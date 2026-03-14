ETV Bharat / state

"മലവെള്ളപ്പാച്ചിലില്‍ ഈട്ടി തടിയായാലും തേക്കായാലും ഒലിച്ചുപോകും" എംപിമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് രാജ്‌മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍

എംപിമാര്‍ മത്സരിക്കേണ്ടെന്ന് ആവര്‍ത്തിച്ച് രാജ്മോഹന്‍ ഉണ്ണിത്താന്‍ എംപി. എംഎല്‍എ സ്ഥാനാര്‍ഥികളെ വിജയിപ്പിക്കാനാണ് എംപിമാര്‍ ശ്രമിക്കേണ്ടതെന്നും ഉണ്ണിത്താന്‍ പറഞ്ഞു.

Rajmohan Unnithan (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 14, 2026 at 9:00 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

കാസർകോട്: കെ സുധാകരനെതിരെ ഒളിയമ്പുമായി എം പി രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ. കണ്ണൂരിൽ മത്സരിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞ കെ സുധാകരനെതിരെയാണ് രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ ഒളിയമ്പ് ഉയര്‍ത്തിയത്. സൗന്ദര്യവും പാരമ്പര്യവും നോക്കിയല്ല സ്ഥാനാർഥികളെ തീരുമാനിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

"മലവെള്ളപ്പാച്ചിലിൽ ഈട്ടി തടി ആയാലും തേക്കായാലും ഒലിച്ചുപോകും. എംപിമാർ മത്സരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. എംഎൽഎ സ്ഥാനാർഥികളെ വിജയിപ്പിക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എം പിമാർക്ക് ഉള്ളതെന്നും" രാജ്‌മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻ പറഞ്ഞു. സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെടാൻ എല്ലാവർക്കും അവകാശമുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

"ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് യുഡിഎഫിൻ്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥികളുടെ സൗന്ദര്യം നോക്കിയോ പാരമ്പര്യം നോക്കിയോ അല്ല. ഇത്തവണ എല്‍ഡിഎഫിനെതിരെ വിധിയെഴുതാന്‍ കാത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ഒരു ജന സമൂഹത്തിന് മുമ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയുടെ പാരമ്പര്യമോ സൗന്ദര്യവോ ഒരു വിഷയമല്ല. യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ഥികളായി മത്സരിക്കുന്നവര്‍, യുഡിഎഫിന് ബാലികേറാമലയാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ഡലത്തില്‍ പോലും ഇത്തവണ ജയിച്ച് കേറും .117 സീറ്റുകളിൽ ഇത്തവണ യു ഡി എഫ് ജയിച്ചു കയറും. കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ്‌ പാർട്ടിയിൽ കൊഴിഞ്ഞുപോക്ക് തുടരുകയാണെന്നും" അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

അതേസമയം,കണ്ണൂരില്‍ മത്സരിക്കുമെന്ന തീരുമാനത്തില്‍ ഉറച്ച് നില്‍ക്കുകയാണ് കെ സുധാകരന്‍. മത്സരിക്കാന്‍ എംപിമാര്‍ക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്നും പ്രവര്‍ത്തകരുടെ വികാരം മനസ്സിലാക്കിയാണ് മത്സരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചതെന്നും കെ സുധാകരന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

കെ സുധാകരൻ കേരളത്തിൻ്റെ നേതാവ് - ദീപാ ദാസ് മുൻഷി

മത്സര സന്നദ്ധത അറിയിക്കാൻ സുധാകരന് അവകാശമുണ്ടെന്ന് എഐസിസി ജനറൽ സെക്രട്ടറി ദീപാ ദാസ് മുൻഷി പറഞ്ഞു. കെ സുധാകരൻ കണ്ണൂരിൻ്റെ മാത്രമല്ല, കേരളത്തിൻ്റെയാകെ കരുത്തുറ്റ നേതാവാണെന്ന് ദീപാ ദാസ് മുൻഷി വിശേഷിപ്പിച്ചു. "പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരുടെ വികാരമല്ല, മറിച്ച് പാർട്ടിയുടെ തീരുമാനമാണ് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ പ്രധാനം," എന്ന് അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർഥി നിർണയത്തെക്കുറിച്ചും ദീപ സംസാരിച്ചു.

കാസർകോട് ഡിസിസിയിലെ കത്ത് വിവാദത്തിലും ദീപാ ദാസ് മുൻഷി നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി. തനിക്ക് ഇതുവരെ അത്തരത്തിലുള്ള കത്തുകളൊന്നും ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും, എന്തെങ്കിലും പരാതികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത സ്ക്രീനിങ് കമ്മിറ്റിയിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യുമെന്നും അവർ പറഞ്ഞു.

തൃക്കരിപ്പൂർ മണ്ഡലം കേരള കോൺഗ്രസിൽ നിന്നും തിരിച്ചു പിടിക്കാനുള്ള കോൺഗ്രസ് ചർച്ചകൾ സജീവമാകുന്നതിനിടെയാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ്‌ നേതാവ് ജോമോൻ ജോസിനെതിരായി പുറത്തുവന്ന കത്ത് വിവാദമായത് .കാസർകോട് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ വ്യാജ കത്ത് ഉണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ആരോപണം.

ചര്‍ച്ചയ്‌ക്ക് വഴിയൊരുക്കിയ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്

സീറ്റ് ചർച്ചകൾക്കിടെ സുധാകരൻ പങ്കുവെച്ച വൈകാരികമായ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് രാഷ്ട്രീയ വൃത്തങ്ങളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. "കണ്ണൂർ തൻ്റെ ഹൃദയരക്തമാണെന്നും കണ്ണൂരിലെത്തണമെന്നും തൻ്റെ മേൽവിലാസമാണെന്നും സുധാകരൻ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു. സിപിഎമ്മുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലും പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും സുധാകരൻ ഫെയ്സ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവയൊക്കെ മരണത്തിലും മറക്കാനാകാത്ത പച്ചയായ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളാണെന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് മറക്കാനാകുമെന്നും സുധാകരൻ കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു.

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.