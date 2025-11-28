ETV Bharat / state

"നാറിയവനെ ചുമന്നാൽ ചുമന്നവനും നാറും": രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനവുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ

പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ച രാഹുലിന് രാഷ്ട്രീയഭാവി നഷ്ടമായെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. പിആർ ഏജൻസി വഴി നേതാക്കളെ ആക്രമിച്ചതിനെയും ഇരയെ അപമാനിച്ചതിനെയും അദ്ദേഹം രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.

Rahul Mamkootathil suspension news Rajmohan Unnithan attacks Rahul Kerala Congress internal conflict Sexual misconduct allegation case
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 28, 2025 at 10:09 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: ലൈംഗികാതിക്രമ ആരോപണത്തിൽ അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് ബോധ്യപ്പെട്ടതിനാലാണ് രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ പാർട്ടിയിൽനിന്ന് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്തതെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വടികൊടുത്ത് അടിവാങ്ങുകയായിരുന്നുവെന്നും നാറിയവനെ ചുമന്നാൽ ചുമന്നവനും നാറുമെന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പാർലമെൻ്ററി പാർട്ടിയിൽനിന്ന് പുറത്താക്കിയിട്ടും രാഹുൽ പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ഇരയെയും മാധ്യമങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിക്കുന്ന സമീപനം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. പിആർ ഏജൻസിയെ ഉപയോഗിച്ച് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കളെ രാഹുൽ ആക്രമിച്ചു. പ്രസവിച്ച അമ്മയെ തല്ലിയാൽ രണ്ട് അഭിപ്രായം വരാൻ പാടില്ലെന്നതുപോലെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എടുത്ത തീരുമാനം ശരിയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെ അനുകൂലിക്കുന്നവരെ കോൺഗ്രസുകാരായി കാണാൻ തനിക്ക് കഴിയില്ലെന്നും പാർട്ടിയെ വെല്ലുവിളിച്ച രാഹുൽ ഇരയെ പുറത്തെത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.

രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

കെ സുധാകരൻ വാക്ക് മാറ്റിപ്പറയുന്ന ആളാണെന്നും അതിനാലാണ് കെപിസിസി അധ്യക്ഷസ്ഥാനത്തുനിന്ന് അദ്ദേഹത്തെ മാറ്റിയതെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ തുറന്നടിച്ചു. നിയമം നിയമത്തിൻ്റെ വഴിക്ക് പോകണം. വലിയ രാഷ്ട്രീയഭാവി ഉണ്ടായിരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സ്വയം അതില്ലാതാക്കി. ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് തിരിച്ചുവരാൻ സാധിക്കാത്ത രീതിയിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ മാറിയെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാസർകോട് മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു.

പിആർ ഏജൻസികളെ ഉപയോഗിച്ച് സ്വന്തം നേതാക്കളെത്തന്നെ തേജോവധം ചെയ്യുന്ന രീതിക്കെതിരെ ഉണ്ണിത്താൻ നടത്തിയ വിമർശനം അതീവഗൗരവകരമാണ്. സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലെ വ്യാജ ഐഡികൾ വഴിയും പെയ്ഡ് പ്രൊമോഷൻ വഴിയും പാർട്ടിയിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്കെതിരെ നടന്ന സൈബർ ആക്രമണങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ സ്വാധീനമുണ്ടെന്ന ആരോപണം നേരത്തെത്തന്നെ ഉയർന്നിരുന്നു. ഇരയുടെ പേരും വിവരങ്ങളും വെളിപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ രാഹുൽ നടത്തിയ നീക്കങ്ങൾ നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും അത് ക്രിമിനൽ കുറ്റമാണെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനാധിപത്യപ്രസ്ഥാനമായ കോൺഗ്രസിൽ ഇത്തരം പ്രവണതകൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും തെറ്റ് ചെയ്തവർ എത്ര ഉന്നതരായാലും സംരക്ഷിക്കില്ലെന്നുമുള്ള സന്ദേശമാണ് പാർട്ടി നൽകുന്നത്. രാഹുലിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയഭാവി അനിശ്ചിതത്വത്തിലായ സാഹചര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന യുവനേതാക്കൾക്കും ഉണ്ണിത്താൻ്റെ വാക്കുകൾ ഒരു താക്കീതാണ്.

അതേസമയം കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊലീസ് അന്വേഷണം ഊർജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പരാതിക്കാരിയുടെ രഹസ്യമൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ അന്വേഷണസംഘം കോടതിയിൽ അപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ നടത്തിയ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ഇരയെ തിരിച്ചറിയുന്ന വിധത്തിലുള്ള പരാമർശങ്ങൾ നടത്തിയതിനെതിരെയും കേസെടുക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതിനായി സൈബർ പൊലീസിൻ്റെ സഹായം തേടും. സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വഴി ഇരയെ അപമാനിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഐഡികളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനും നീക്കം നടക്കുന്നുണ്ട്.

Also Read:- ബിഎൽഒയെ മർദിച്ചു: സിപിഎം ലോക്കൽ സെക്രട്ടറി റിമാൻഡിൽ; കാസർകോട്ട് ജാമ്യമില്ല വകുപ്പ് പ്രകാരം കേസ്

TAGGED:

RAHUL MAMKOOTATHIL SUSPENSION NEWS
RAJMOHAN UNNITHAN ATTACKS RAHUL
KERALA CONGRESS INTERNAL CONFLICT
SEXUAL MISCONDUCT ALLEGATION CASE
UNNITHAN SLAMS RAHUL MAMKOOTATHIL

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.