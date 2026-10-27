ഇടിക്കൂട്ടില് അമേരിക്കന് ബോക്സര്മാരെ പഠിപ്പിക്കാന് കണ്ണൂരുകാരന്; ഇത് അമേരിക്കന് ബോക്സര്മാരെ ഒളിമ്പിക്സിനൊരുക്കുന്ന കിഴുത്തള്ളിക്കാരന്റെ കഥ
ഇടിക്കൂട്ടിലെ ഇതിഹാസം മുഹമ്മദലിയുടെ പിന്മുറക്കാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന രാജേഷ് കുമാരന് യുഎസില് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും നേടാന് കഴിയാത്ത ഗോള്ഡ് ലെവല് പരിശീലനകനാണ്.
Published : October 27, 2026 at 3:39 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 4:24 PM IST
രഞ്ജിത്ത് ബാബു ഇ.എം
കണ്ണൂര്: അമേരിക്കയിലെ കൊളറാഡോയില് കൊളറാഡോ സ്പ്രിങ്ങ്സിലുള്ള അമേരിക്കന് ബോക്സിങ്ങ് ആസ്ഥാനം. വര്ഷം 2023. 18000 അപേക്ഷകരില് നിന്ന് രാജ്യത്തെ ബോക്സിങ്ങ് കോച്ചുമാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഏറ്റവും ഉയര്ന്ന ഗോള്ഡ് ലെവല് സെര്ട്ടിഫിക്കേഷനുള്ള സ്ക്രീനിങ്ങ് നടക്കുകയാണ്. അഭിമുഖം നടത്തുന്ന യുഎസ് എ ബോക്സിങ് പ്രതിനിധി ലിയാന്ഡോ എന്ന വനിതയ്ക്ക് മുന്നില് നില്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യയില് നിന്ന് കേരളത്തിലെ വടക്കേയറ്റത്തു നിന്ന് എത്തിയ ഒരു യുവാവാണ്. കണ്ണൂര് കിഴുത്തള്ളി സ്വദേശി രാജേഷ് കുമാരന്.
ഒളിമ്പിക്സിനും അന്താരാഷ്ട്ര മത്സരങ്ങള്ക്കുമുള്ള അമേരിക്കന് ബോക്സിങ് താരങ്ങളെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്ന യു എസ് എ ബോക്സിങ് ആസ്ഥാനത്തെ സജ്ജീകരണങ്ങള് കണ്ട് അമ്പരന്നു നില്ക്കുകയായിരുന്ന രാജേഷ് കുമാരനു നേരെ ചാട്ടുളി പോലെ ആ ചോദ്യമെത്തി. അമേരിക്കയില് ബോക്സിങ് കോച്ചാവുക എന്ന വലിയ സ്വപ്നം യാഥാര്ത്ഥ്യമാക്കാനുള്ള ആദ്യ കടമ്പ. കൊളറാഡോ സ്പ്രിങ്സിലെ യു എസ് എ പ്രതിനിധി രാജേഷിനോട് ചോദിച്ചത് ലളിതമായ രണ്ടു കാര്യങ്ങൾ മാത്രം: "നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എന്തു ചെയ്യുകയായിരുന്നു? എന്തു കൊണ്ട് നിങ്ങള് ബോക്സിങ് കോച്ചാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു ?"
ഒരു പതർച്ചയുമില്ലാതെ രാജേഷ് മറുപടി നൽകി: "എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് നല്ലൊരു ആരോഗ്യശീലം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. ലഹരിയുടെ വഴിയിലേക്ക് അവർ വീണുപോകാതിരിക്കാൻ ബോക്സിങ് ഒരു ആയുധമാക്കണം. അവരെ ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരികെ നടത്തണം." ആത്മാർത്ഥത നിറഞ്ഞ ആ വാക്കുകൾ അവരുടെ മനസ്സ് തൊട്ടു. ആ ഒരൊറ്റ മറുപടിയിൽ രാജേഷിന് മുന്നിൽ അമേരിക്കൻ ബോക്സിങ്ങിന്റെ വാതിലുകൾ തുറക്കപ്പെട്ടു. ആ വലിയ യാത്രയുടെ തുടക്കം അങ്ങനെയായിരുന്നു.
