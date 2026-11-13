'ഡൽഹിയിൽ വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങളില് മുന്നിരയിലുളള നേതാക്കൾ എൽപിഎസ്ടി സമരത്തിൽ കണ്ണടക്കുന്നു'; വിമർശനവുമായി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
സംസ്ഥാനത്തെ യുവക്കളുടെ ആവശ്യം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും അവരുടെ ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായി ബിജെപി ഉണ്ടാകുമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി
Published : November 13, 2026 at 8:53 PM IST
കോട്ടയം: സംസ്ഥാനത്തെ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ സമരത്തിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ച് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനും നേമം എംഎൽഎയുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. എൽപിഎസ്ടി സമരം പരിഹരിക്കേണ്ടത് സർക്കാരിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പുതുയുഗ കേരളത്തിൽ സർക്കാർ യുവാക്കൾക്കായി എന്ത് തരത്തിലുള്ള മാറ്റമാണ് നടപ്പിലാക്കിയതെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.
ഉദ്യോഗാർഥികളുടെ അവകാശമാണ് സമരം. അത് പൊളിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല. സമരക്കാർക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ പിന്തുണയും ബിജെപി നൽകും. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് അധികാരത്തിൽ വരുന്നതിനുമുമ്പ് ഈ സർക്കാർ നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മറന്നിട്ടില്ലെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ കൂട്ടിചേർത്തു.
"ഡൽഹിയില് നടക്കുന്ന വിദ്യാർഥി പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പൂർണ പിന്തുണ നൽകുന്ന നേതാക്കൾ എന്തുകൊണ്ട് സ്വന്തം സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കളെ അവഗണിക്കുന്നു. രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള നിരവധി നേതാക്കൾ ഡൽഹി സമരത്തിന് മുന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിൻ്റെ യുവാക്കൾക്ക് എന്ത് നേട്ടമാണ് ഇവർ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ യുവക്കളുടെ ആവശ്യം ഉടൻ പരിഹരിക്കണമെന്നും അവരുടെ ആവശ്യം നടപ്പിലാക്കുന്നതുവരെ സമരക്കാർക്ക് പിന്തുണയുമായി ബിജെപി ഉണ്ടാകുമെന്നും" രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി.
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131 ദിവസമായി നടക്കുന്ന സമരത്തിൽ എൽപിഎസ്ടി (LPST) റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ള അർഹരായ മുഴുവൻ ഉദ്യോഗാർഥികൾക്കും ലിസ്റ്റ് കാലാവധി തീരുന്നതിന് മുമ്പ് നിയമന ഉത്തരവുകൾ നൽകുക, എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്സിക്ക് (PSC) കൈമാറുക, നിയമനങ്ങളിൽ നടക്കുന്നതായി ആരോപിക്കപ്പെടുന്ന 'പണം നൽകി ജോലി നേടൽ' രീതികൾ അവസാനിപ്പിക്കുക, അധ്യാപക- വിദ്യാർഥി അനുപാതം 1:25 ആയി കുറയ്ക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് റാങ്ക് ലിസ്റ്റിലുള്ളവർ ഉന്നയിക്കുന്നത്.
സർക്കാർ സ്കൂളുകളിൽ വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം കുറഞ്ഞുവരുന്നതും നിയമനം കാത്ത് യോഗ്യതയുള്ള നിരവധി അധ്യാപകർ പുറത്തുനിൽക്കുന്നതും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അധ്യാപക- വിദ്യാർഥി അനുപാതം കുറയ്ക്കേണ്ടത് അനിവാര്യമാണെന്ന് വളർമതി പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള എയ്ഡഡ് സ്കൂളുകളിലെ അധ്യാപക നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്സി സംവിധാനത്തിന് പുറത്താണ് നടക്കുന്നതെന്ന് ആരോപിച്ച ഇവർ, ഇത്തരം നിയമനങ്ങൾ പിഎസ്സിയുടെ പരിധിയിൽ കൊണ്ടുവരണമെന്ന ആവശ്യം ആവർത്തിച്ചു.
തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളെ സാധൂകരിക്കുന്നതിനായി, സ്കൂൾ അടിസ്ഥാനത്തിലും ജില്ലാ അടിസ്ഥാനത്തിലും വിദ്യാർഥികളുടെ എണ്ണം, ഡിവിഷൻ ഒഴിവുകൾ, ഒന്നാം ക്ലാസിൽ ചേരുന്ന കുട്ടികളുടെ എണ്ണം എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ സമിതി ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് എൽപിഎസ്ടി (ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ ടീച്ചർ) റാങ്ക് ഹോൾഡേഴ്സ് സമരസമിതി കൺവീനറും ആക്ഷൻ കൗൺസിൽ സെക്രട്ടറിയുമായ വളർമതി അറിയിച്ചു.
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