഹനത്തിൻ്റേയും മാസമാണ് റമദാന്. കാരുണ്യത്തിൻ്റേയും പാപമോചനത്തിൻ്റെയും കാലം. ദരിദ്രർക്കും പാവങ്ങള്ക്കും ദാനധര്മ്മങ്ങള് നല്കേണ്ട മാസം. എന്നാൽ ഇതെല്ലാം തികഞ്ഞ ഒരിടമുണ്ട് കണ്ണൂര് സിറ്റിയില്. സിറ്റി ജുമാമസ്ജിദിന് മുന്നില് എതിര് വശത്തായി തെക്ക്യാവ് അത്താഴ കമ്മിറ്റി എന്ന് ബോര്ഡ് പതിച്ച ഒരു കെട്ടിടം. കഴിഞ്ഞ 36 വര്ഷക്കാലം നോമ്പുകാലത്ത് മുടങ്ങാതെ നൂറുക്കണക്കിന് പേര്ക്ക് ജാതിയുടേയും മതത്തിൻ്റേയും അതിര്വരമ്പില്ലാതെ നോമ്പുതുറക്കാനും, അത്താഴത്തിനും സമൃദ്ധമായ ഭക്ഷണം നല്കി സേവനപാതയില് മുന്നോട്ട് കുതിക്കുകയാണ്.
ദാരിദ്ര്യവും പട്ടിണിയും നിലനിന്ന കാലത്ത് ഒരു കൂട്ടം സുമനസുകള് ചേര്ന്ന് ആരംഭിച്ചതാണ് ഈ അത്താഴ കമ്മിറ്റി. ഇന്ന് മുടങ്ങാതെ ഭക്ഷണം നല്കിക്കൊണ്ട് 36 വര്ഷം പൂര്ത്തിയാക്കുകയാണ്. നഗരത്തിലെ പള്ളികളില് മത പ്രഭാഷണം നടത്താന് എത്തുന്ന മതപണ്ഡിതരും ദൂരദേശങ്ങളില് നിന്നെത്തുന്ന യാത്രികരും മത്സ്യബന്ധനം ഉള്പ്പെടെയുള്ള മേഖലകളില് ജോലി ചെയ്യുന്ന തൊഴിലാളികളും പുലര്ച്ചെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ നോമ്പുനോല്ക്കേണ്ട സാഹചര്യമായിരുന്നു നിലനിന്നിരുന്നത്.
പിന്നീട് പ്രാര്ത്ഥനയ്ക്ക് തുല്യമാണ് അന്നം നല്കല് എന്ന് ചിന്തിച്ച ഒരു കൂട്ടം ആളുകള് ചേര്ന്ന് 1990 കളില് ആരംഭിച്ചതാണ് ഭക്ഷണം നല്കാന് അത്താഴക്കമ്മിറ്റി എന്ന ആശയം. കമ്മിറ്റി പ്രാവര്ത്തികമായി മൂന്ന് വര്ഷത്തിന് ശേഷം നോമ്പുതുറയും (ഇഫ്ത്താര്) ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. മുസ്ലീം ലീഗ് നേതാവും കേന്ദ്രമന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഇ. അഹമ്മദ് ദീനുല് ഇസ്ലാം സഭ എന്ന സംഘടനയുടെ നേതൃപദവിയില് ഉണ്ടായിരുന്ന കാലമായിരുന്നു അത്.
ചെറിയ നിലയിൽ തുടങ്ങിയ പ്രവർത്തനം
മത പ്രഭാഷണം നടത്താന് എത്തുന്നവര്ക്ക് സമീപത്തെ ഹോട്ടലില് ഭക്ഷണം ഏര്പ്പാട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ്. അഞ്ചോ പത്തോ പേര്ക്ക് വേണ്ടി ഹോട്ടല് ഉടമ പുലര്ച്ചവരെ കാത്ത് നില്ക്കേണ്ട അവസ്ഥ പ്രയാസകരമായിരുന്നു. കൂടുതല് ആളുകള് വന്നാല് ഭക്ഷണം തികയാതെ വരുന്ന അവസ്ഥയും. അതോടെ പുതിയറക്കല് അസീസിൻ്റെ നേതൃത്വത്തില് മൂവക്കാട്ട് അലി, മഹലില് ഖാലിദ്, പുതിയറക്കല് ജമാല്, ഷെഫീഖ് മടത്തില്, കെ സി ഹാരിസ്, ഹമീദ് എന്നിവര് ചേര്ന്ന് അത്താഴം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചു.
