മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉളുപ്പുണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണക്കൊള്ളയില് സിബിഐ അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിടണം: രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടി എൻഡിഎയുടെ ഭാഗമായതോടെ വികസിത കേരളമെന്ന കാഴ്ചപ്പാടിന് കൂടുതൽ ശക്തി ലഭിക്കുമെന്നും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ
Published : February 5, 2026 at 7:33 PM IST
എറണാകുളം: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ളയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവാദങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനവുമായി ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഉളുപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സ്വർണക്കൊള്ളയിൽ സിബിഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എറണാകുളം പ്രസ് ക്ലബ് സംഘടിപ്പിച്ച മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ പറഞ്ഞു.
അന്വേഷണം എങ്ങുമെത്തില്ല എന്ന് താൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതൊരു ഗൂഢാലോചനയാണ്. ഇതിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ സിബിഐ വരണം. അതേ സമയം അന്വേഷണം ശരിയായ ദിശയിലാണെ ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷണത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾക്ക് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകിയില്ല.
എന്ഡിഎ അധികാരത്തിലെത്തിയാല് കഴിഞ്ഞ 70 വര്ഷംകൊണ്ട് കേരളം കൈവരിച്ച വളര്ച്ചയുടെ ഇരട്ടി വളര്ച്ച സാധ്യമാക്കുമെന്നും കേരളത്തെ നിക്ഷേപ സൗഹൃദ സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇരുപത്തി അഞ്ച് വര്ഷം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച ശബരി റെയില്പാതയ്ക്ക് വേണ്ടി പത്ത് വര്ഷം തുടര്ച്ചയായി ഭരിച്ചിട്ട് ഒന്നും ചെയ്യാത്ത പിണറായി സര്ക്കാര് കേവലം ഒന്നരമാസം മാത്രം ഭരണം ബാക്കിയുള്ളപ്പോള് മുവായിരം കോടി അനുവദിക്കുമെന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ ശുദ്ധ തട്ടിപ്പും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നില് കണ്ടുള്ള രീഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പുമാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
റവന്യൂ വരുമാനത്തിൻ്റെ 92 ശതമാനവും പലിശയും ശമ്പളവും ക്ഷേമ പെന്ഷനും കൊടുക്കാന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സംസ്ഥാനത്ത് വികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്താന് വേണ്ടുന്ന പണം ലഭ്യമല്ല. കേന്ദ്ര ബഡ്ജറ്റില് കേരളത്തിന് ഗുണപ്രദമായ ഒട്ടേറെ കാര്യങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിനും തമിഴ്നാടിനും 2017 -ല് ഒരുമിച്ചാണ് എയിംസ് അനുവദിച്ചത്. തമിഴ്നാട്ടില് എയിംസ് പ്രവര്ത്തനം തുടങ്ങി. കേരളത്തില് ഇതുവരെയും സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നല്കിയിട്ടില്ല. മുഖ്യമന്ത്രി പലവട്ടം ഡല്ഹിയില് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സംസ്ഥാന താല്പര്യം മുന്നിറുത്തിയുള്ള യാതൊരു പദ്ധതികളും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് സമര്പ്പിച്ചിട്ടില്ല. അങ്കമാലി മുതല് കുണ്ടന്നൂര് വരെ പ്രഖ്യാപിച്ച ബൈപാസിന് അനുവദിച്ച തുകയും ഭൂമി ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാത്തതിനാല് നഷ്ടപ്പെട്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഈയടുത്ത് എൻഡിഎ യുടെ ഭാഗമയ ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടിയുടെ പ്രസിഡൻ്റ് സാബു എം ജേക്കബും മീറ്റ് ദി പ്രസ് പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
