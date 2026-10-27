സി. ഡഗ്ലസിനും എന്എന് റിംസണും രാജാരവിവര്മ്മ പുരസ്കാരം; പ്രഖ്യാപിച്ചത് 2023, 2024 വർഷങ്ങളിലെ അവാര്ഡുകള്
ചിത്രകലാ രംഗത്ത് സമഗ്ര സംഭാവനകള് നല്കിയ പ്രതിഭകള്ക്ക് കേരള സര്ക്കാര് നല്കുന്ന പരമോന്നത അംഗീകാരമായ രാജാ രവിവര്മ്മ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
Published : October 27, 2026 at 1:09 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: വിഷ്വല് ആര്ട്ട് രംഗത്ത് സംസ്ഥാന സര്ക്കാര് നല്കുന്ന പരമോന്നത ബഹുമതിയായ രാജാ രവിവര്മ്മ പുരസ്കാരം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ആധുനിക കലാകാരില് ശ്രദ്ധേയനായ സി. ഡഗ്ലസ് ആണ് 2023ലെ പുരസ്കാരത്തിന് അര്ഹനായത്.2024ലെ പുരസ്കാരത്തിന് പ്രശസ്ത ശില്പി എന്.എന്. റിംസണ് അര്ഹനായി.
മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപയും കീര്ത്തിപത്രവും കാനായി കുഞ്ഞിരാമന് രൂപകല്പന ചെയ്ത ശില്പവും ഉള്പ്പെട്ടതാണ് പുരസ്കാരം. ടൂറിസം, സാംസ്കാരികം, സിനിമ വകുപ്പ് മന്ത്രി പി.സി. വിഷ്ണുനാഥാണ് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് പുരസ്കാരങ്ങള് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇന്ത്യന് ചിത്രകലയിലുള്പ്പെടെ കലാരംഗത്ത് നിസ്തുല സംഭാവന ചെയ്ത വിഖ്യാത കലാകാരനായ രാജാ രവിവര്മ്മ ഭാരതീയ മനസില് കലയുടെ പര്യായമാണ്.
അതിനാലാണ് വിഷ്വല് ആര്ട്ട് രംഗത്ത് സംസ്ഥാന സര്ക്കാരിൻ്റെ പരമോന്നത പുരസ്കാരം രാജാ രവിവര്മ്മയുടെ നാമധേയത്തില് നല്കുന്നത്. മദ്രാസ് കലാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രമുഖ ഇന്ത്യന് കലാകാരനാണ് സി. ഡഗ്ലസ്. പ്രാദേശിക മുന്ഗണനകള്ക്കപ്പുറം സാര്വ്വദേശീയമായ വിശ്വമാനവിക കാഴ്ചപ്പാടും ശൈലിയും അദ്ദേഹം സ്വീകരിച്ചുവെന്ന് ജൂറി വിലയിരുത്തി. മുതിര്ന്ന കലാകാരനായ പി. ഗോപിനാഥ് ചെയര്പേഴ്സണും ആര്. ശാന്താമണി, ഡോ. സി.എസ്. ജയറാം, ടി.വി. സന്തോഷ്, മെമ്പര് സെക്രട്ടറി രാജി ആര്. പിള്ള (അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ഇന്-ചാര്ജ് ആയിരുന്നു) എന്നിവര് അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് ഡഗ്ലസിനെ 2023ലെ രാജരവിവര്മ്മ പുരസ്കാരത്തിനായി തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
സമകാലീന ഇന്ത്യന് ചിത്രകലയില് സുദീര്ഘവും പരീക്ഷണാത്മകവുമായ കലാപ്രവര്ത്തനങ്ങളാണ് ഡഗ്ലസിൻ്റേതെന്ന് ജൂറി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. മുതിര്ന്ന കലാകാരിയായ പുഷ്പമാല എന്. ചെയര്പേഴ്സണായും ആര്. നന്ദകുമാര്, സുരേന്ദ്രന് നായര്, മെമ്പര് സെക്രട്ടറി രാജി ആര്. പിള്ള (അക്കാദമി സെക്രട്ടറി ഇന്-ചാര്ജ് ആയിരുന്നു) എന്നിവര് അംഗങ്ങളുമായ ജൂറിയാണ് 2024ലെ രാജാ രവിവര്മ്മ പുരസ്കാരത്തിനായി എന്.എന്. റിംസനെ തെരഞ്ഞെടുത്തത്.