ബോക്സിങ്ങ് ഗ്ലോ അണിയുന്ന അമേരിക്കയിലെ ഓരോ അമേച്വര് ബോക്സറും സ്വപ്നം കാണുന്നത് രാജ്യത്തിനു വേണ്ടി ഒരു ഒളിമ്പിക്സ് സ്വര്ണമാണ്. കാഷ്യസ് ക്ലേ എന്ന എക്കാലത്തേയും മഹാനായ മുഹമ്മദ് അലിയും ജോ ഫ്രേസിയറും ജോര്ജ്ജ് ഫോര്മാനും ഇവാന്ഡര് ഹോളിഫീല്ഡും ഒക്കെ തകര്ത്താടിയ റിങ്ങില് ഇടിമുഴക്കം തീര്ക്കാനൊരുങ്ങുന്ന അമേരിക്കന് കൗമാര ബോക്സര്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിയോഗം അങ്ങനെ ഒരു കണ്ണൂരുകാരന് ലഭിച്ചു.
ഇന്ന് രാജേഷ് കുമാരന് അമേരിക്കയിലെ ഒളിമ്പ്യന്മാര് ഉള്പ്പെടെയുള്ള രാജ്യാന്തര ബോക്സര്മാരെയും രാജ്യത്തിനകത്തുളള താരങ്ങളെയും പരിശീലിപ്പിക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട കോച്ചാണ്. ഇന്ത്യക്കും പ്രത്യേകിച്ച് കേരളത്തിനും അഭിമാനിക്കാവുന്ന നേട്ടമാണിത്. രാജേഷ് ഇന്ന് യു.എസില് ഒരു ഇന്ത്യക്കാരനും നേടാന് കഴിയാത്ത ഗോള്ഡ് ലെവല് പരിശീലകനാണ്. ഈ നേട്ടം കൈവരിച്ചതിന് പിന്നില് ഒട്ടേറെ പരീക്ഷകളുടെ വിജയവും ബോക്സിങ്ങ് എന്ന കായിക ഇനത്തോടുള്ള പ്രതിബദ്ധതയുമുണ്ട്.
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കണ്ണൂര് കിഴുത്തള്ളി സ്വദേശിയാണ് സി. രാജേഷ് കുമാരന്. 1991ല് തൻ്റെ 16ാം വയസില് കണ്ണൂര് ശ്രീനാരായണ കോളജില് പ്രീഡിഗ്രി ആദ്യ വര്ഷമാണ് രാജേഷ് ബോക്സിങ് പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്. ദ്രോണാചാര്യ ഡി. ചന്ദ്രലാലിൻ്റെ ശിക്ഷണത്തിലായിരുന്നു പരിശീലനം. കണ്ണൂര് എസ്എന് കോളജിന് വേണ്ടി കോഴിക്കോട് സര്വ്വകലാശാല ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് സ്വര്ണം നേടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു രാജേഷിൻ്റെ അരങ്ങേറ്റം.
"എൻ്റെ കോളജ് പഠനകാലത്ത് എസ്എൻ കോളജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഞാൻ ബോക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. അന്ന് ജഗന്നാഥ് സാറായിരുന്നു ഫിസിക്കൽ എഡ്യുക്കേഷൻ മാസ്റ്റർ. ബോക്സിങ് പ്രീഡിഗ്രി കാലത്ത് കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയായിരുന്നു. ചന്ദ്രൻ ലാൽ എന്നൊരു കോച്ച് കൊല്ലത്ത് നിന്ന് എത്തി. അതുവഴിയാണ് നമ്മൾ ബോക്സിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. കരിയര് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് തൊണ്ണൂറ് കാലഘട്ടത്താണ്" രാജേഷ് പറഞ്ഞു. തുടര്ന്ന് 1993 മുതല് 97 വരെ കണ്ണൂര് ജില്ലാ ചാമ്പ്യന് പട്ടവും രാജേഷിൻ്റെ കൈപ്പിടിയിലായി.
