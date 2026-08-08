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കണ്ണാമ്പെട്ടി ഇനി വംശമറ്റ് പോകില്ല; അപൂർവ കണ്ടൽ ഇനത്തിന് കാവലായി ‘കണ്ടൽ രാജൻ’

കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന കണ്ണാമ്പെട്ടി എന്ന കണ്ടൽ ഇനത്തെ വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് രാജൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

KANDAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION KANDAL RAJAN COASTAL ECOSYSTEM
കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കണ്ടൽ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട കണ്ണാമ്പെട്ടി ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുകയാണ് കണ്ടൽ രാജൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : August 8, 2026 at 4:51 PM IST

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കണ്ണൂർ: കണ്ടൽക്കാടുകൾക്കിടയിലൂടെ തോണിയുമായി നീങ്ങുമ്പോൾ രാജൻ്റെ കണ്ണുകൾ മണ്ണിനോട് ചേർന്ന് പടർന്നുപിടിച്ച് വളരുന്ന വേരുകളെയാണ്. ഓരോ വേരിനും ഓരോ കഥ പറയാനുണ്ട്. ചിലത് വളർച്ച മുട്ടി നിൽക്കുന്നു, ചിലതിൻ്റെ ഇടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. കണ്ടലുകളെ സ്വന്തം മക്കളെപ്പോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന രാജന് അതെല്ലാം കണ്ടുനിൽക്കാനാകില്ല.

KANDAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION KANDAL RAJAN COASTAL ECOSYSTEM
കണ്ണൂരിലെ കണ്ടൽ വൈവിധ്യം (ETV Bharat)

അതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടൽ സംരക്ഷണത്തിനായി ജീവിതം ഉഴിഞ്ഞുവച്ച ‘കണ്ടൽ രാജൻ’ ഇപ്പോൾ മറ്റൊരു ദൗത്യത്തിനും തുടക്കമിടുകയാണ്. കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണുന്ന കണ്ണാമ്പെട്ടി എന്ന കണ്ടൽ ഇനത്തെ വംശനാശത്തിൽ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് വീട്ടുമുറ്റത്ത് ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അപൂർവ കണ്ടൽ ഇനത്തിന് കാവലായി ‘കണ്ടൽ രാജൻ’ (ETV Bharat)

കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കണ്ടൽ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട കണ്ണാമ്പെട്ടി ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുകയാണ് കണ്ടൽ രാജൻ. കണ്ണൂരിലെ കൈപ്പാട് മേഖലകളിൽ രണ്ടുമൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് കണ്ണാമ്പെട്ടിയെ കണ്ടിട്ടുള്ളതെന്നാണ് രാജൻ പറയുന്നത്. പലയിടങ്ങളിൽ നിന്നായി വിത്തുകൾ ശേഖരിച്ച് വീട്ടിലെത്തിച്ചാണ് ഇവ മുളപ്പിക്കുന്നത്.

ഏറെ ഔഷധഗുണങ്ങളുള്ള കണ്ണാമ്പെട്ടിക്ക് വംശനാശം സംഭവിക്കരുതെന്ന ആഗ്രഹമാണ് വിത്ത് ശേഖരിച്ച് മുളപ്പിക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ. ഇതിനകം രണ്ടായിരത്തിലധികം ചെടികളാണ് വീട്ടിൽ മുളപ്പിച്ച് ചെടികളാക്കി മാറ്റിയത്. ഏത് ചെളിയിലും മുളയ്ക്കുമെന്നതാണ് ഈ ചെടികളുടെ പ്രത്യേകത എന്നും രാജൻ വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ട്.

KANDAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION KANDAL RAJAN COASTAL ECOSYSTEM
കണ്ടൽ രാജൻ്റെ സംരക്ഷണ ദൗത്യം (ETV Bharat)

പൊതുവേ കായ്ക്കുന്ന കണ്ടൽച്ചെടികളിൽ കായ പാകമാകുന്നതോടെ കായ പൊട്ടിയാണ് പലപ്പോഴും പുതിയ കണ്ടലുകൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. എന്നാൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും കണ്ടലുകൾ വേണ്ടവിധം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കണ്ണാമ്പെട്ടിയുടെ വംശം ഇല്ലാതാകരുതെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ വിത്തുകൾ വീട്ടിലെത്തിച്ച് നട്ട് മുളപ്പിക്കാൻ രാജൻ തയ്യാറായത്.

