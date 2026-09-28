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രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണം; വിഡി സതീശനെ വെല്ലുവിളിച്ച് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

പ്രധാനമന്ത്രിയെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് നുണ പറഞ്ഞതിനും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം

BJP CHIEF RAHUL GANDHI APOLOGY MODI KERALAM BJP RAJEEV CHANDRASEKHAR RAHUL GANDHI APOLOGY TO PM MODI RAHUL GANDHI
Keralam BJP chief Rajeev Chandrasekhar (PTI)
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By PTI

Published : September 28, 2026 at 11:39 AM IST

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തിരുവനന്തപുരം: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തിൽ ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്ന ആവശ്യം ശക്തമാക്കി കേരള ബിജെപി അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. രാഹുലിനെക്കൊണ്ട് മാപ്പ് പറയിപ്പിക്കാൻ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ തയാറാകണമെന്നും അല്ലാത്തപക്ഷം കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തട്ടിപ്പുകാർ എന്ന വിളി കേൾക്കാൻ ബാധ്യസ്ഥരാണെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

പ്രധാനമന്ത്രിയെ ദേശദ്രോഹി എന്ന് വിളിച്ചതിനും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനോട് നുണ പറഞ്ഞതിനും രാഹുൽ ഗാന്ധി മാപ്പ് പറയണമെന്നാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ്റെ പ്രധാന ആവശ്യം. ഈ തെറ്റുകൾ തിരുത്താൻ തയാറായാൽ അദ്ദേഹത്തെ തട്ടിപ്പുകാരൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമാക്കി. ഫേസ്ബുക്ക്, എക്സ് തുടങ്ങിയ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ നേരത്തെ തന്നെ അദ്ദേഹം ഈ വിഷയം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു.

ഇതിനുപിന്നാലെ തിങ്കളാഴ്ചയും സമാനമായ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ച് അദ്ദേഹം രംഗത്തെത്തി. മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശന് മുൻപാകെയുള്ള തൻ്റെ വാഗ്ദാനം ഇതാണെന്നും ഇത് നടപ്പിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നുണകളും അഴിമതിയും പ്രീണനവും കോൺഗ്രസിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രമായി തുടരുകയാണെന്ന് കരുതേണ്ടിവരുമെന്നും അദ്ദേഹം എക്സിൽ കുറിച്ചു. അങ്ങനെ വന്നാൽ എല്ലാ തവണയും തട്ടിപ്പുകാർ എന്ന വിളി കേൾക്കാൻ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ തയാറായിക്കൊള്ളണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

രാഷ്ട്രീയ പോര് മുറുകുന്നു
രാഹുൽ ഗാന്ധിക്കെതിരെ ബിജെപി നേതാവ് നടത്തിയ ചില പരാമർശങ്ങളെ മുഖ്യമന്ത്രി വിഡി സതീശൻ നേരത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ചിരുന്നു. ലോക്‌സഭ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെതിരെ വ്യക്തിപരവും അധിക്ഷേപകരവുമായ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്നത് ശരിയായ രാഷ്ട്രീയ വിമർശനമല്ലെന്നായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട്. വോട്ടർ പട്ടികയുടെ പ്രത്യേക തീവ്ര പുനഃപരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇന്ത്യൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുള്ളിലെ അഭിപ്രായവ്യത്യാസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകളോട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെ മുഖ്യമന്ത്രി രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ചതാണ് നിലവിലെ വാക്പോരിന് കാരണമായത്.

മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വിമർശനത്തോട് പ്രതികരിക്കവേയാണ് നേമം എംഎൽഎ കൂടിയായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തൻ്റെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്. രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികൾക്കെതിരെ സാധാരണഗതിയിൽ താൻ വ്യക്തിപരമായ ആക്രമണങ്ങൾ നടത്താറില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. എന്നാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ കാര്യത്തിൽ അത്തരം വിമർശനങ്ങൾ ഉന്നയിക്കാൻ താൻ നിർബന്ധിതനാവുകയായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. രാജ്യത്തിൻ്റെ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷനുമെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധി നടത്തിയ അടിസ്ഥാനരഹിതമായ പരാമർശങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അപലപിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമിപ്പിച്ചു. ജനാധിപത്യ സംവിധാനത്തിൽ ഇത്തരം പ്രസ്താവനകൾ അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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ദേശീയ തലത്തിൽ ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ പോരാട്ടം കേരളത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുന്നതിൻ്റെ സൂചനയാണ് പുതിയ വിവാദങ്ങൾ. ലോക്‌സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന് ശേഷവും ഇരു പാർട്ടികളും തമ്മിലുള്ള ആശയപരമായ ഏറ്റുമുട്ടലുകൾ തുടരുകയാണ്. ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളെയും പ്രധാനമന്ത്രിയെയും അപകീർത്തിപ്പെടുത്താനുള്ള കോൺഗ്രസ് ശ്രമങ്ങളെ ശക്തമായി നേരിടാനാണ് ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിൻ്റെ തീരുമാനം. വരും ദിവസങ്ങളിലും ഈ വിഷയത്തിൽ ഭരണ പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ തമ്മിലുള്ള വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ തുടരാനാണ് സാധ്യത.

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TAGGED:

BJP CHIEF RAHUL GANDHI APOLOGY MODI
KERALAM BJP RAJEEV CHANDRASEKHAR
RAHUL GANDHI APOLOGY TO PM MODI
RAHUL GANDHI
RAJEEV CHANDRASEKHAR BJP KERALA

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