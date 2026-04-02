പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷത്തെ നേരിടാന്‍ രാജ്യം സജ്ജം, പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുരുത്താന്‍ നടപടി സ്വീകരിച്ചു: രാജ്‌നാഥ് സിങ്

ബിജെപി എന്നും രാജ്യത്തിനൊപ്പമെന്നും പ്രതിരോധമന്ത്രി

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 2, 2026 at 1:31 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഗുരുതരമായ സാഹചര്യമാണ് നിലനില്‍ക്കുന്നതെന്നും പ്രതിസന്ധി നേരിടാന്‍ എല്ലാ രീതിയിലും രാജ്യം സജ്ജമാണെന്നും കേന്ദ്ര പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജനാഥ് സിങ്. നമ്മുടെ പൗരന്മാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള എല്ലാ നടപടിയും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ സ്വീകരിച്ചു.

നിലവില്‍ രാജ്യത്ത് ഇന്ധന പ്രതിസന്ധിയില്ല, ജനങ്ങള്‍ ഭയക്കേണ്ട സാഹചര്യമില്ല. ഏതു പ്രതിസന്ധിയെ നേരിടാനും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണ്. എന്നാല്‍, ഈ സാഹചര്യത്തിലും പ്രതിപക്ഷം രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പിനു ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ബിജെപി എക്‌സ് സര്‍വീസ് സെല്‍ കേരളം സംഘടിപ്പിച്ച ധീരജവാന്മാര്‍ക്ക് ആദരം, ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ സൈനികര്‍ക്കൊപ്പം പരിപാടിയില്‍ സംസാരിക്കവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.


ഏതു പ്രതിസന്ധിയിലും ബിജെപി രാജ്യത്തിനൊപ്പം നിന്നിട്ടുണ്ടെന്നും രാജ്യത്തിന്‍റെ ഹിതത്തിനു വേണ്ടി ആരെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്നു ജനങ്ങള്‍ക്കറിയാമെന്നും രാജ്‌നാഥ് സിങ് കൂട്ടിചേര്‍ത്തു. കേരളത്തില്‍നിന്ന് അനവധി സൈനികരാണ് സേനകളില്‍ സേവനമനുഷ്‌ഠിക്കുന്നതെന്ന് മുംബൈ ഭീകരാക്രമണത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച മേജര്‍ സന്ദീപ് ഉണ്ണികൃഷ്‌ണന്‍റെ പേരെടുത്ത് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

2014-ല്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ പ്രതിരോധ കയറ്റുമതി 600 കോടിയായിരുന്നു, ഇന്ന് അത് 38,500 കോടിയായി ഉയര്‍ന്നു. നല്‍കിയ വാഗ്‌ദാനങ്ങള്‍ എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ എപ്പോഴും നടപ്പാക്കും. സൈന്യത്തില്‍ ഒരു റാങ്ക് ഒരു പെന്‍ഷന്‍ പദ്ധതി നടപ്പാക്കി.

മുന്‍പ് രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാരിനു വിപരീതമായി എന്‍ഡിഎ സര്‍ക്കാര്‍ സൈനികരെ വേണ്ട രീതിയില്‍ ആദരിക്കും. കോണ്‍ഗ്രസ് സര്‍ക്കാര്‍ യുദ്ധ സ്‌മാരകങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയില്ല. എന്നാല്‍ തങ്ങളുടെ സര്‍ക്കാര്‍ രാജ്യത്തിന്‍റെ പല ഭാഗത്തും യുദ്ധസ്‌മാരകങ്ങള്‍ നിര്‍മ്മിച്ചു. സേനയില്‍നിന്നു വിരമിക്കുന്നവരെ എല്ലാ രീതിയിലും സഹായിക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തയ്യാറാണ്. വായ്‌പ അടക്കമുൂള്ള സൗകര്യങ്ങള്‍ വിരമിച്ച സൈനികര്‍ക്കു ലഭ്യമാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.



സൈന്യത്തില്‍നിന്നു വിരമിച്ചവരേയും വീര മൃത്യു വരിച്ച സൈനികരുടെ അമ്മമാരേയും ചടങ്ങില്‍ രാജനാഥ് സിങ് പൊന്നാട അണിയിച്ച് ആദരിച്ചു. കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തില്‍ വീരമൃത്യു വരിച്ച ക്യാപ്റ്റന്‍ ജെറി പ്രേംരാജിന്‍റെ അമ്മ വി ചെല്ലത്തായി, ലാന്‍സ് നായ്‌ക് അജികുമാറിന്‍റെ അമ്മ ശാന്തകുമാരി അമ്മ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. സുബേദാര്‍ മേജര്‍ ഓണററി ക്യാപ്റ്റന്‍ കെ. രാമചന്ദ്രന്‍ നായര്‍, കാര്‍ഗില്‍ യുദ്ധത്തില്‍ കാല്‍ നഷ്‌ടപ്പെട്ട നായ്‌ക് സുകുമാരന്‍ നായര്‍, കേണല്‍ ആര്‍.ജി. നായര്‍, എയര്‍ കമ്മഡോര്‍ എം.കെ. ചന്ദ്രശേഖര്‍ എന്നിവരെ ആദരിച്ചു. മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കര്‍, ബിജെപി സംസ്ഥാന വക്താവ് കേണല്‍ എസ്. ഡിന്നി, മേജര്‍ സി.എസ്. നായര്‍, തുടങ്ങിയവര്‍ ചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുത്തു.

