'ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നവർ മുഖത്തുനോക്കി പറയട്ടെ', കെപിസിസി വിവാദത്തിൽ മറുപടിയുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ
ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നവർ തൻ്റെ മറുപടിക്ക് യോഗ്യരല്ലെന്നും അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നതെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പ്രതികരിച്ചു.
Published : November 14, 2026 at 3:25 PM IST
കാസർകോട്: കെപിസിസി ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായ വിമർശനത്തിൽ മറുപടിയുമായി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നവർ മുഖത്തുനോക്കി പറയട്ടെ എന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കാസർകോട് വച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചു. ആരോപണമുന്നയിക്കുന്നവർ തൻ്റെ മറുപടിക്ക് യോഗ്യരല്ലെന്നും അപ്രിയ സത്യങ്ങൾ വിളിച്ചു പറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ചിലർ അസ്വസ്ഥരാകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തൻ്റെ പ്രതികരണങ്ങൾ ആരെയാണ് അസ്വസ്ഥമാക്കുന്നതെന്ന് മനസിലാവുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം എടുത്ത് പറഞ്ഞു. ഡിസിസി ഭാരവാഹികൾ മാത്രം പങ്കെടുത്ത യോഗത്തിലെ വിവരങ്ങൾ എങ്ങനെ പുറത്തുവന്നു എന്ന് തനിക്കറിയില്ല. കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് ആകാനുള്ള തൻ്റെ ആഗ്രഹം നേരിട്ട് നേതൃത്വത്തെ അറിയിച്ചതാണ്. ഇനിയും തൻ്റെ തുറന്നുപറച്ചിലുകൾ തുടരുമെന്നും രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു.
രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താനെതിരെ കാസർകോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് കെപിസിസി യോഗത്തിൽ വച്ച് പറഞ്ഞതാണ് വിവാദമായത്. കെപിസിസി ഭാരവാഹിയോഗത്തിൽ രൂക്ഷ വിമർശനമുണ്ടായെന്നാണ് വിവരം. സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിനെതിരായ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പരസ്യ പ്രതികരണങ്ങൾക്ക് എതിരെയായിരുന്നു വിമർശനം ഉന്നയിക്കപ്പെട്ടത്. കെപിസിസി ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ ഉണ്ണിത്താനെതിരായ വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്തുണയും ലഭിച്ചു.
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ബോർഡ് കോർപറേഷൻ വിഭജനം വൈകുന്നതിലും കെപിസിസി ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ വിമർശനമുണ്ടായി. ഭരണമാറ്റം ഉണ്ടായെന്ന ഫീൽ ഇല്ലെന്നാണ് പ്രധാന വാദം. ബോർഡ് കോർപറേഷൻ വിഭജനം വൈകിയെന്ന് സണ്ണി ജോസഫ് കെപിസിസി ഭാരവാഹി യോഗത്തിൽ സമ്മതിച്ചു. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെയും അടൂർ പ്രകാശ്, സണ്ണി ജോസഫ്, കെസി വേണുഗോപാൽ എന്നിവർക്കെതിരെയും കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ രൂക്ഷമായ വിമർശനമാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പരസ്യമായി നടത്തിയത്.
അടൂർ പ്രകാശിനെതിരെ രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന്
അതേസമയം, സര്ക്കാരിനെതിരായ വിമര്ശനത്തിന് പിന്നാലെ അടൂര് പ്രകാശിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്ശനവുമായി നേരത്തെ രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് രംഗത്ത് എത്തിയിരുന്നു. അടൂര് പ്രകാശ് യുഡിഎഫ് കണ്വീനര് ആണോ അതോ എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനര് ആണോ എന്ന് സംശയമുണ്ടെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വിമർശിച്ചിരുന്നു. യുഡിഎഫിനെ ആക്രമിക്കേണ്ടത് എല്ഡിഎഫ് കണ്വീനര് ചെയ്യേണ്ട ജോലിയാണ്. ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നവര് ആത്മ പരിശോധന നടത്തണമെന്നും രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് തുറന്നടിച്ചിരുന്നു.
നിര്ജീവമായ പ്രതിപക്ഷത്തിന് ചില നേതാക്കള് ഔഷധം നല്കുകയാണെന്നും കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയുണ്ടായി. പ്രതിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആവനാഴിയിലേക്ക് ആയുധം നല്കുകയാണെന്ന് അടൂർ പ്രകാശ് ചെയ്യുന്നതെന്നും രാജ്മോഹന് ഉണ്ണിത്താന് വിമര്ശിച്ചിരുന്നു. ഇത് വലിയ തരത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിലും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകർക്കിടയിലും കോളിളക്കം സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെല്ലാം പിന്നാലെയാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പ്രതികരിച്ചുകൊണ്ട് രംഗത്ത് വന്നത്.
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