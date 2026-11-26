''വിവാദങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല...'' ഷാഫി പോരിൽ അയഞ്ഞ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ
മധുസൂദനൻ്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണോ എന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു.
Published : November 26, 2026 at 7:44 PM IST
കാസർകോട്: ഷാഫി പറമ്പിലുമായുള്ള പോരിൽ അയഞ്ഞ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ പ്രതികരിക്കാതെ ഉണ്ണിത്താൻ ഒഴിഞ്ഞുമാറി. വിവാദങ്ങൾ ഒന്നും കാണുന്നില്ല, കേൾക്കുന്നില്ല എന്നായിരുന്നു ഇത് സംബന്ധിച്ച മാധ്യമ പ്രവർത്തകരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി. പരിപാടികളുമായി തിരക്കിലാണെന്നും എല്ലാം പിന്നീട് പറയാമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.
നെല്ലിക്ക വിഷയത്തിലും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല. ''മധുസൂദനൻ്റെ കൊലവിളി പ്രസംഗത്തിൽ
മധുസൂദനൻ പറഞ്ഞത് പാർട്ടിയുടെ നിലപാടാണോ എന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ നിയമ നടപടി സ്വീകരിക്കണം. നിലമ്പൂരിൽ വിളിച്ച ബൂർഷ്വാ കോടതി മുദ്രാവാക്യമാണ് ധനരാജ് വധക്കേസ് വിധിക്ക് ശേഷവും വിളിക്കുന്നത്. ഇത്തരം കൊലവിളി പ്രസംഗം നടത്തുന്നവരെ നിയമത്തിനു മുന്നിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മാതൃകപരമായി ശിക്ഷിക്കണം. മധുസൂദനൻ പരാജയം സമ്മതിക്കണം. ഫണ്ടിൻ്റെ കാര്യം പറയുമ്പോൾ നാട്ടുകാർക്ക് ചിരിയാണ് വരുന്നത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രഖ്യാപനം കാണുമ്പോൾ വേശ്യയുടെ ചാരിത്ര്യ പ്രസംഗം പോലെയാണ് തോന്നിയതെന്നും,'' ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു.
തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ അനുകൂല ബോർഡുകൾ
അതിനിടെ കണ്ണൂരിന് പിന്നാലെ കാസർകോട് തൃക്കരിപ്പൂരിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ അനുകൂല ബോർഡുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. യൂത്ത് കോൺഗ്രസിൻ്റെ പേരിലാണ് ബോർഡുകൾ സ്ഥാപിച്ചത്. ''കുരയ്ക്കുന്നവരുടെ ശബ്ദം അല്ല നടന്നു തീർത്ത വഴികളാണ് ഒരാളുടെ വില നിശ്ചയിക്കുന്നത്. കാലം തെളിയിച്ച പോരാട്ട വീര്യത്തെ തകർക്കാനാവില്ല. എറിഞ്ഞ കല്ലുകൾ എണ്ണിയിരിക്കാൻ അല്ല മുന്നോട്ടു യാത്ര തുടരാനാണ് അയാൾ പഠിച്ചത് എന്നും ബോർഡിൽ ഉണ്ട്.'' എന്നും ബോർഡിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്.
കൊറിയർ വഴി നെല്ലിക്ക
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപിക്ക് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ നെല്ലിക്ക കൊറിയർ വഴി അയച്ചുകൊടുത്ത് ചർച്ചയായി. പാലക്കാട് വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്തിലെ കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരാണ് എംപിക്ക് നെല്ലിക്ക പാഴ്സൽ ചെയ്തു നൽകിയത്. ഷാഫി പറമ്പിലിനെ കുറിച്ച് പരസ്യമായ വിവാദപ്രസ്താവനകൾ നടത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പ്രതിഷേധം. എം.പിക്ക് നെല്ലിക്കാത്തളം വെക്കാനാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാലക്കാട്ടുനിന്നുള്ള കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ ഒരു പെട്ടി നെല്ലിക്ക അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ പാഴ്സൽ അയച്ചത്. എന്നാൽ ഇക്കാര്യത്തിലും ഉണ്ണിത്താൻ പ്രതികരിച്ചില്ല.
വിവാദത്തിന് വഴിവച്ച പരാമര്ശം
ഷാഫി പറമ്പിൽ എ ഗ്രൂപ്പുക്കാരനല്ലെന്നും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അത്ഭുതമായിരിക്കുമെന്നുമുള്ള ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പരാമർശം വലിയ വിവാദത്തിനാണ് വഴിവച്ചത്. തനിക്കെതിരായ സൈബര് ആക്രമണങ്ങള്ക്ക് പിന്നില് ചില പെട്ടിതാങ്ങികളാണെന്നും ആശാന് വേണ്ടി ശിഷ്യൻ കളത്തിലിറങ്ങിയിരിക്കുകയാണെന്നും അടൂരിലെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്നാണ് ഈ ആസൂത്രിത നീക്കങ്ങൾ വരുന്നതെന്നും രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. തന്നെ പ്രകോപിപ്പിച്ചാൽ തൻ്റെ ഡയറിയിലുള്ള പല രഹസ്യങ്ങളും പുറത്തുവിടുമെന്നുമാണ് കാസർകോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവെ അദ്ദേഹം വെല്ലുവിളിച്ചത്.
വ്യാജ ഐഡികളിൽ നിന്നാണ് തനിക്കും മകനുമെതിരെ സൈബർ ആക്രമണം നടക്കുന്നത്. ഇത് സ്വാഭാവികമായി സംഭവിക്കുന്നതല്ല, മറിച്ച് കൃത്യമായി ആസൂത്രണം ചെയ്തതാണ്. ബോർഡ്, കോർപറേഷൻ വിഭജനത്തിൽ അവഗണിക്കപ്പെട്ടെന്ന് കാണിച്ച് എ ഗ്രൂപ്പ് പ്രതിനിധികളായി ഹൈക്കമാൻഡിനെ കണ്ട മൂന്ന് പേരിൽ കെസി ജോസഫും ബെന്നി ബഹനാനും കറകളഞ്ഞ എ ഗ്രൂപ്പുകാരാണ്. എന്നാൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ ഇപ്പോൾ എ ഗ്രൂപ്പിലില്ലെന്ന് മാത്രമാണ് താൻ സൂചിപ്പിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തെ വ്യക്തിപരമായി അപമാനിക്കുകയോ അവഹേളിക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടില്ല. ഷാഫി എ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ലോകത്തിലെ എട്ടാമത്തെ അദ്ഭുതമായി മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ എന്നുമായിരുന്നു പരാമര്ശം.
Also Read: രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താന് നെല്ലിക്ക കൊറിയറായി അയച്ച് പരിഹാസ പ്രതിഷേധവുമായി പാലക്കാട്ടെ കോൺഗ്രസ്