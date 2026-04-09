'കമ്പ്യൂട്ടർ തകർക്കാനല്ല വോട്ട് ചോദിക്കുന്നത്': കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം ഉറപ്പെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

പണം കൊടുത്തെന്നത് തോൽവി ഭയന്നുള്ള തിരക്കഥ, പാലക്കാട് നോട്ട് വിവാദത്തിൽ ആഞ്ഞടിച്ച് ബിജെപി

Published : April 9, 2026 at 10:06 AM IST

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിൽ ഭരണമാറ്റം വരുമെന്നും ജനങ്ങൾ ഇത് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ഇതൊരു നിർണായക തെരഞ്ഞെടുപ്പാണെന്നും എല്ലാവരും സമ്മതിദാനാവകാശം വിനിയോഗിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭ്യർഥിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം ജവഹർ നഗർ സ്കൂളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

വികസനം ലക്ഷ്യം

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുകാലമായി ബിജെപി മുന്നോട്ടുവയ്ക്കുന്ന വികസിത കേരളം എന്ന കാഴ്‌ചപ്പാട് ജനങ്ങളോട് ആത്മാർഥമായി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി. ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പാർട്ടിക്ക് പൂർണ ആത്മവിശ്വാസമുണ്ട്. എല്ലാ മണ്ഡലങ്ങളിലെയും എൻഡിഎ സ്ഥാനാർഥികൾക്ക് അദ്ദേഹം വിജയാശംസകൾ നേർന്നു. നിയമസഭയിൽ പോയി ബഹളമുണ്ടാക്കാനോ കമ്പ്യൂട്ടർ തകർക്കാനോ അല്ല തങ്ങൾ ജനങ്ങളോട് അവസരം ചോദിക്കുന്നത്. മറിച്ച് ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങളും പരാതികളും പരിഹരിക്കാനാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാനത്ത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ബോധ്യമുണ്ടെന്നും അഴിമതിയില്ലാത്ത ഭരണമാണ് എൻഡിഎ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

പോളിങ് പുരോഗമിക്കുന്നു

സംസ്ഥാനത്താകെ 140 മണ്ഡലങ്ങളിലായി 30,495 ബൂത്തുകളാണുള്ളത്. ഇതുവരെ 17.07 ശതമാനം പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തി. പ്രമുഖരും സ്ഥാനാർഥികളും രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യാൻ എത്തിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ, നടൻ മോഹൻലാൽ എന്നിവരും രാവിലെ തന്നെ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തി. മിക്ക ബൂത്തുകളിലും വോട്ടർമാരുടെ വലിയ നിരയാണുള്ളത്. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാനത്ത് വോട്ടെടുപ്പ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം പോളിങ് ശതമാനം ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. സ്ത്രീകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വോട്ടർമാർ അതിരാവിലെ തന്നെ ബൂത്തുകളിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയിരുന്നു.

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു (ETV Bharat)

പാലക്കാട്ടെ വിവാദം

പാലക്കാട്ടെ നോട്ട് വിവാദത്തിൽ നിയമപരമായ കാര്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെയെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചു. വിവാദത്തിൽ കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപിയും പ്രതികരണം നടത്തി. ഗുരുവായൂരിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയ ശേഷം സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാലക്കാട്ടെ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി അറിയില്ലെന്നും അന്വേഷണം നടക്കട്ടെയെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കേരളത്തിൽ ബിജെപി നിർണായക ഘടകമായി മാറും. ജനങ്ങളോട് ചെയ്‌ത ദ്രോഹത്തിന് ചോദിക്കാൻ ആളുണ്ടാകുമെന്നും സുരേഷ് ഗോപി കൂട്ടിച്ചേർത്തു. അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് ചിലർ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും എൻഡിഎ നേതാക്കൾ ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്.

ശോഭ സുരേന്ദ്രനെതിരെ ആരോപണം

പാലക്കാട് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥി ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ വോട്ടർമാർക്ക് പണം വിതരണം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതോടെയാണ് സംഭവം കേരളത്തിൽ വലിയ ചർച്ചയായത്. കണ്ണാടി പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടർക്കാണ് പണം നൽകിയതെന്നാണ് ആരോപണം. സംഭവത്തിൽ മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസർ ഡോ. രത്തൻ യു കേൽക്കർ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്.

അടിയന്തരമായി റിപ്പോർട്ട് നൽകാനും അദ്ദേഹം നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം പണം ലഭിച്ചെന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന സാക്ഷി ആരോപണം നിഷേധിച്ചു. തന്നെ വേട്ടയാടാൻ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തയാറാക്കിയ പുതിയ തിരക്കഥയാണിതെന്ന് ശോഭ സുരേന്ദ്രനും ആരോപിച്ചു. തോൽവി ഭയന്നാണ് എതിരാളികൾ ഇത്തരം വ്യാജ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുന്നതെന്നും ബിജെപി നേതൃത്വം വ്യക്തമാക്കി.

Also Read: 'കേരളത്തിൽ വൻ രാഷ്ട്രീയ മാറ്റം': നിയമസഭയിൽ എൻഡിഎ നിർണായക ശക്തിയാകുമെന്ന് വി മുരളീധരൻ

