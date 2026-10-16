വയോജന സംരക്ഷണ ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ; ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക യഥാർഥ വെല്ലുവിളി
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ കേരളം സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് (കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്) ബിൽ 2026 അവതരിപ്പിച്ചത്.
By PTI
Published : October 16, 2026 at 11:40 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമസഭയിൽ അവതരിപ്പിച്ച സമഗ്രമായ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ സംരക്ഷണ ബില്ലിനെ സ്വാഗതം ചെയ്ത് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. എന്നാൽ ബിൽ പാസാക്കുന്നതിനപ്പുറം, ആരോഗ്യ സംരക്ഷണത്തിനും ക്ഷേമപദ്ധതികൾക്കുമായി മതിയായ ഫണ്ട് ഉറപ്പാക്കിക്കൊണ്ട് ഇത് കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.
കഴിഞ്ഞ ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി.ഡി സതീശൻ നിയമസഭയിൽ കേരളം സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് (കെയർ ആൻഡ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സ്) ബിൽ 2026 അവതരിപ്പിച്ചത്. മുതിർന്ന പൗരന്മാരെ ചൂഷണങ്ങളിൽ നിന്നും അതിക്രമങ്ങളിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കുക, വയോജന പരിപാലന കേന്ദ്രങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക, മികച്ച ആരോഗ്യ പരിരക്ഷയും സാമൂഹിക സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കുക എന്നീ ലക്ഷ്യങ്ങളോടെ രാജ്യത്ത് തന്നെ ആദ്യമായാണ് ഇത്തരമൊരു സമഗ്ര ബിൽ കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഈ ബില്ലിലെ വ്യവസ്ഥകളെ അനുകൂലിക്കുമ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ മുൻകാല വാഗ്ദാന ലംഘനങ്ങളെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചു.
മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും തൊഴിലും സുരക്ഷിതമായ ഭാവിയും തേടി യുവതലമുറ സംസ്ഥാനം വിട്ടുപോകാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലവിലുള്ളതെന്ന് തൻ്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഇത് പ്രായമായ മാതാപിതാക്കളെയും മുതിർന്ന പൗരന്മാരെയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും കൂടുതൽ ദുർബലരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർക്കാർ ആരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങളുടെ ശോചനീയാവസ്ഥ ഈ സാഹചര്യത്തെ കൂടുതൽ വഷളാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അടിക്കടിയുണ്ടാകുന്ന വൈദ്യുതി തടസ്സങ്ങളും മരുന്നുകളുടെ കടുത്ത ക്ഷാമവും രോഗികളായ മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് സംസ്ഥാനത്തുള്ളത്.
"ബിൽ പാസാക്കുക എന്ന ലളിതമായ കടമ്പ മാത്രമാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ്, മറ്റ് ക്ഷേമപദ്ധതികൾ, പൊതുജനാരോഗ്യ സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി ആവശ്യമായ ഫണ്ട് കണ്ടെത്തുക എന്നതാണ് മുന്നിലുള്ള യഥാർഥ വെല്ലുവിളി," രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നതിൽ സർക്കാർ ഇതുവരെ പൂർണമായും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.
സംസ്ഥാനത്തെ വയോജനങ്ങളുടെ എണ്ണം അതിവേഗം വർധിച്ചുവരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സർക്കാർ പുതിയ നിയമനിർമാണത്തിന് ഒരുങ്ങുന്നത്. വയോജനങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കുകയോ ഉപദ്രവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ മൂന്ന് വർഷം വരെ തടവുശിക്ഷയും അമ്പതിനായിരം രൂപ പിഴയും ഉറപ്പാക്കുന്ന കർശന വ്യവസ്ഥകൾ പുതിയ ബില്ലിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, വയോജനങ്ങളെ പരിചരിക്കുന്നവർക്ക് പ്രത്യേക പരിശീലനവും സർട്ടിഫിക്കേഷനും നൽകാനും സർക്കാർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നതോടെ രാജ്യത്ത് വയോജന സംരക്ഷണത്തിനായി പ്രത്യേക നിയമമുള്ള ആദ്യ സംസ്ഥാനമായി കേരളം മാറും.
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എന്നാൽ നിയമം കടലാസിലൊതുങ്ങാതെ പ്രായോഗിക തലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കാൻ സർക്കാരിന് കഴിയുമോ എന്നതാണ് പ്രധാന ചോദ്യമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സർക്കാർ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകിയ വാഗ്ദാനങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ക്രിയാത്മക പ്രതിപക്ഷമെന്ന നിലയിൽ ബിജെപി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെയും സമൂഹത്തിലെ ദുർബല വിഭാഗങ്ങളുടെയും ക്ഷേമത്തിനായെങ്കിലും, വെറും വാഗ്ദാനങ്ങൾക്കപ്പുറം പ്രായോഗികമായ നടപടികൾ സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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