സംസ്ഥാന ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പില് കണ്ണൂര് ജില്ലയെ നയിക്കാന് രാജേഷ് തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു. അതോടെ ബോക്സിങ് കൂടപ്പിറപ്പായി മാറി. 1997 -98, 2005-2008 വര്ഷങ്ങളില് കണ്ണൂര് എസ്എന് കോളേജിൻ്റെ ബോക്സിങ് പരിശീലകനായും രാജേഷ് പ്രവര്ത്തിച്ചു. 1999 മുതല് സായി പരിശീലകന് സി.വി. ബിജിലാലിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പരിശീലത്തിലൂടെയാണ് താന് ഇത്തരത്തിലുളള നേട്ടം കൈവരിക്കുവാന് കാരണമായതെന്ന് രാജേഷ് പറയുന്നു.
"എന്നെ കോച്ച് ചെയ്തത് ബിജിലാൽ സാറാണ്. സായീന്ന് പാസായ ഉടൻ തന്നെ പോസ്റ്റിങ് കിട്ടിയത് കണ്ണൂരിലാണ്. ഏകദേശം നാലഞ്ച് വർഷത്തോളം ബിജി ലാൽ സാർ കണ്ണൂരിലായിരുന്നു. ആ കണ്ണൂർ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ശരിക്കും ബോക്സിങിൻ്റെ അടിത്തറ പഠിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശിഷ്യനായതിൽ ഞാൻ കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കുന്നു" രാജേഷ് പറഞ്ഞു. 1997 മുതല് 2008 വരെ കണ്ണൂര് ജില്ലാ ബോക്സിങ് അസോസിയേഷന് സെക്രട്ടറിയായും പ്രവര്ത്തിച്ചു. 12 വർഷക്കാലം നീണ്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സേവനത്തിൽ കെസി ലേഖ, ജനേകി തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു.
ഒട്ടേറെ സംസ്ഥാന ഗെയിംസുകളിലും ദേശീയ ഗെയിംസിലും മത്സരങ്ങള് നിയന്ത്രിക്കാനുളള അവസരങ്ങളും രാജേഷിന് ലഭിക്കുകയുണ്ടായി. കൊവിഡ് കാലത്താണ് യുഎസിലേക്ക് പോവാൻ അവസരം കിട്ടിയത്. തൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ബോക്സിങ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ആഗ്രഹം അവിടത്തെ അസോസിയേഷനെ അറിയിച്ചുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അടുത്ത വര്ഷം തന്നെ അമേരിക്കയിലെ ബോക്സിങ് അസോസിയേഷന് അംഗത്വം ലഭിച്ചു.
ടി. ലെവല് കോച്ചിങ് പരിശീലനത്തിനുള്ള യോഗ്യത നേടിയതോടെ ബ്രോണ്സ് ലെവല് കോച്ചിങിന് പരിശീലനം തുടര്ന്നു. കടുത്ത പരീക്ഷയായിരുന്നു അത്. 'ഒരു ക്വസ്റ്റ്യന് നാല് സെക്കൻഡ് മാത്രം സമയം, അത് 86 ശതമാനം മാർക്കോട് കൂടി പാസായി. മൊത്തം യുഎസിൽ നിന്ന് എട്ട് ആളെ സെലക്ട് ചെയ്തു. അതിൽ ഒരാളാണ് ഞാൻ. അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിനിങിന് സെലക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്' രാജേഷ് പറഞ്ഞു. അവിടെ നിരവധി ഒളിമ്പ്യന്മാരുടെ കൂടെ പരിശീലനം. ന്യൂജേഴ്സിയില് വെച്ചായിരുന്നു പരിശീലനവും പരീക്ഷയും. കഠിനമേറിയ പരീക്ഷകൾ താണ്ടിയ രാജേഷ് അതോടെ ജില്ലാ തലത്തിലുളള താരങ്ങളുടെ പരിശീലകനായി സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടി.
