100 ശതമാനം വിജയപ്രതീക്ഷ; കേരളത്തിൽ ബിജെപി നിർണായക ശക്തിയാകും; ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ

രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പര്യടനത്തില്‍ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : March 30, 2026 at 8:12 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: മണ്ഡലത്തിന്‍റെ മുക്കിലും മൂലയിലും ചെറുതും വലുതുമായ യോഗങ്ങൾ വിളിച്ചുചേർത്ത് പ്രവർത്തകരിൽ ഊർജം നിറയ്ക്കുന്ന പ്രവർത്തനത്തിലാണ് നേമം മണ്ഡലത്തിലെ എൻഡിഎ സ്ഥാനാര്‍ഥിയും ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷനുമായ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ. ഇന്ന് മാത്രം അദ്ദേഹം ഇത്തരത്തിലുള്ള പതിനഞ്ചോളം ചെറുയോഗങ്ങളിലാണ് പങ്കെടുത്തത്.

ഏറ്റവും താഴെത്തട്ടിൽ പാർട്ടിക്കാരെ സജ്ജരാക്കാൻ ഇതിലും നല്ലൊരു മാർഗമില്ലെന്ന് നഗരസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ ഉജ്ജ്വല മുന്നേറ്റത്തിന് ശേഷം ബിജെപി തിരിച്ചറിയുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള മുതിർന്ന പൗരന്മാരുടെ യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാനാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരൻ ആറ്റുകാലിലെത്തിയത്. ചെറിയൊരു വേനൽമഴ പെയ്തു തോർന്നപ്പോൾ വന്നിറങ്ങിയ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ബിജെപിയുടെ സാധ്യതകൾ ഇ ടിവി ഭാരതുമായി പങ്കുവെച്ചു:

പ്രചാരണം അവസാന ലാപ്പിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ എന്ന നിലയിൽ താങ്കളുടെ പ്രതീക്ഷ എത്രത്തോളമാണ്?

പ്രതീക്ഷ നല്ലപോലെ തന്നെയുണ്ട്. കേരള ജനത ഒന്നടങ്കം ഒരു മാറ്റം ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഇത് നിർണ്ണായകമായ ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. കേരള ചരിത്രത്തിലും ഇതൊരു നിർണായകമായ തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും. ബിജെപിയെ കൃത്യമായ ഒരു ബദലായി ജനങ്ങൾ കാണുന്നു. അതിനുള്ള പിന്തുണയാണ് ബിജെപിക്കും എൻഡിഎയ്ക്കും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്.

താങ്കൾ മത്സരിക്കുന്ന നേമത്ത് പ്രധാന മത്സരം ആരൊക്കെ തമ്മിലാണെന്നാണ് കണക്കുകൂട്ടൽ?

നേമത്ത് മൂന്ന് സ്ഥാനാര്‍ഥികളുണ്ട്. പിന്നെ ബിജെപിക്ക് രാജീവ് എന്ന പേരിൽ അവരുടെ ഒരു ബ്രാഞ്ച് സെക്രട്ടറി സിപിഎം റിബലായി മത്സരിക്കുന്നു. അങ്ങനെ മൂന്നു നാലു സ്ഥാനാര്‍ഥികളുണ്ട്.

വിജയപ്രതീക്ഷയില്‍ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്‍ (ETV Bharat)

കേരളത്തിൽ ബിജെപിക്ക് എത്ര സീറ്റു വരെ പിടിക്കാനാകുമെന്നാണ് താങ്കൾ കരുതുന്നത്?

ഇത്ര സീറ്റു പിടിക്കുമെന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല. അതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ജനങ്ങളാണ്. ഞങ്ങൾ ശക്തമായി 140 നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും മത്സരിക്കുന്നു. ജയിക്കാനാണ് മത്സരം. ഞങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കു മുന്നിൽ വയ്ക്കുന്നത് വികസിത കേരളം എന്ന കാഴ്ചപ്പാടാണ്. ജനങ്ങൾ തീരുമാനിക്കും ഞങ്ങൾക്ക് എത്ര സീറ്റു കിട്ടുമെന്ന്.

താങ്കൾ ഒരു ബിസിനസുകാരനാണെന്നും താങ്കളുടെ താത്പര്യം ബിസിനസ് താത്പര്യങ്ങളാണെന്നും ലക്ഷ്യം ലാഭമാണെന്നുമാണ് എൽഡിഎഫ് ആരോപണം?

(പരിഹാസത്തോടെ) ഇതു കേൾക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് തന്നെ ഭയങ്കര സങ്കടം തോന്നുന്നു. എൽഡിഎഫിനോട് പോയി പണി നോക്കാൻ പറ. പത്തു കൊല്ലം ഒരു എംഎൽഎ ഇവിടെ കുത്തിയിരുന്നിട്ട് ഒന്നും ചെയ്തില്ല, എന്നിട്ടാണ് എന്നെ വ്യവസായി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്.

ഒ. രാജഗോപാലിന് നേമത്തെ ജനങ്ങൾ ഒരവസരം കൊടുത്തിട്ട് എന്തു ചെയ്തുവെന്നും എൽഡിഎഫ് ചോദിക്കുന്നു?

അവർ ചോദിക്കട്ടെ.

100 ശതമാനം വിജയപ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണല്ലോ?

100 ശതമാനം. എന്തായാലും കേരളം വിജയിക്കും, ബിജെപി വിജയിക്കും, എൻഡിഎ വിജയിക്കും, ജനങ്ങൾ വിജയിക്കും.

ബിജെപി നിർണായകമായ ശക്തിയാകുമെന്ന് തന്നെയാണോ?

എഴുതി വച്ചോളൂ, ബിജെപി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കഴിയുന്നതോടെ കേരളത്തിൽ ഒരു നിർണ്ണായക ശക്തിയായി മാറാൻ പോകുന്നു.