1980കള് മുതല് നീളുന്ന കരിയറില്, ഇന്ത്യയിലും വിദേശത്തുമായി പ്രധാന പ്രദര്ശനങ്ങളില് വൈവിധ്യപൂര്ണവുമായ നിരവധി സൃഷ്ടികള് പ്രദര്ശിപ്പിച്ച അദ്ദേഹം ശില്പകലയിലും സമകാലീന കലയിലും ശ്രദ്ധേയമായ സംഭാവനകള് നല്കി. വിവിധ തലമുറകളിലെ കലാകാരന്മാരെ ഏറെ സ്വാധീനിച്ചിട്ടുള്ള കലാകാരന് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹമെന്ന് ജൂറി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കേരള ലളിതകലാ അക്കാദമി ചെയര്മാന് പ്രൊഫ. എസ്. പ്രകാശ് മൂര്ത്തി, സെക്രട്ടറി വൈക്കം എം.കെ. ഷിബു എന്നിവര് വാര്ത്താസമ്മേളനത്തില് സംബന്ധിച്ചു.
സി. ഡഗ്ലസ്: അമൂര്ത്തതയുടെ ആഴവും അഴകും
1951ല് തലശ്ശേരിയിലാണ് ഡഗ്ലസിൻ്റെ ജനനം. മദ്രാസ് കലാപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായ പ്രമുഖ ഇന്ത്യന് സമകാലിക കലാകാരനാണ് സി. ഡഗ്ലസ്. ആഴത്തിലുള്ള ആത്മപരിശോധന, നരവംശ കേന്ദ്രീകൃത ശൈലി എന്നിവയ്ക്ക് പേരുകേട്ട അദ്ദേഹം, മനുഷ്യൻ്റെ ദുര്ബലത കലാത്മകമായ് അവതരിപ്പിക്കുന്നതിനായ് ചോക്ക്, കരി, ക്രയോണ് എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് ചുരുട്ടിയ കടലാസില് അര്ദ്ധ അമൂര്ത്ത രീതി അവലംബിച്ച് വരുന്നു. മദ്രാസിലെ ഗവണ്മെൻ്റ് കോളേജ് ഓഫ് ആര്ട്സ് ആന്ഡ് ക്രാഫ്റ്റില് പഠിച്ച അദ്ദേഹം പിന്നീട് ചോളമണ്ഡലം ആര്ട്ടിസ്റ്റ്സ് വില്ലേജില് ജോലി ചെയ്തു.
1992ല് ന്യൂഡല്ഹിയിലെ ലളിത കലാ അക്കാദമിയില് നിന്നുള്ള ദേശീയ അവാര്ഡ് ഉള്പ്പെടെ, തൻ്റെ കരിയറില് നിരവധി അവാര്ഡുകളും ഗ്രാൻ്റുകളും ഡഗ്ലസിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1991-93 ലും 1994-96 ലും കേന്ദ്ര സര്ക്കാരില് നിന്ന് സാംസ്കാരിക ഫെല്ലോഷിപ്പുകള് ലഭിച്ചു. 1994ല്, നെതര്ലന്ഡ്സില് സെറാമിക്സ് പഠിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹത്തിന് ചാള്സ് വാലസ് ഗ്രാൻ്റ് ലഭിച്ചു.