സില്വര് ലെവല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുളള പരീക്ഷ കുറേക്കൂടി കഠിനമായിരുന്നു. എന്നാല് 90 ശതമാനം മാര്ക്കോടെ സില്വര് ലെവല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നേടി. സംസ്ഥാന തലത്തിലുളള പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്. തുടര്ന്ന് ദേശീയ തലത്തിലുളള ഗോള്ഡ് ലെവല് സര്ട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടിയുളള പരീക്ഷയായിരുന്നു. അതില് സ്ട്രക്ചറല് കണ്ടിഷന്, ന്യൂട്രീഷ്യന് കോഴ്സ് എന്നിവയെല്ലാം ഉള്പ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ പരീക്ഷയിലും 86 ശതമാനം മാര്ക്കോടെ രാജേഷ് വിജയിച്ചു. അതോടെയാണ് അമേരിക്കയിലെ രാജ്യാന്തര താരങ്ങളെയും ദേശീയ താരങ്ങളെയും പരിശീലിപ്പിക്കാനുള്ള യോഗ്യത രാജേഷ് നേടിയത്.
കേരളത്തിലും പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ത്യയിലും ബോക്സിങ്ങിന് നല്ല ഭാവിയുണ്ടെന്ന് രാജേഷ് പറയുന്നു. നമ്മുടെ പുരുഷ -വനിതാ താരങ്ങള്ക്ക് ബോക്സിങ്ങില് മികവ് സൃഷ്ടിക്കാനാവും അടുത്ത ഒളിമ്പിക്സിലും ബോക്സിങ് ഇനത്തില് വിജയ പതാക ഉയര്ത്തുമെന്ന് രാജേഷ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. "കേരള ബോക്സേഴ്സ് ഒരുപാട് മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. നല്ല പെർഫോമൻസ് കാഴ്ചവയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മത്സരം വച്ചാൽ തന്നെ നാലോ അഞ്ചോ ദിവസങ്ങൾ കൂടാതെ ഈ മത്സരങ്ങൾ തീരില്ല. ഇന്ത്യൻ വുമണ് ബോക്സേഴ്സ് വേൾഡ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പായാലും ഏഷ്യൻ ഗെയിംസായാലും ഒളിമ്പിക്സായാലും മെഡൽ വാങ്ങാൻ സാധ്യതയുള്ള താരങ്ങളാണ് അതുപോലെ മെൻസും " രാജേഷ് പറഞ്ഞു.
2028 ലോസ് ഏഞ്ചല്സ് ഒളിമ്പിക്സിനുള്ള ദേശീയ താരങ്ങളെ തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ഒരു വര്ഷം നീളുന്ന മല്സര പരമ്പരകളുടെ തയ്യാറെടുപ്പുകളിലാണ് യു എസ് എ ബോക്സിങ്ങ്. ഏറ്റവും മികച്ച ബോക്സിങ്ങ് താരങ്ങളെത്തന്നെ ദേശീയ ടീമില് അണ് നിരത്താനുള്ള പരിശ്രമങ്ങളിലാണ് യു എസ് എ ബോക്സിങ്ങ്. പാരീസ് ഒളിമ്പിക്സില് കേവലം ഒരു വെങ്കല മെഡലായിരുന്നു അമേരിക്കയുടെ ബോക്സിങ്ങ് റിങ്ങില് നിന്നുള്ള നേട്ടം. ഇത്തവണ സ്വന്തം നാട്ടില് ഒളിമ്പിക്സ് എത്തുമ്പോള് കിഴുത്തള്ളിക്കാരന് രാജേഷ് കുമാരന് പരിശീലിപ്പിച്ച ബോക്സര്മാരെ മെഡല് പോഡിയത്തില് കണ്ടാല് അദ്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല.
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