മുളയ്ക്കാൻ രണ്ടാഴ്‌ച മാത്രമാണ് ആവശ്യമായി വരുന്നത്. നടാൻ പാകമായ ചെടികൾക്ക് നാല് ഇലകൾ വരെ ഉണ്ടാകും. കണ്ണാമ്പെട്ടി കണ്ടലിൽനിന്ന് വരുന്ന പാൽ ശരീരത്തിൽ പതിച്ചാൽ പൊള്ളലേൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആസിഡ് പോലെയുള്ള സ്വഭാവമാണ് ഇതിനുള്ളതെന്നും രാജൻ പറയുന്നു.

KANDAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION KANDAL RAJAN COASTAL ECOSYSTEM
അപൂർവ കണ്ണാമ്പെട്ടി (ETV Bharat)

വലിയ രീതിയിൽ ഔഷധസസ്യമായി ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടെന്നും ക്യാൻസറിനുള്ള മരുന്നായും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നതായി പലരും പറഞ്ഞുകേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും രാജൻ പറയുന്നു. കൂടുതൽ ആളുകൾ കണ്ണാമ്പെട്ടി നട്ടുപിടിപ്പിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹം. തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ എല്ലാവർക്കും കണ്ടൽച്ചെടികൾ നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്നും രാജൻ പറയുന്നു.

കണ്ടലുകൾ സംരക്ഷിക്കാൻ വേരുകൾക്കിടയിലെ കുപ്പി തേടി പോയ രാജൻ

കണ്ണൂർ താവത്ത്, വീടിനോട് ചേർന്ന് നിധിപോലെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുന്ന കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്താൻ തോണിയുമായി ഇറങ്ങിയ രാജൻ കണ്ട കാഴ്‌ചകൾ ഞെട്ടിക്കുന്നതായിരുന്നു. വളരാൻ മുട്ടിനിൽക്കുന്ന ഓരോ കണ്ടൽച്ചെടിയുടെയും വേരുകൾക്കിടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നിറഞ്ഞുകിടക്കുന്നു. വേരുകളുടെ വളർച്ച മുരടിച്ചുനിൽക്കുന്ന ആ ദയനീയ കാഴ്‌ച കണ്ടാണ് രാജൻ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ പെറുക്കാനുള്ള യാത്ര തുടങ്ങിയത്.

വേനൽക്കാലത്താണ് കണ്ടൽവേരുകൾക്കിടയിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടാറുള്ളത്. മഴക്കാലത്ത് വെള്ളം കയറുന്നതോടെ ഇവ ഒഴുകി കടലിലേക്ക് എത്തുകയാണ് പതിവെന്നും രാജൻ പറയുന്നു. നിലവിൽ കടലിണൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും കുപ്പികളും പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളുമായിരിക്കാം എന്നാണ് രാജൻ്റെ പക്ഷം.

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KANDAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION KANDAL RAJAN COASTAL ECOSYSTEM
അപൂർവ കണ്ണാമ്പെട്ടി (ETV Bharat)

കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ വേരുകൾക്ക് ചുറ്റും അടിഞ്ഞുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ചെടികളുടെ സ്വാഭാവിക വളർച്ചയെ ബാധിക്കുന്നതിനൊപ്പം ജലാശയങ്ങളെയും കടൽ ആവാസവ്യവസ്ഥയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ കണ്ടൽച്ചെടികൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം അവയുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനും രാജൻ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു.

വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞ കണ്ടൽ കാടുകൾ

KANDAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION KANDAL RAJAN COASTAL ECOSYSTEM
കണ്ണാമ്പെട്ടിയുടെ വിത്തുകൾ (ETV Bharat)
KANDAL ENVIRONMENTAL CONSERVATION KANDAL RAJAN COASTAL ECOSYSTEM
കേരളത്തിൽ അപൂർവമായി മാത്രം കാണപ്പെടുന്ന കണ്ടൽ ഇനങ്ങളിൽപ്പെട്ട കണ്ണാമ്പെട്ടി ചെടികൾ നട്ടുവളർത്തുകയാണ് കണ്ടൽ രാജൻ (ETV Bharat)

കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കണ്ടൽ വനമുള്ള നാടാണ് കണ്ണൂരിലെ കുഞ്ഞിമംഗലവും പഴയങ്ങാടിയും. പ്രകൃതിസുന്ദരമായ ഭൂമികയ്ക്കും പുഴയ്ക്കും ചുറ്റും വളർന്നുപന്തലിച്ച കണ്ടൽക്കാടുകൾ പുഴയുടെ മനോഹാരിത ഇരട്ടിയാക്കുന്നുണ്ട്.

