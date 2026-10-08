സംസ്ഥാന സർക്കാർ നിയമപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതാണോ? മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തത വരുത്തണമെന്ന് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ
യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയതെന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, കറൻ്റ് കട്ടും വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും വികസന മുരടിപ്പുമാണ് ഉത്തരമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖര്
Published : October 8, 2026 at 7:05 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ സർക്കാർ നിയമപരമായി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതല്ലെന്ന നിലപാടാണ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ദേശീയ നേതൃത്വം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ മുഖ്യമന്ത്രി വി. ഡി. സതീശൻ തന്നെ തയാറാകണമെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ. കോൺഗ്രസ് ദേശീയ നേതൃത്വത്തിൻ്റെ നിലപാടിൽ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കണം. ഇക്കാര്യത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി മൗനം പാലിക്കരുതെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. മിഷൻ 2029 സംസ്ഥാന നേതൃയോഗത്തിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ.
ബിജെപി കേരളം പ്രഭാരിയും കർണാടകയിൽ നിന്നുള്ള രാജ്യസഭാംഗവുമായ ഡോ. എം. നാഗരാജിനും കേരളം സഹപ്രഭാരി ഡോ. എം. വെങ്കിടേശനും സ്വീകരണം നൽകിയശേഷം ബിജെപി കോർ കമ്മിറ്റി യോഗവും 'മിഷൻ 2029' സംസ്ഥാന നേതൃയോഗവും നടന്നു. രണ്ടു യോഗങ്ങളിലും ഇരുവരും പങ്കെടുത്തു. ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടതുകൊണ്ട് മാത്രം രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഫലം ഉണ്ടാകില്ലെന്നും ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പ്രവർത്തിക്കണമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവർക്കൊപ്പം നിൽക്കണം. കോൺഗ്രസും ബിജെപിയും തമ്മിൽ വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ട്. കോൺഗ്രസിന് റീൽ ഇട്ടാൽ മതിയാകും, അവർക്ക് കൃത്യമായ വോട്ടുബാങ്കുണ്ട്. എന്നാൽ ബിജെപിക്ക് ഓരോ വോട്ടും പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്.
കേരളത്തിൽ ബിജെപി വിജയിക്കാത്ത പാർട്ടിയാണെന്ന നരേറ്റീവ് കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മാറ്റാൻ കഴിഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ബദലായി ബിജെപി വളർന്നുവരികയാണ്. കേരളത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷം ബിജെപിയാണെന്ന തോന്നൽ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ശക്തമാക്കണം. 2029ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നിർണായകമാണ്. ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിശ്ചയിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പായിരിക്കും അത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ എല്ലാ മേഖലകളിലും ബിജെപിക്ക് വിജയം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രവർത്തനം ശക്തമാക്കണം.
140 ദിവസങ്ങൾ പിന്നിട്ടിട്ടും പുതിയ കേരളമെന്ന വാഗ്ദാനം നൽകിയ യുഡിഎഫ് സർക്കാർ പരാജയപ്പെട്ട സർക്കാരായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. യുഡിഎഫ് സർക്കാരിൽ നിന്ന് എന്താണ് കിട്ടിയതെന്ന് ജനങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ, കറൻ്റ് കട്ടും വിലക്കയറ്റവും തൊഴിലില്ലായ്മയും വികസന മുരടിപ്പുമാണ് ഉത്തരം. 25 വർഷം മുഖ്യമന്ത്രിയായും പ്രധാനമന്ത്രിയുമായ നരേന്ദ്രമോദിയുടെ ജീവിതം പറയുന്നത് സേവനത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയമാണ്. വികസിത ഭാരതത്തിനായി എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നത് നിരന്തരം പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമീപനമാണ് ഓരോ പ്രവർത്തകനും സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ചരിത്രത്തെ മാത്രം മുറുകെപ്പിടിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാതെ ഭാവിയെ കൂടി മുന്നിൽ കണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ആവശ്യമെന്നും രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ പറഞ്ഞു.