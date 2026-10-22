മലബാറിൻ്റെ രാത്രികാല യാത്രാ ദുരിതത്തിന് അറുതിയില്ല; ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ് കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടില്ലെന്ന് എംപി
ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടാൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ട് വരികയാണെന്നും എംപി പറഞ്ഞു.
Published : October 22, 2026 at 5:10 PM IST
കാസർകോട്: മലബാർ മേഖലയിലേക്കുള്ള രാത്രികാല യാത്രാ ദുരിതത്തിന് അറുതി വരില്ല. ആലപ്പുഴ- കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് (16307/16308) കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടുമെന്ന വാർത്തകൾ തള്ളി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ എംപി. താൻ റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടെന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഉത്തരവ് ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അതേസമയം, ആലപ്പുഴ എക്സിക്യൂട്ടീവ്, ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസ് കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടാൻ നിരന്തരം ആവശ്യപ്പെട്ട് വരികയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
തീവണ്ടി നീട്ടുന്നത് കണ്ണൂരിന് വടക്കോട്ടുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുമായിരുന്നു. വാർത്തകൾ പ്രചരിച്ചതോടെ വലിയ പ്രതീക്ഷയിൽ ആയിരുന്നു കാസർകോട്ടുകാർ. എന്നാൽ മണിക്കൂറുകളുടെ ആയുസ് മാത്രമേ പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളു. രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ്റെ പ്രതികരണം കാസർകോട്ടുകാർ നിരാശയോടെയാണ് കേട്ടത്.
36 ഓളം ഏക്കർ സ്ഥലം കുമ്പളയിൽ ഉണ്ട്. ഇതൊരു സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷനാക്കി മാറ്റിയാൽ പല തീവണ്ടികൾക്കും കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടാനും അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ നടകത്താനുമെല്ലാം സാധിക്കുമെന്ന് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. അതുകൊണ്ട് കാസർകോട് വികസിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കണം. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ജനശതാബ്ദി എക്സ്പ്രസും ആലപ്പുഴ-കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസും ഇവിടേക്ക് നീട്ടാനാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
ഇപ്പോൾ ചാലുകളിൽ എല്ലാം വാർത്തകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ആലപ്പുഴ-കണ്ണൂർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് കാസർകോട്ടേക്ക് നീട്ടിയെന്ന്. പക്ഷേ നീട്ടാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഞാനാണ്. എന്നാൽ വ്യാജ വാർത്തകൾ ഒരു മുഴം മുൻപേ നീട്ടിയെറിയുകയാണ്. ട്രെയിൻ നീട്ടിയതായി അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ല. റെയിൽവേയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ അങ്ങനൊരു തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. പക്ഷേ എംപിയുടെ നിവേദനം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ട് അത് പരിഗണിക്കേണ്ട സമയത്ത് പരിഗണിക്കുമെന്നാണ് റെയിൽവേ അറിയിച്ചത് എന്നും രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
തുടരുന്ന യാത്രാ ദുരിതം
വൈകിട്ട് 3.50 ന് ആലപ്പുഴയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന വണ്ടി രാത്രി 12.30 നാണ് കണ്ണൂരിലെത്തുന്നത്. കണ്ണൂരിൽനിന്ന് പുലർച്ചെ 5.10 ന് പുറപ്പെട്ട് ഉച്ചയ്ക്ക് 1.30 ന് ആലപ്പുഴയിലുമെത്തും. ഈ വണ്ടിയിൽ എത്തുന്ന കാസർകോട്, പയ്യന്നൂർ, കാഞ്ഞങ്ങാട് ഭാഗത്തേക്ക് ഉള്ളവർ ബസിനെയാണ് ആശ്രയിക്കുന്നത്. റോഡുവഴിയായതിനാൽ വൈകി മാത്രമേ നാട്ടിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹരമാകുമെന്നാണ് യാത്രക്കാർ കരുതിയത്. തിരുവനന്തപുരം-മംഗളൂരു വന്ദേഭാരത് എക്സ്പ്രസിനെ കടത്തിവിടാനായി വഴിയിൽ പിടിച്ചിടുന്നതിനാൽ മിക്ക ദിവസങ്ങളിലും വണ്ടി കണ്ണൂരിലെത്തുന്നത് വൈകിയാണ്.
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അതുപോലെ എറണാകുളം- കണ്ണൂർ ഇൻ്റർസിറ്റി എക്സ്പ്രസുമായി റേക്ക് പങ്കിട്ടാണ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തുന്നത്. ധൻബാദ്- ആലപ്പുഴ എക്സ്പ്രസ് തിരുവനന്തപുരത്തേക്കും ആലപ്പുഴ - കണ്ണൂര് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എക്സ്പ്രസ് കാസര്കോട്ടേക്കും നീട്ടാനുമാണ് ധാരണയായതെന്നായിരുന്നു പുറത്തുവന്ന വിവരം. റെയിൽവേ മന്ത്രി അശ്വിനി വൈഷ്ണവുമായുള്ള ചർച്ചയിലാണ് സർവീസുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ധാരണയായതെന്നായിരുന്നു പുറത്ത് വന്ന വാർത്തകൾ.
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