സംസ്ഥാനത്ത് ആകെയുള്ള 17 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ കണ്ടൽക്കാടുകളിൽ 8.08 ശതമാനവും കുഞ്ഞിമംഗലത്താണ്. 1.374 കിലോമീറ്റർ ചതുപ്പുകളിൽ കണ്ടലുകൾ വളർന്നുകിടക്കുന്നു. കണ്ടൽവന സംരക്ഷണത്തിനായി നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ഇപ്പോഴും ഇവിടെ നടക്കുന്നത്.

എഴുത്താണി കണ്ടൽ, കുറ്റി കണ്ടൽ, ഭ്രാന്തൻ കണ്ടൽ, ഉപ്പൂറ്റി കണ്ടൽ, വള്ളി കണ്ടൽ, ചുള്ളി കണ്ടൽ, ചക്കര കണ്ടൽ, നക്ഷത്ര കണ്ടൽ തുടങ്ങി പേര് കൊണ്ടും രൂപം കൊണ്ടും വൈവിധ്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞതാണ് കണ്ണൂരിലെ പുഴയോരങ്ങളിലുള്ള കണ്ടലുകൾ. ഓരോ ഇനത്തിനും അതിഴൻ്റേതായ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. ഈ വൈവിധ്യമാണ് കണ്ണൂരിലെ കണ്ടൽ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ കൂടുതൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതാക്കുന്നത്.

കണ്ടലിനായി പരിസ്ഥിതി പ്രേമികളും

കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ സംരക്ഷണത്തിനായി പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകരും സംഘടനകളും നേരത്തേ തന്നെ രംഗത്തിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. 1998ൽ മൂന്നേക്കറും മൂന്ന് സെന്റും കണ്ടൽക്കാടുകൾ പരിസ്ഥിതി പ്രവർത്തകർ വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് പരിസ്ഥിതി സംഘടനയായ സീക്ക് തൊട്ടടുത്തുള്ള നാല് ഏക്കർ കണ്ടൽക്കാടുകളും വിലകൊടുത്ത് വാങ്ങി.

2003ൽ WTI എന്ന സംഘടനയും കണ്ടൽക്കാടുകൾ വിലകൊടുത്തുവാങ്ങി സംരക്ഷിക്കാൻ മുന്നോട്ടുവന്നു. ഇത്തരം സംരക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി 2023 ആയപ്പോൾ 43 ഏക്കറോളം കണ്ടൽക്കാടുകൾ സംരക്ഷിത വനമായി മാറുകയും ചെയ്‌തു.

കണ്ടൽക്കാടുകൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച രാജൻ്റെ പുതിയ ദൗത്യവും ഇതേ സംരക്ഷണത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു മുഖമാണ്. ഒരു അപൂർവ കണ്ടൽ ഇനത്തിൻ്റെ വിത്ത് ശേഖരിച്ച് രണ്ടായിരത്തിലധികം ചെടികളാക്കി മാറ്റുമ്പോൾ രാജൻ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഒരു ചെടിയെ മാത്രമല്ല, വരുംതലമുറയ്ക്ക് കൈമാറേണ്ട ഒരു പ്രകൃതി പൈതൃകത്തെയാണ്. വേരുകൾക്കിടയിലെ പ്ലാസ്റ്റിക് കുപ്പികൾ നീക്കുന്നതുമുതൽ അപൂർവ ഇനങ്ങളുടെ വിത്തുകൾ മുളപ്പിക്കുന്നതുവരെയുള്ള ഓരോ ശ്രമവും കണ്ടൽക്കാടുകളുടെ നിലനിൽപ്പിനായുള്ള പോരാട്ടം കൂടിയാണ്.

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TAGGED:

KANDAL
ENVIRONMENTAL CONSERVATION
KANDAL RAJAN
COASTAL ECOSYSTEM
RARE PLANT SPECIES

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