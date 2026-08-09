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മാറ്റം കൊണ്ടു വരുമെന്ന് പറഞ്ഞ സർക്കാർ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഫിഷറീസ് മന്ത്രിക്കെതിരെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലുണ്ടായ ബോട്ടപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് കാണാതായ മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിലിൽ തുടരുന്നു.

Rajeev Chandrasekhar Gautam Krishna രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ നീണ്ടകരയിൽ വള്ളം അപകടം
ഗൗതംകൃഷ്‌ണയുടെ വീട്ടിലെത്തി എംഎൽഎ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 9, 2026 at 7:52 PM IST

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കൊല്ലം: നീണ്ടകരയിൽ വള്ളം മറിഞ്ഞു കാണാതായ ഗൗതംകൃഷ്‌ണയുടെ പുത്തൻതുറയിലെ വീട്ടിലെത്തി ബന്ധുക്കളെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് എംഎൽഎ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ലീഗ് മന്ത്രി എവിടെ യെന്നും ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് വേണമെന്ന് വാശി പിടിച്ച് വാങ്ങിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു എന്നും രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖർ ചോദിച്ചു.

''വന്ദേമാതരം, സവർക്കർ തുടങ്ങി അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾക്ക് പിന്നിലാണ് മുസ്ലിം ലീഗ്. എന്നാൽ ആവശ്യമുള്ളിടത്ത് കാണുന്നില്ല. കേന്ദ്രസർക്കാർ തെരച്ചിലിന് വേണ്ടത് എല്ലാം ചെയ്‌തു. നേവിയുടെ തെരച്ചിൽ തുടരും. കേന്ദ്രമന്ത്രി സുരേഷ് ഗോപി തെരച്ചി ലിനുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ കൃത്യമായി ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ചെയ്യേണ്ടത് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആയിരുന്നു. മാധ്യമ പ്രവർത്തകർ അത് ചോദിക്കണം'' എന്നും എംഎൽഎ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

ഗൗതംകൃഷ്‌ണയുടെ വീട്ടിലെത്തി എംഎൽഎ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ (ETV Bharat)
മത്സ്യതൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങൾക്ക് തികഞ്ഞ അവഗണനയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുമെന്നും രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. അതേസമയം കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലുണ്ടായ ബോട്ടപകടങ്ങളെ തുടർന്ന് കാണാതായ മൂന്ന് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കായുള്ള തെരച്ചിലിൽ തുടരുന്നു. നീണ്ടകര അഴിമുഖത്തിന് സമീപം മത്സ്യബന്ധന ബോട്ട് മറിഞ്ഞ് കാണാതായ പുത്തൻതുറ സ്വദേശി ഗൗതം കൃഷ്ണയ്ക്ക് (26) വേണ്ടിയുള്ള നാവികസേനയുടെ തെരച്ചിലിനാണ് നാവികസേന ആദ്യം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന് കോസ്‌റ്റൽ പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി.

പിന്നീട്, മുതലപ്പൊഴിയിലും വിഴിഞ്ഞത്തും കാണാതായ മറ്റ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ തിരയുന്നതിനായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞു. നീണ്ടകര തീരത്തുനിന്ന് ഒരു നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ കേന്ദ്രീകരിച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ നാവികസേനയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നിലവിൽ പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നത്. ഇന്നലെ രാത്രി കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട നാവികസേനയുടെ യുദ്ധക്കപ്പലായ ഐഎൻഎസ് കൽപേനി' (INS Kalpeni) പ്രദേശത്ത് നങ്കൂരമിട്ടിട്ടുണ്ട്. നാവികസേനയുടെ പ്രത്യേക പരിശീലനം ലഭിച്ച ഡൈവിംഗ് സംഘവും കപ്പലിലുണ്ട്.

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ജൂലൈ 31 ന് നീണ്ടകര, വിഴിഞ്ഞം, മുതലപ്പൊഴി എന്നിവിടങ്ങളിലെ ബോട്ടപകടത്തിൽ കാണാതായ ഗൗതം കൃഷ്‌ണ, ജോൺ, ഷിജിൻ എന്നിവർക്കായി കോസ്‌റ്റൽ പൊലീസ്, മറൈൻ എൻഫോഴ്‌സ്‌മെൻ്റെ വിങ്, കോസ്‌റ്റ് ഗാർഡ് എന്നിവർ നടത്തുന്ന തെരച്ചിൽ ഇന്ന് 10-ാം ദിവസത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. തെരച്ചിൽ പ്രവർത്തനത്തിൽ വീഴ്‌ചയുണ്ടെന്ന് ആരോപിച്ച് കാണാതായവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ നേരത്തെ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. ഇതോടെയാണ് വിഷയത്തിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇന്ത്യൻ നാവിക സേനയുടെ സഹായം തേടിയത്. അധികാരികളുടെ മന്ദഗതിയിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് കാണാതായവരെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കാതത് എന്ന് ആരോപിച്ച് പ്രതിപക്ഷവും സർക്കാരിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

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TAGGED:

RAJEEV CHANDRASEKHAR
GAUTAM KRISHNA
രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
നീണ്ടകരയിൽ വള്ളം അപകടം
GAUTAM KRISHNA NEENDAKARA

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