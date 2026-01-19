അഗ്നിപ്രഭയിൽ നിറഞ്ഞാടി രക്തേശ്വരി; ഇഷ്ട ദേവതയെ കാണാനും അനുഗ്രഹം വാങ്ങാനും ആയിരങ്ങൾ
കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം പാതിരിശ്ശേരി ഇല്ലത്താണ് അപൂവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ രക്തേശ്വരി തിറ അരങ്ങേറിയത്. അപൂർവ്വം കാവുകളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന തിറയാണ് രക്തേശ്വരി.
Published : January 19, 2026 at 9:00 PM IST
കോഴിക്കോട്: അസുരവാദ്യമായ ചെണ്ടയിൽ താളം കൊട്ടി കയറി... പാതിരിശ്ശേരി ഇല്ല മുറ്റത്ത് ഓലച്ചൂട്ട് എരിഞ്ഞ് കത്തി... കൈകൾ കൂപ്പി ഭയഭക്തി ബഹുമാനത്തടെ ഇല്ല മുറ്റത്ത് കാത്തു നിന്ന് ഭക്തർ. മൂത്ത പെരുവണ്ണാൻ അരയടയിലും തിടമ്പിലെയും പന്തങ്ങൾക്ക് തീ പകർന്നതോടെ ദിക്കുകൾ മുഴങ്ങുമാറുച്ചത്തിൽ ആർത്തട്ടഹസിച്ച് രക്തേശ്വരി വരവറിയിച്ചു.
കോഴിക്കോട് ചാത്തമംഗലം പാതിരിശ്ശേരി ഇല്ലത്താണ് അപൂവ്വങ്ങളിൽ അപൂർവ്വമായ രക്തേശ്വരി തിറ അരങ്ങേറിയത്. അരയിൽ അരയടിയും പഞ്ചിയും കൈകളിൽ കൈപാണ്ടിയും തലയിൽ തലപ്പാളിയും തിടമ്പുമാണ് രക്തേശ്വരിയുടെ വേഷം.
രക്തേശ്വരിയുടെ വരവിനൊപ്പം പന്തങ്ങള്ക്ക് തീ പകര്ന്നതോടെ ചെണ്ടയുടെ താളവും കൊഴുത്തു. ചെണ്ട കൊട്ടി കയറുന്നതിനനുസരിച്ച് രക്തേശ്വരിയും ഇല്ലത്തെ മുറ്റത്ത് നിറഞ്ഞാടി. കൂടി നിന്നവരെല്ലാം മനംമുരുകി ഇഷ്ട ദേവതയെ പ്രാർത്ഥിച്ചു.
"പാതിരിശ്ശേരി ഇല്ലത്ത് മുൻപ് കാലങ്ങളിലൊക്കെ പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണി, നാല് മണിയോട് കൂടിയായിരുന്നു രക്തേശ്വരി തിറ അരങ്ങത്തേക്ക് വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ ഇന്ന് അത് സന്ധ്യ മയങ്ങി എട്ടര മണിയോടുകൂടി അരങ്ങത്തേക്ക് എത്തും. രൗദ്ര ഭാവത്തോട് കൂടി അരങ്ങത്തേക്ക് വരുന്ന ഈ തിറ കാണാൻ വേണ്ടി ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഇവിടെ എത്തുന്നത്.
തലയിൽ തലപ്പാളി, വട്ടം, അരയിൽ പഞ്ചി എന്നിവയെല്ലാമാണ് വേഷം. കുരുത്തോല കൊണ്ടാണ് ഭൂരിഭാഗം വേഷങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അരക്ക് ചുറ്റുമുള്ള പന്തം കത്തുന്നതോട് കൂടി രക്തേശ്വരി ദേവിയെ നേരിട്ട് കാണുന്നതിന് സമാനമായ സ്ഥിതി തന്നെയാണ് ഭക്തർക്ക് ലഭിക്കുന്നത്" - മൂത്ത പെരുവണ്ണാനായ പ്രകാശൻ പറഞ്ഞു.
സാധാരണ രക്തേശ്വരി തിറയുള്ള കാവുകളിൽ പുലർച്ചെയാണ് തിറ അരങ്ങേറുന്നത്. എന്നാൽ പാതിരിശ്ശേരി ഇല്ലത്ത് മാത്രം സന്ധ്യ മയങ്ങുന്നതോടെയാണ് രക്തേശ്വരിയുടെ പുറപ്പാട് ആരംഭിക്കുക.ഇത്തവണയും രക്തേശ്വരി നിറഞ്ഞാടുന്നത് കാണാൻ പാതിരിശ്ശേരി ഇല്ലത്തെ മുറ്റത്ത് നിരവധി പേരാണ് എത്തിയത്.
ചെണ്ട കൊട്ട് മുറുകുമ്പോള് തീപ്പന്തത്തിൻ്റെ അഗ്നി പ്രഭയിൽ നിറഞ്ഞാടി രക്തേശ്വരി മുടിയഴിച്ചു. ഇഷ്ട ദേവതയുടെ പ്രതിരൂപത്തിന്റെ ആട്ടത്തില് മനം നിറഞ്ഞ ഭക്തര് ഒടുക്കം അനുഗ്രഹവും വാങ്ങി മടങ്ങി.
വടക്കൻ കേരളത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം ഭാഗങ്ങളിൽ കാവുകളിലും ക്ഷേത്രങ്ങളിലുമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രാചീന അനുഷ്ഠാന കലാരൂപമാണ് തിറ.ദൈവങ്ങളെയും പൂർവ്വീകരെയും പ്രതിനിധീകരിച്ച് വേഷങ്ങൾ കെട്ടിയാടുന്നു. ഭഗവതി തിറയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം. ഗുളികൻ, കുട്ടിച്ചാത്തൻ, വീരഭദ്രൻ, നാഗകാളി, കരിയാത്തൻ തുടങ്ങിയ ദേവതാ രൂപങ്ങളും തിറയായി അരങ്ങേറാറുണ്ട്.
