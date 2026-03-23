ഇളകുമോ ലീഗിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ട? വോട്ടുചോർച്ചയും ഡീൽ ആരോപണവും കാസർകോട് യുഡിഎഫിന് ചങ്കിടിപ്പാകുന്നു
കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം തെളിഞ്ഞതോടെ 'ഡീൽ' ആരോപണത്തിൽ രാഷ്ട്രീയം ചൂടുപിടിക്കുന്നു. വോട്ടുചോർച്ച ഭയന്ന് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പ് ആശങ്കയിലാകുമ്പോൾ വികസനമുയർത്തി എൽഡിഎഫും ശക്തി തെളിയിക്കാൻ എൻഡിഎയും സജീവമാണ്
Published : March 23, 2026 at 6:57 PM IST
കാസർകോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സ്ഥാനാർഥി ചിത്രം വ്യക്തമായതോടെ കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു. സംസ്ഥാനമാകെ ചർച്ചയാകുന്ന ബിജെപി-സിപിഎം "ഡീൽ" ആരോപണം കാസർകോടിൻ്റെ മണ്ണിലും സജീവ ചർച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫിൻ്റെ വിജയവഴി തടയാൻ ഇടതുപക്ഷം ബിജെപിയുമായി ഒത്തുകളിക്കുന്നു എന്ന ഗുരുതരമായ ആരോപണമാണ് കാസർകോട് എംപി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബിജെപിയെ വിജയിപ്പിക്കാനാണ് സിപിഎം നീക്കം എന്നായിരുന്നു ആരോപണം.
എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്രനായി ഷാനവാസ് പാദൂർ രംഗത്തെത്തിയതാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിമരുന്നിട്ടത്. സംസ്ഥാന തലത്തിലുള്ള ബിജെപി-സിപിഎം ഡീലിൻ്റെ ഭാഗമാണ് കാസർകോട് ഷാനവാസിൻ്റെ സ്ഥാനാര്ഥിത്വം എന്നാണ് ഉണ്ണിത്താന് ആരോപിച്ചത്. കാസര്കോട് യുഡിഎഫിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. യുഡിഎഫിൻ്റെ വഴിമുടക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിന് ജനങ്ങള് മറുപടി നല്കുമെന്നും രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് പറഞ്ഞു.
കോണ്ഗ്രസ് അംഗമായിരുന്ന ഷാനവാസ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിലേക്ക് മത്സരിച്ച് ജയിച്ചിരുന്നു. എന്നാല് ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് അധ്യക്ഷസ്ഥാനം പങ്കിടണമെന്ന ധാരണ വന്നതോടെ കോണ്ഗ്രസുമായി അകലുകയും 2020ല് ഇടതുസ്വതന്ത്രനായി മത്സരിച്ചു ജയിക്കുകയുമായിരുന്നു.
ഡീൽ ജനങ്ങളോട് മാത്രം
അതേ സമയം ജനങ്ങളോട് മാത്രമാണ് ഡീൽ എന്ന് കാസർകോട്ടെ എൽഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി ഷാനവാസ് പാദൂര് പ്രതികരിച്ചു . രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താൻ്റെ ആരോപണം എന്ത് അടിസ്ഥാനത്തിലാണെന്ന് അറിയില്ല. ഡീലിനായല്ല, കാസര്കോടിൻ്റെ വികസനത്തിനായാണ് മത്സരിക്കുന്നതെന്നും ഷാനവാസ് പാദൂര് പറഞ്ഞു.
ഷാനവാസ് പാദൂര് സ്ഥാനാർഥിയായത് യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പിൽ ആശങ്കയ്ക്ക് ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം ന്യൂന പക്ഷ വോട്ടുകളിൽ വിള്ളൽ വീഴ്ത്താൻ ഷാനവാസ് പാദൂരിന് സാധിക്കുമോ എന്നാണ് ആശങ്ക. കോൺഗ്രസിലായിരുന്ന കാലത്തും ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ സജീവമായിരുന്ന അദ്ദേഹത്തിന് വ്യക്തിപരമായ വോട്ട് ബാങ്ക് മണ്ഡലത്തിലുണ്ട്. ഈ വോട്ടുകൾ വിഭജിക്കപ്പെടുന്നത് ബിജെപിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യം ഒരുക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയും ശക്തമാണ്.
ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചാൽ യുഡിഎഫിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലീഗിന് തിരിച്ചടിയാകും. ലീഗിൻ്റെ പൊന്നാപുരം കോട്ടകളിൽ ഒന്നാണ് കാസർകോട്. അത് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ലീഗിന് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ്. എൻഡിഎ ആണ് കാസർകോട് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത്. ഇത്തവണ ബിജെപി കാസർകോട് ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് എം എൽ അശ്വിനി ആണ് സ്ഥാനാർഥിയായി മത്സരിക്കുന്നത്. കല്ലട്ര മായിൻ ഹാജിയാണ് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി. നേരത്തെ മഞ്ചേശ്വരത്ത് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി ഷാനവാസിൻ്റെ പേര് ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ഷാനവാസ് മത്സരിച്ചാൽ ബിജെപിക്ക് ഗുണം ചെയ്യുമെന്ന നിഗമനത്തെ തുടർന്ന് മാറ്റുകയായിരുന്നു.
കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ പരിശോധിച്ചാൽ മുസ്ലീംലീഗിന് ഒരു ശതമാനം വീതം വോട്ട് കുറഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. 2011 ൽ 45.35 ശതമാനവും, 2016ൽ 44.72 ശതമാനവും 2021ൽ 43.81 ശതമാനവുമാണ് മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ വോട്ട് ഷെയർ കണക്കുകൾ.
ചിത്രം തെളിഞ്ഞതോടെ കാസർകോട് തീ പാറുന്ന പോരാട്ടത്തിനാകും ഇത്തവണ സാക്ഷ്യം വഹിക്കുക.
പ്രതിപക്ഷനേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ഉന്നയിച്ച ബിജെപി - സിപിഎം. 'ഡീൽ' ആരോപണത്തിൽ കാസർകോടും എടുത്തു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.
ബന്ധങ്ങൾ വോട്ടായി മാറും
വ്യക്തിപരമായ സ്വീകാര്യതയും താഴേത്തട്ടിലെ ബന്ധവും നിര്ണായക ഘടകങ്ങളായി മാറാറുള്ള മണ്ഡലമാണ് കാസർകോട്. കാസർകോട് നഗരസഭയും ഏഴ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുമാണ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ളത്. ജില്ലയുടെ ആസ്ഥാന നിയമസഭാ മണ്ഡലമാണ് കാസർകോട്. 1977ൽ രൂപീകൃതമായത് മുതൽ മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ സമഗ്രാധിപത്യമാണ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ.
2011 മുതൽ മുസ്ലീം ലീഗിൻ്റെ എൻഎ നെല്ലിക്കുന്നാണ് മണ്ഡലത്തെ നിയമ സഭയിൽ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത്. 2011ൽ നെല്ലിക്കുന്ന് നേടിയത് 53068 വോട്ടുകളായിരുന്നു. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ജയലക്ഷ്മി എൻ ഭട്ടിന് ലഭിച്ചത് 43330 വോട്ടുകളും ഐഎൻഎലിൻ്റെ അസീസ് കടപ്പുറം മൂന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് പിന്തള്ളപ്പെടുകയുമായിരുന്നു. 2016 ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 8600 വോട്ടുകൾക്കാണ് എൻ എ നെല്ലിക്കുന്ന് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയായ രവിശ തന്ത്രി കുണ്ടാറിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. 2021 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 12901 വോട്ടുകൾക്കാണ് ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി അഡ്വ. കെ ശ്രീകാന്തിനെ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഭരണകക്ഷിയായ എൽഡിഎഫ് മണ്ഡലത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്താണ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.
Also Read: റഡാറുകൾ കാര്യക്ഷമമായി, പ്രവചനം കൃത്യമായി; കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമായി വേനല്മഴ: നീത കെ. ഗോപാൽ