പ്രവാസികളായ വ്യക്തികളുടെ സഹായത്തോടെ ഈ സംരംഭത്തിന് തുടക്കമിട്ടു. അതോടെ അത്താഴ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിന് പെരുമയേറി. സിറ്റി ജുമാമസ്ജിദിന് കീഴിലാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവര്ത്തനം. ദേശവാസികളും സമീപ പ്രദേശത്തുള്ളവരും അത്താഴത്തിനും നോമ്പുതുറക്കുമുള്ള സാധന സാമഗ്രികളും സഹായവും നല്കി തുടങ്ങിയതോടെ നാനുറോളം പേര്ക്ക് നോമ്പുതുറക്കാനും മുന്നൂറോളം പേര്ക്ക് അത്താഴം കഴിക്കാനുമുള്ള സംവിധാനം ഒരുങ്ങി.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്താറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് രൂപീകരിച്ചതാണ് ഈ കമ്മിറ്റി. അക്കാലത്ത് പള്ളികളിൽ മതപ്രസംഗം നടത്താൻ വരുന്നവർക്കും മത്സ്യബന്ധന തൊഴിലാളികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് അത്താഴം വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. അന്ന് അവർക്ക് വേണ്ടി ഹോട്ടലില് ഭക്ഷണം ഏര്പ്പാട് ചെയ്യുകയായിരുന്നു പതിവ്. ഇത് പിന്നീട് ഹോട്ടൽ അധികൃതർക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോൾ കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലുണ്ടായിരുന്ന സാമൂഹ്യ സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്ന പുതിയറയ്ക്കൽ അസീസ് എന്നയാൾ മുൻകൈയ്യെടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവാസികളുടെ സഹായത്തോടുകൂടി ഒരു ഉദ്യമം തുടക്കം കുറിക്കുകയായിരുന്നു. അതാണ് തെക്ക്യാവ് റംസാൻ അത്താഴ കമ്മിറ്റി.
അക്കാലത്തെ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് വർഷം ഇവിടെ അത്താഴം മാത്രമായിരുന്നു വിതരണം ചെയ്തിരുന്നത്. പിന്നീട് ആവശ്യക്കാരേറിയപ്പോൾ നോമ്പുതുറയും തുടക്കം കുറിച്ചു. ഇന്ന് മുന്നൂറ്റമ്പതോളം പേർക്ക് നോമ്പുതുറയും അത്രത്തോളം പേർക്ക് അത്താഴവും നൽകിപ്പോരുന്നുണ്ട്. ചാരിറ്റി പ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി അത്താഴവും വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മറ്റ് പള്ളികളിലും ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, ഫയർ സ്റ്റേഷൻ, ഹോസ്റ്റലുകൾ എന്നിവിടെയും ഭക്ഷണം നൽകുന്നുണ്ട്", എന്ന് അത്താഴ കമ്മിറ്റി പ്രസിഡൻ്റ് ഇ ഫൈസല് മെക്കാടത്ത് പറയുന്നു. 27 ആം രാവില് അത്താഴ കമ്മിറ്റി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തിലെത്തിയാല് തുടര്ച്ചയായി ഭക്ഷണം നല്കാനും സംവിധാനമുണ്ട്. ഇതര മതസ്ഥരും ഇവിടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാന് എത്താറുണ്ട്.
