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എഫ്.സി.ആർ.എ ഭേദഗതികൾ ക്രൈസ്തവ സഭകളെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതല്ല; ആശങ്കകൾ തള്ളി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയം രാഷ്ട്രീയവൽക്കരിച്ചുവെന്നും അതിനാൽ ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻ പിന്തുണ നഷ്‌ടപ്പെട്ടുവെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.

RAJEEV CHANDRASEKHAR RESPONSE FCRA AMENDMENTS FCRA AMENDMENT CONTROVERSY FCRA AMENDMENT TARGETING CHRISTIANS
Rajeev Chandrasekhar (Facebook.com)
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By PTI

Published : June 27, 2026 at 10:45 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: വിദേശ സംഭാവന നിയന്ത്രണ നിയമത്തിലെ (എഫ്.സി.ആർ.എ) ഭേദഗതികൾ ഏതെങ്കിലും പ്രത്യേക സമുദായത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചുള്ളതല്ലെന്നും, കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കുന്നത് തടയാൻ മാത്രമുള്ളതാണെന്നും ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. എഫ്.സി.ആർ.എ ഭേദഗതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വിവിധ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ ഉന്നയിച്ച ആശങ്കകളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് കോൺഗ്രസ് ഈ വിഷയം വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കിയെന്നും, ഇതിലൂടെ ബി.ജെ.പിക്ക് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന വലിയൊരു വിഭാഗം ക്രൈസ്തവ വോട്ടുകൾ നഷ്ടമായെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകരോട് സംസാരിക്കവേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ക്രൈസ്തവ സ്ഥാപനങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഭേദഗതികൾ കൊണ്ടുവന്നതെന്ന ആരോപണം അദ്ദേഹം പൂർണമായും തള്ളി.

എല്ലാ മതവിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെട്ട സംഘടനകൾക്കും എഫ്.സി.ആർ.എ പ്രകാരം വിദേശ സംഭാവനകൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രത്യേക വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്ന യാതൊന്നും ഈ ഭേദഗതികളിൽ ഇല്ല. വിദേശ ഫണ്ടുകൾ കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയുക എന്നത് മാത്രമാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജ്യവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വിദേശ ഫണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തടയാൻ നിയമം കർശനമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

നിയമഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യഥാർഥ ആശങ്കകളുള്ള സംഘടനകൾ അനാവശ്യ ഭീതി പടർത്തുന്നതിന് പകരം കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയവുമായി നേരിട്ട് ചർച്ച നടത്താൻ തയാറാകണം. ബില്ലിനെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കാനും ചർച്ചകൾ നടത്താനും ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് അതിനുള്ള സൗകര്യം ഒരുക്കാൻ താൻ തയാറാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ തുറന്ന ചർച്ചകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാരും എപ്പോഴും സന്നദ്ധമാണെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി.

ജനാധിപത്യം സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം
അടിയന്തരാവസ്ഥയുടെ അൻപത്തിയൊന്നാം വാർഷികത്തെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചു. അടിയന്തരാവസ്ഥയെ കേവലം ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഒരു അധ്യായമായി മാത്രം കാണരുത്. ജനാധിപത്യവും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത ഓർമിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണിതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യ വികസനത്തിലേക്ക് കുതിക്കുകയും 'വികസിത് ഭാരത്' എന്ന ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ, രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള ചില ശക്തികൾ നമ്മുടെ ജനാധിപത്യത്തെയും ഭരണഘടനയെയും തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

കേരളത്തിലെ ഭരണഘടനാ ലംഘനങ്ങൾ
കേരളത്തിലും ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ജമാഅത്തെ ഇസ്‌ലാമിയെപ്പോലുള്ള ശക്തികളെ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ മുഖ്യധാരയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. ഇത് വളരെ അപകടകരമായ പ്രവണതയാണെന്നും അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ നയങ്ങൾ പൗരന്മാരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ ഹനിക്കുന്നതാണെന്നും അദ്ദേഹം വിമർശിച്ചു. വഖഫ് ബോർഡ് കേരളത്തിൽ ജനങ്ങളുടെ സ്വത്തവകാശം കവർന്നെടുക്കുകയാണ്.

മുനമ്പം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് വഖഫ് ബോർഡിൻ്റെ നടപടികൾ കാരണം കിടപ്പാടം നഷ്ടപ്പെടുമെന്ന ഭീതിയിൽ കഴിയുന്നത്. മറുവശത്ത്, സംസ്ഥാനത്തെ യുവാക്കൾക്ക് കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മദ്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതിലൂടെ ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശത്തെപ്പോലും സർക്കാർ ഇല്ലാതാക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ലഹരിക്കെതിരെ സർക്കാർ ഒരു വശത്ത് പ്രചാരണം നടത്തുമ്പോൾ മറുവശത്ത് മദ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നത് ഇരട്ടത്താപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ചരിത്രം മറക്കുന്നവർ അത് ആവർത്തിക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്ന ചൊല്ല് ഓർമിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം, കേരളത്തിൽ അത്തരം ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ലെന്നും വ്യക്തമാക്കി.

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TAGGED:

RAJEEV CHANDRASEKHAR RESPONSE
FCRA AMENDMENTS
FCRA AMENDMENT CONTROVERSY
FCRA AMENDMENT TARGETING CHRISTIANS
RAJEEV CHANDRASEKHAR FCRA

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