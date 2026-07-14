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ഭയത്തിൻ്റേയും സങ്കടത്തിൻ്റേയും കനൽവഴികൾ താണ്ടി; രക്ഷൻ വീണ്ടും അക്ഷരമുറ്റത്ത്

രക്ഷനെ കണ്ണീരോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയുമാണ് ചിന്നക്കനാൽ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തത്.

WILD ELEPHANT ATTACK NEWS RAKSHAN SCHOOL ARRIVAL LATEST NEWS MALAYALAM CHINNAKKANAL TRAGEDY
RAKSHAN (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 14, 2026 at 9:10 PM IST

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ഇടുക്കി: ഭയത്തിൻ്റേയും സങ്കടത്തിൻ്റേയും കനൽവഴികൾ താണ്ടി, ആ കുരുന്ന് വീണ്ടും അക്ഷരമുറ്റത്ത്‌ എത്തി. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ എട്ടിന് ചിന്നക്കനാൽ സിങ്കുകണ്ടത്തുണ്ടായ കാട്ടാനയാക്രമണത്തിൽ അമ്മയെ നഷ്ടപ്പെടുകയും ഒപ്പം ഗുരുതരമായി പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്ത ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ രക്ഷൻ ഒടുവിൽ വിദ്യാലയത്തിൻ്റെ പടികയറി.

രക്ഷൻ വീണ്ടും അക്ഷരമുറ്റത്ത് (ETV Bharat)

കൺമുന്നിൽ അമ്മ പിടഞ്ഞുവീണ ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഞെട്ടലിൽ നിന്നും, ശരീരത്തിലെ മുറിവുകളിൽ നിന്നും പതിയെ മുക്തനായി വരുന്ന രക്ഷനെ കണ്ണീരോടെയും പ്രാർത്ഥനയോടെയുമാണ് ചിന്നക്കനാൽ ഗവ. ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂൾ നെഞ്ചോട് ചേർത്തത്.

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ഒരു മാസം മുൻപ് ഇതേ സ്‌കൂൾ മുറ്റത്തുനിന്ന് അവൻ പടിയിറങ്ങിയത് കളിചിരികളോടെയായിരുന്നു. എന്നാൽ, വിധി കാത്തുവെച്ചത് മറ്റൊന്നായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ജൂൺ എട്ടിന് സിങ്കുകണ്ടം തിരുവള്ളൂർ കോളനിയിലെ വീട്ടിൽ നിന്നും രക്ഷനും പത്താം ക്ലാസുകാരിയായ സഹോദരി രക്ഷിണയും അമ്മ മാരിയുടെ കൈപിടിച്ച് സ്കൂളിലേക്ക് നടന്നതാണ്. 2 കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള സൂര്യനെല്ലി-ബോഡിമെട്ട് റോഡിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് മുൻപ്, കാട്ടാന അവരുടെ ജീവിതം മാറ്റിമറിച്ചു.

WILD ELEPHANT ATTACK NEWS RAKSHAN SCHOOL ARRIVAL LATEST NEWS MALAYALAM CHINNAKKANAL TRAGEDY
രക്ഷനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ചിന്നക്കനാൽ സ്‌കൂൾ (ETV Bharat)

മക്കളെ രക്ഷിക്കാനുള്ള പ്രാണവേദനയ്ക്കിടയിൽ അമ്മ മാരി ആനക്കലിയിൽ പൊലിഞ്ഞു. അമ്മയോടൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന രക്ഷനും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. 17 ദിവസമാണ് കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഈ ഏഴാം ക്ലാസുകാരൻ ചികിത്സയിലിരുന്നത്. മുറിവുകൾ ഉണങ്ങി രണ്ടാഴ്‌ച മുൻപ് ലോക്കാടിലെ ബന്ധുവീട്ടിലെത്തിയ രക്ഷൻ, ഒടുവിൽ ഇന്നലെ ആ സങ്കടക്കടൽ കടന്ന് വീണ്ടും യൂണിഫോം ധരിച്ചു, പുസ്‌തകകസഞ്ചിയുമേന്തി വിദ്യാലയത്തിലെത്തി.

WILD ELEPHANT ATTACK NEWS RAKSHAN SCHOOL ARRIVAL LATEST NEWS MALAYALAM CHINNAKKANAL TRAGEDY
രക്ഷൻ (ETV Bharat)

ഒരു മാസത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം സ്‌കൂളിലെത്തിയ രക്ഷനെ കാത്ത് അധ്യാപകരും കൂട്ടുകാരും ഗേറ്റിൽ തന്നെയുണ്ടായിരുന്നു. ആരും ഒന്നും മിണ്ടിയില്ല, പകരം ആ കുഞ്ഞിനെ അവർ ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തുപിടിച്ചു. നേരിട്ട വലിയൊരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ആഘാതം ആ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു. ആന പാഞ്ഞടുക്കുമ്പോൾ അമ്മയുടെയും സഹോദരൻ്റേയും തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടായിരുന്ന സഹോദരി രക്ഷിണയും ആ ഞെട്ടലിൽ നിന്ന് ഇനിയും പൂർണ്ണമായി മോചിതയായിട്ടില്ല.

കാട്ടാനഭീതി ഒഴിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ചിന്നക്കനാലിലെ തോട്ടം തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്ക്, ഈ ദുരന്തം സ്വന്തം വീട്ടിലെ നോവാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ രക്ഷൻ്റെ മടങ്ങിവരവ് ഈ വിദ്യാലയത്തിന് വെറുമൊരു അധ്യയന ദിവസമല്ല, പ്രതീക്ഷയുടെ വലിയൊരു അതിജീവനമാണ്.

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TAGGED:

WILD ELEPHANT ATTACK NEWS
RAKSHAN SCHOOL ARRIVAL
LATEST NEWS MALAYALAM
CHINNAKKANAL TRAGEDY
RAKSHAN SCHOOL ARRIVAL

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