ഇതാണ് യഥാർഥ കേരള സ്റ്റോറിയെന്ന് കണ്ണൂര് മുന് മേയര്
"കഴിഞ്ഞ മുപ്പത്താറ് വർഷത്തിലധികമായി കണ്ണൂർ സിറ്റിയിലെ അത്താഴ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നല്ല നിലയിൽ നോമ്പുതുറ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചുവരുന്നു. ആദ്യകാലത്ത് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെയും പാവപ്പെട്ട ആളുകളെയും ഉദ്ദേശിച്ചായിരുന്നു ഈ പരിപാടി തുടങ്ങി വച്ചത്. ഇന്ന് ഈ പ്രദേശത്തുള്ള എല്ലാവരെയും ചേർത്ത്, നോമ്പുതുറ വിഭവങ്ങൾ വിളമ്പി പരിപാലിച്ച് കൊണ്ടുപോരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു.
ഇന്ന് ഈ അത്താഴ കമ്മിറ്റിയോടൊപ്പം ചേർന്ന്, കൂടെ പങ്കെടുക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യവുമായാണ് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത്. അത്താഴകമ്മിറ്റി അന്ന് നാലഞ്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന് തുടങ്ങിവച്ചതാണ്. ഇന്നും ഇതൊരു ജീവിത ദൗത്യം പോലെ തുടരുകയും അത് ഏറ്റെടുക്കാൻ കുറെ ചെറുപ്പക്കാരും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജാതിമതഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് യഥാർഥ കേരള സ്റ്റോറി. മനുഷ്യൻ എന്ന യാഥാർഥ്യത്തോടൊപ്പം എല്ലാവരും ചേർന്ന് നിന്ന് സ്നേഹവും ഐക്യവും എന്ന സന്ദേശമാണ് ഇതിലൂടെ നൽകുന്നത്.
ഒരിടവേളപോലുമില്ലാതെ മുടങ്ങാതെ ഭക്ഷണം വിളമ്പുന്ന കമ്മിറ്റിയിലെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രശംസിക്കുന്നു. ഇത് ഇനിയും ഒരുപാട് വർഷക്കാലം തുടരേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിലെ സൗഹൃദങ്ങൾ ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുവാൻ ഇതൊരു മികച്ച് പ്രവർത്തനമാണ്", എന്ന് കണ്ണൂര് കോര്പ്പറേഷന് മുന് മേയര് അഡ്വ. ടി ഒ മോഹനന് പറയുന്നു.
പള്ളികളില് നിന്ന് നോമ്പുതുറക്കാന് വളരെകുറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കാനുള്ള സാഹചര്യമായിരുന്നു. ആളുകള്ക്ക് വയറു നിറച്ച് ഭക്ഷണം നല്കാന് തീരുമാനിച്ചാണ് ഇഫ്ത്താറിന് നെയ്ച്ചോര്, കോഴിയിറച്ചി, ബീഫ് ബിരിയാണി, മന്തി, പൊറോട്ട, വെള്ളയപ്പം, ഇടിയപ്പം എന്നിവയും അത്താഴത്തിന് ചോറ്, അരിപ്പത്തല്, നെയ്ച്ചോര്, മീന് തുടങ്ങിയവയും നല്കാറുണ്ട്.
ടോക്കണ് പ്രകാരമാണ് ഭക്ഷണം നല്കുന്നത്. ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് രണ്ട് മുതല് വൈകീട്ട് 5.30 വരെയാണ് ടോക്കണ് നല്കുക. ടോക്കണ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ പേരില് ആര്ക്കും ഭക്ഷണമില്ലാതെ മടങ്ങേണ്ടി വരികയുമില്ല. ആളുകള് കൂടിയാല് വീണ്ടും ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്ത് നല്കും. അറക്കല് ആദി രാജ നല്കിയ കെട്ടിടത്തിലാണ് അത്താഴ കമ്മിറ്റി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നത്.
Also Read: ഗുജറാത്തി കാൽത്തള കെട്ടിയ വനിതാ പൊലീസുകാർ; മനം കവർന്ന് കാസർകോടിൻ്റെ പെൺകരുത്ത്