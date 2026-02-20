ETV Bharat / state

'25 വർഷത്തെ പ്രശസ്‌തി തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു'; റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനെതിരെ മൊഴി നല്‍കി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ

ചാനൽ ഉടമ ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിൻ, എഡിറ്റർമാരായ ഡോ. അരുൺ കുമാർ, സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട്, സുജയ പാർവ്വതി, ജിമ്മി ജെയിംസ്, റിപ്പോർട്ടർമാരായ ടി.വി. പ്രസാദ്, റഹീസ് റഷീദ്, ആർ. റോഷി പോൾ എന്നിവരാണ് കേസിലെ എതിർകക്ഷികൾ

Rajeev Chandrasekhar, Reporter TV (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 20, 2026 at 7:54 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ബി.ജെ.പി. സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനെതിരായ അപകീർത്തിക്കേസിൽ കോടതിയിൽ മൊഴി നൽകി. കഴിഞ്ഞ 25 വർഷമായി താൻ ആഗോളതലത്തിൽ കെട്ടിപ്പടുത്ത പേരും പ്രശസ്തിയും തകർക്കാൻ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലും അതിലെ പ്രവർത്തകരും ബോധപൂർവ്വം ശ്രമിച്ചുവെന്ന് തിരുവനന്തപുരം ജുഡീഷ്യൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്‌ട്രേറ്റ് കോടതി (മൂന്ന്) മുൻപാകെ അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകി.

കേന്ദ്രമന്ത്രിയായിരിക്കെ തന്‍റെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ച് ബെംഗളൂരുവിലെ സർക്കാർ ഭൂമി അനധികൃതമായി വിൽപന നടത്തി 500 കോടി രൂപ കൈക്കലാക്കിയെന്നായിരുന്നു ചാനൽ നൽകിയ വാർത്തയെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

കൂടാതെ, രാജ്യസഭാ സീറ്റ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബി.ജെ.പി. ദേശീയ നേതൃത്വത്തിന് കൈക്കൂലി നൽകിയെന്ന വ്യാജവാർത്തയും ചാനൽ സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തു. 2025 ഒക്ടോബർ 26-നാണ് വിവാദമായ ഈ വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നത്. ഇതിനുശേഷം വാർത്തകൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി വ്യാപകമായി പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

വാർത്ത പുറത്തുവന്നതോടെ ദേശീയ നേതാക്കളും പ്രവർത്തകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഇതേക്കുറിച്ച് തന്നോട് അന്വേഷിച്ചുവെന്നും ഇത് തനിക്ക് കടുത്ത മനോവിഷമവും അപമാനവും ഉണ്ടാക്കിയെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ മൊഴിയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുസമൂഹത്തിൽ തന്നെയൊന്ന് അവഹേളിക്കണമെന്ന ഗൂഢലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പ്രതികൾ തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകിയത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ ഉചിതമായ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം കോടതിയിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബി.പി.എൽ. എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്‍റെ ഭൂമിയിടപാടുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തിയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെതിരെ ചാനൽ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചത്. എന്നാൽ, ഈ ഇടപാടുമായി തനിക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലെന്നും 2003-ൽ തന്നെ സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയ ആരോപണങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വീണ്ടും ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഈ വിഷയത്തിൽ റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിനും ഒൻപത് പ്രവർത്തകർക്കുമെതിരെ 100 കോടി രൂപയുടെ മാനനഷ്ടക്കേസാണ് അദ്ദേഹം ഫയൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ബി ജെ പി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷന്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിനെ മനപൂര്‍വ്വം അപകീര്‍ത്തിപ്പെടുത്തി വ്യാജ വാര്‍ത്ത ചെയ്തുവെന്നും ഇതുവഴി പാര്‍ട്ടിക്ക് വലിയ മാനനഷ്ടം സംഭവിച്ചെന്നും എറണാകുളത്തെ ആര്‍ വി എസ് അസോസിയേറ്റ് വഴി ഫയല്‍ ചെയ്ത മാനനഷ്ടക്കേസില്‍ അഡ്വ. എസ് സുരേഷ് ആരോപിച്ചിരുന്നു.

റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ, ഉടമ ആന്‍റോ അഗസ്റ്റിൻ, എഡിറ്റർമാരായ ഡോ. അരുൺ കുമാർ, സ്മൃതി പരുത്തിക്കാട്, സുജയ പാർവ്വതി, ജിമ്മി ജെയിംസ്, റിപ്പോർട്ടർമാരായ ടി.വി. പ്രസാദ്, റഹീസ് റഷീദ്, ആർ. റോഷി പോൾ എന്നിവരാണ് കേസിലെ എതിർകക്ഷികൾ. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിന് വേണ്ടി അഭിഭാഷകയായ വി.കെ. മഞ്ജു കോടതിയിൽ ഹാജരായി.

