കെപിസിസി യുടെ വിലക്ക് ലംഘനം; നടപടിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളും പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ
അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളും പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കെ.സുധാകരനും ജെബി മേത്തറിനും പാർട്ടിയിൽ പ്രത്യേക അധികാരമില്ലെന്നും പ്രതികരണം.
Published : October 22, 2026 at 3:34 PM IST
കാസർകോട് : കെപിസിസി യുടെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച നേതാക്കളുടെ പ്രസ്താവനയിൽ കർശന നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ട് രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. കെ സുധാകരനും ജെബി മേത്തറും പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ചതിൽ നടപടി വേണമെന്ന് രാജ് മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ആവശ്യപെട്ടു. അച്ചടക്ക ലംഘനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളും പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കുമെന്ന് ഉണ്ണിത്താൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
കെ. സുധാകരനും ജെബി മേത്തറിനും പാർട്ടിയിൽ പ്രത്യേക അധികാരമില്ലെന്നും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ്റെ വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയവർക്കെതിരെ പാർട്ടി ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇരുവരുടെയും പരസ്യ പ്രസ്താവനകളോട് രൂക്ഷമായ ഭാഷയിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. കെപിസിസി അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് കെ. സുധാകരനെ മാറ്റിയത് ഇന്നലെയല്ലെന്നും, നീരസം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ നിരവധി അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും ഇപ്പോൾ എല്ലാം എഴുതി തയാറാക്കി വായിച്ചത് ഗുരുതരമായ അച്ചടക്ക ലംഘനമാണെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
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മുമ്പും മഹിളാ കോൺഗ്രസിന് പ്രസിഡൻ്റുമാർ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും, അവരാരും പാർട്ടി കാര്യങ്ങളിൽ പരസ്യമായി അഭിപ്രായം പറയാറില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ അദ്ദേഹം, ജെബി മേത്തർക്ക് ഇതിനായി എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക അധികാരം ഉണ്ടോയെന്ന് അറിയില്ലെന്നും പരിഹസിച്ചു. പാർട്ടി വിലക്ക് ലംഘിച്ച് പ്രസ്താവന നടത്തിയവർക്കെതിരെ നേതൃത്വം എന്ത് നടപടിയെടുക്കുന്നു എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും തങ്ങൾ പാർട്ടിയുടെ വിലക്ക് മാനിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുകയെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ വ്യക്തമാക്കി. അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ നടപടിയില്ലെങ്കിൽ തങ്ങളും പരസ്യമായി പ്രതികരിക്കും.
അവരെ വിലക്കാൻ പാർട്ടിക്ക് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ പല കാര്യങ്ങളും തങ്ങൾക്കും തുറന്നു പറയാനുണ്ടെന്നും അതിന് എന്തു വില കൊടുക്കേണ്ടി വന്നാലും പറയുമെന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ വ്യക്തമാക്കി. എഴുതിയ പേപ്പർ നോക്കിയാണ് സുധാകരൻ വായിച്ചത്. ഭരണം കിട്ടി നല്ല രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ടു പോകുമ്പോൾ പരസ്യമായി ഇത്തരം കാര്യങ്ങളുമായി രംഗത്ത് വരുന്നത് ആരുടെ ഉദേശ്യത്തോടുകൂടിയാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്നും ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. ഇഡിയെ കുറിച്ചു കേന്ദ്ര അന്വേഷണം ഏജൻസികളെ കുറിച്ചും നല്ല ധാരണ കോൺഗ്രസിനുണ്ട്.
കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതാക്കളെ അകാരണമായി അപമാനിച്ചവരാണ് അവർ. പിണറായിയുടെ കേസ് അവസാനിച്ചിട്ടില്ലെന്നും സുപ്രീംകോടതിയുടേത് താൽക്കാലിക ആശ്വാസ വിധിയാണെന്നും കേസ് മുന്നോട്ടു പോകുമെന്നും നിയമപരമായി മാത്രമേ സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുകയുള്ളൂ എന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു.
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