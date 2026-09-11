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ജന്തര്‍ മന്തറിലെ പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തിൻ്റെ വരും തലമുറയുടെ യഥാർഥ ചിത്രമല്ലെന്ന് ഗവര്‍ണര്‍ വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ

മാർ ബസേലിയോസ് കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയുടെ രജതജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

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തിരുവനന്തപുരം മാര്‍ ബസേലിയോസ് കോളജ് ഓഫ് എന്‍ജിനീയറിങ് ആന്‍ഡ് ടെക്നോളജിയുടെ രജതജൂബിലി ആഘോഷങ്ങള്‍ കേരള ഗവര്‍ണര്‍ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് ആര്‍ലേക്കര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു (ETV Bharat)
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By PTI

Published : September 11, 2026 at 5:23 PM IST

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തിരുവനന്തപുരം: നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ചയിൽ ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം രാജ്യത്തിൻ്റെ വരും തലമുറയുടെ യഥാർഥ ചിത്രമല്ലെന്ന് കേരളം ഗവർണർ രാജേന്ദ്ര വിശ്വനാഥ് അർലേക്കർ. പ്രതിഷേധം നടത്താൻ അവകാശമുണ്ടെങ്കിലും നേതാക്കൾക്ക് നേരെ മോശം വാക്കുകൾ ഉപയോഗിക്കരുതെന്ന് അർലേക്കർ പറഞ്ഞു. യുവാക്കൾക്കിടയിൽ സ്വഭാവ രൂപീകരണത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ച് എടുത്ത് പറയുകയും ചെയ്‌തു.

മാർ ബസേലിയോസ് കോളജ് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ് ആൻഡ് ടെക്‌നോളജിയുടെ രജതജൂബിലി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. വിദ്യാർഥികൾക്ക് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പ്രക്ഷോഭം നടത്താൻ എല്ലാ അവകാശമുണ്ടെന്നും എന്നാൽ പ്രതിഷേധത്തിനിടെ രാജ്യത്തെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ മോശം ഭാഷ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ശരിയായ കാര്യമല്ലെന്ന് ഗവർണർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

"ഞങ്ങൾ ജന്തർ മന്തറിൽ കണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത തലമുറയുടെ യഥാർഥ ചിത്രമായിരുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് സമരം ചെയ്യുന്നതിനെ ഞാൻ എതിർക്കുന്നില്ല. നിങ്ങളുടെ അവകാശമാണത്. അതേസമയം നിങ്ങളുടെ സാംസ്‌കാരിക പൈതൃകവും ധാർമ്മികതയും സംസ്‌കാരവും എടുത്ത് കാണിക്കുന്നു" എന്ന് അർലേക്കർ പറഞ്ഞു. രാജ്യത്തെ നേതാക്കൾക്കെതിരെ തെരുവിലിറങ്ങി വൃത്തികെട്ട ഭാഷ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്ന് അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

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പരീക്ഷാ സമ്പ്രദായത്തിലെ ക്രമക്കേടുകൾ ആരോപിച്ചും നീറ്റ് ചോദ്യ പേപ്പർ ചോർച്ച തുടങ്ങിയ സംഭവങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ജന്തർമന്ദിറിൽ കാക്ക്രോച്ച് ജനതാ പാർട്ടിയുടെ (സിജെപി) നേതൃത്വത്തിൽ വിദ്യാർഥി പ്രതിഷേധം നടന്നത്. വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ധർമേന്ദ്ര പ്രധാൻ രാജിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂൺ 20 മുതലാണ് പ്രതിഷേധം ആരംഭിച്ചത്. രാജി വച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതിഷേധം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

സ്വഭാവ രൂപീകരണവും സാംസ്കാരിക മൂല്യങ്ങളും പാരമ്പര്യമായി കുടുംബങ്ങളിലൂടെ പകർന്നു നൽകിയിരുന്നെങ്കിലും ഉത്തരവാദിത്തം ക്രമേണ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് മാറിയെന്ന് അർലേക്കർ പറഞ്ഞു. പാഠ്യപദ്ധതിയോ സിലബസോ പഠിപ്പിക്കുന്നതിൽ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്ക് പരിമിതമല്ലെന്നും മാനുഷിക മൂല്യങ്ങളും മാനവികതയും ജീവിത തത്വങ്ങളും പകർന്നു നൽകാനും വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയുണ്ടെന്ന് ഗവർണർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നമ്മുടെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ മൂല്യങ്ങൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണിവയെന്നും അർലേക്കർ പറഞ്ഞു. വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മികച്ച ലൈബ്രറികളും ലബോറട്ടറികളും ക്ലാസ് മുറികളും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഈ സൗകര്യങ്ങൾക്കപ്പുറം അവർക്ക് സമൂഹത്തിന് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നൽകാനും കഴിയുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

RAJENDRA VISHWANATH ARLEKAR
JANTAR MANTAR STUDENT PROTEST
NEET PAPER LEAK ISSUE
CJP
RAJENDRA ARLEKAR ON STUDENT PROTEST

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