വരകള്, നിറങ്ങള്, അമൂര്ത്തത, ആലങ്കാരിക ഉപമകള് എന്നിവയില് വികാരങ്ങള് പകര്ത്താന് കഴിയുന്ന അപൂര്വ, ആധുനിക ഇന്ത്യന് സമകാലിക കലാകാരന്മാരില് ഒരാളാണ് സി. ഡഗ്ലസ്. ബ്രഷ് സ്ട്രോക്കുകളിലൂടെയും വര്ണ മൂല്യങ്ങളിലൂടെയും പാറ്റേണുകള്, താളങ്ങള്, ഘടനകള് എന്നിവയിലുള്ള അമൂര്ത്തത ഡഗ്ലസ് കണ്ടെത്തി. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിത്രങ്ങളിലെ ഉപകരണങ്ങള്, ഗ്രിഡുകള്, ത്രികോണങ്ങള്, ഫ്രെയിമുകള്, തിരശ്ചീന രേഖകള് എന്നിവയ്ക്ക് സവിശേഷമായ ലാവണ്യ ബോധമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.
എന്.എന്. റിംസണ്: സമകാലിക ശില്പകലയുടെ മൗനഭാഷ്യം
1957ല് എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കാക്കൂരിലാണ് റിംസണ് ജനിച്ചത്. ഇന്ത്യന് സമകാലിക ശില്പകലയുടെ മൗനഭാഷ്യമാണ് എന്.എന്. റിംസണ്. ഇന്ത്യന് ശില്പ പാരമ്പര്യത്തില് നിന്നും 'വീട്' എന്ന സങ്കല്പ്പത്തില് നിന്നും ഊര്ജ്ജം ഉള്ക്കൊണ്ട്, തികച്ചും ആശയപരമായ സമീപനത്തിലൂടെ ഇന്നിൻ്റെ സാമൂഹിക-രാഷ്ട്രീയ യാഥാര്ത്ഥ്യങ്ങളെ പ്രതീകാത്മകമായി അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന കലാകാരനാണ് അദ്ദേഹം. ലോഹം, ഫൈബര്ഗ്ലാസ്, കല്ല് എന്നിവയിലുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിഗൂഢവും പ്രതീകാത്മകവുമായ ശില്പങ്ങള് അന്താരാഷ്ട്ര പ്രശസ്തി നേടിയിട്ടുണ്ട്. സമീപകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡ്രോയിംഗുകളും അതേ ആഴത്തില് ചര്ച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്നു.
തിരുവനന്തപുരം ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളജില് നിന്ന് ബി.എഫ്.എ. (1982), ബറോഡ എം.എസ്. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയില് നിന്ന് എം.എഫ്.എ (1984), ലണ്ടന് റോയല് കോളജ് ഓഫ് ആര്ട്സില് നിന്ന് എം.എ. (1989) എന്നിങ്ങനെ വിദ്യാഭ്യാസം കരസ്ഥമാക്കി. തിരുവനന്തപുരം ഫൈന് ആര്ട്സ് കോളജില് ദീര്ഘകാലം ശില്പകല അധ്യാപകനായിരുന്നു. 2011 മുതല് 2014 വരെ പ്രിന്സിപ്പലായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ചു. മിനിമലിസത്തോടും, കണ്സെപ്ച്വല് ആര്ട്ടിനോടും സംവദിച്ചുകൊണ്ട് രൂപപ്പെട്ട അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കലാദര്ശനം, ഇന്ത്യയിലെ കഥപറയുന്ന കലാപാരമ്പര്യത്തില് നിന്ന് തികച്ചും വ്യത്യസ്തമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി ഇന്സ്റ്റലേഷന്, ശില്പം, ചിത്രകല, ഡ്രോയിങ് എന്നീ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ അദ്ദേഹം അന്വേഷിക്കുന്നത് കലയും ജീവിതവും തമ്മിലുള്ള അഗാധമായ ബന്ധമാണ്. ഓരോ വസ്തുവിനും അതിൻ്റേതായ ഓര്മ്മയും ആത്മാവുമുണ്ടെന്ന തിരിച്ചറിവാണ് റിംസൻ്റെ കലയുടെ കാതല്.
Also Read: 'ഈ മനോഹരതീരത്തു തരുമോ ഇനിയൊരു ജന്മം കൂടി'; വയലാറിന്റെ ഓർമ്മകൾക്ക് 51 വർഷം