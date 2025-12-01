രാജകീയ മധുവിധു മുതല് ഇ.എം.എസിന്റെ സത്യപ്രതിജ്ഞ വരെ; ലോക്ഭവനിലേക്ക് മാറുന്ന രാജ്ഭവന്റെ അറിയാക്കഥകള്
1957 ല് നടന്ന ആദ്യ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച് ചരിത്രമായ ഇഎംഎസിന്റെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനാണ് രാജ്ഭവന് ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങള്ക്കു മുന്നില് തുറക്കപ്പെടുന്നത്.
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: തലസ്ഥാനത്തെ വെള്ളയമ്പലം-കവടിയാര് രാജപാതയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഏവരുടേയും കണ്ണിലുടക്കുന്ന രാജ്ഭവന് എന്ന പ്രൗഢമായ ബോര്ഡ് അവിടെ നിന്നു മാറുമ്പോള് ചരിത്രത്തിലേക്ക് മായുന്നത് നിരവധി മുഹൂര്ത്തങ്ങള് കൂടിയാണ്. 1957 ല് നടന്ന ആദ്യ കേരള നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് വിജയിച്ച് ചരിത്രമായ ഇഎംഎസിന്റെ ആദ്യ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മന്ത്രിസഭയുടെ സത്യപ്രതിജ്ഞാ ചടങ്ങിനാണ് രാജ്ഭവന് ആദ്യമായി പൊതുജനങ്ങള്ക്കു മുന്നില് തുറക്കപ്പെടുന്നത്.
അതുവരെ അവിടം വിവിഐപികള്ക്കു മുന്നില് മാത്രം തുറക്കപ്പെടുന്ന ഒന്നായിരുന്നു എന്ന് പ്രമുഖ ചരിത്രകാരനും മാധ്യമ പ്രവര്ത്തകനുമായ മലയിന്കീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണന് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു പറഞ്ഞു. തിരുവിതാംകൂറിലെ അവസാന രാജാവായ ചിത്തിര തിരുനാളിന്റെ അനുജന് ഉത്രാടം തിരുനാള് മാര്ത്താണ്ഡ വര്മ്മയുടെ മധുവിധു ആഘോഷം അവിടെയായിരുന്നു എന്ന് അദ്ദേഹം തന്നെ തന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാരനായ ഡോ. എം ജി ശശിഭൂഷണ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോടു വ്യക്തമാക്കി.
ആദ്യം പാലസ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എന്ന പേരില് നിന്ന് ട്രാവന്കൂര് ട്രാവലേഴ്സ് ബംഗ്ലാവ് എന്നു പിന്നീട് അറിയപ്പെടാന് തുടങ്ങി. ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധകാലത്ത് തിരുവിതാംകൂര് സൈന്യത്തിന്റെയും സംസ്ഥാന സായുധ സേനയുടെയും യുദ്ധ ഓഫീസായി ഇവിടം പ്രവര്ത്തിച്ചിരുന്നു. 1919 മുതല് തിരുവിതാംകൂര് രാജക്കാന്മാരുടെ പ്രധാന വിവിഐപികള്ക്ക് താമസിക്കാനുള്ള ബംഗ്ലാവായി മാറി.
തിരുവനന്തപുരം സെന്ട്രല് റെയില്വേ സ്റ്റേഷന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ലിന്ലിത്ഗോ പ്രഭു 1931 നവംബര് 4 ന് എത്തിയപ്പോള് ഇവിടെ താമസിച്ചതായി ചില സൂചനകളുണ്ടെന്ന് ചരിത്രകാരന് ഡോ. എംജി ശശി ഭൂഷണ് പറയുന്നു. 1937 മുതല് ഈ കെട്ടിടം തിരുവിതാംകൂര് സര്വകലാശാല (ഇന്നത്തെ കേരള സര്വകലാശാല)യുടെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസായി മാറി. വിദേശത്തു നിന്നെത്തുന്ന ഫാക്കല്റ്റികളും ഗസ്റ്റ് അധ്യാപകരും താമസിക്കുന്ന മന്ദിരമായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.
ആദ്യമായി വൈദ്യുതി എത്തിയ മന്ദിരം
തലസ്ഥാനത്ത് വൈദ്യുതി ലൈനുകള് എത്തും മുന്പേ നാട്ടുകാര്ക്കാകെ അത്ഭുതമായ വൈദ്യുതി എത്തിയത് ഈ മന്ദിരത്തിലാണ്. അന്ന് ഡൈനമോ സ്ഥാപിച്ച് അത് പ്രത്യേക രീതിയില് കറക്കി അതില് നിന്ന് വൈദ്യുതി എത്തിച്ച് രാത്രികാലത്ത് അതിഥികള് താമസിക്കുന്ന മുറികള്ക്ക് പ്രഭയേകിയിരുന്നതായി മലയിന്കീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണനും എം ജി ശശിഭൂഷണും പറയുന്നു.
രാജ്ഭവനിലെ വിശാലമായ പൂന്തോട്ടത്തെ രാത്രി വൈദ്യുതി ദീപ പ്രഭയില് തിളങ്ങിയിരുന്നതുള്പ്പെടെയുള്ള ട്രാവലേഴ്സ് ബംഗ്ലാവിന്റെ മനോഹാരിതയെ കുറിച്ച് ഇവിടെ അതിഥിയായി താമസിച്ചിട്ടുള്ള ആന്ധ്രയിലെ ബോഗിലി രാജാവ് ഒരു ഓര്മക്കുറിപ്പ് തയാറാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് മലയിന്കീഴ് ഗോപാലകൃഷ്ണന് പറയുന്നു.
അത്രയും ആസ്വാദ്യമായ ഒരു കെട്ടിടത്തില് അദ്ദേഹം അന്തിയുറങ്ങത് ജീവിതത്തില് ആദ്യമാണെന്ന് ഈ ഓര്മ്മക്കുറിപ്പില് അദ്ദേഹം വിവരിക്കുന്നതായി മലയിന്കീഴ് പറയുന്നു. കേരളീയ പാരമ്പര്യത്തിലാണ് കെട്ടിട നിര്മ്മാണമെങ്കിലും ഇതിന് ചില വാസ്തു വിദ്യാ സവിശേഷതകളുണ്ട്. ഇവിടെ മൂന്ന് പ്രധാന കെട്ടിടങ്ങളാണുള്ളത്. 22000 അടിയാണ് ആകെ വിസ്തീര്ണം. 3 വലിയ ഹാളുകളും ഒരു ബാങ്ക്വറ്റ് ഹാളും കോണ്ഫറന്സ് ഹാളും ഗവര്ണറുടെ ഓഫീസും ഗവര്ണറുടെ സെക്രട്ടേറിയറ്റും വിശാലമായ ലൈബ്രറിയും ഉണ്ട്. ഗവര്ണറുടെ സ്വകാര്യ വസതിയില് 18 സ്യൂട്ടുകളും സ്വകാര്യ ഡൈനിങ് റൂമും അടുക്കളയും ഉണ്ട്.
1956 ല് സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തോടെ എറണാകുളത്തെ ബോള്ഗാട്ടി പാലസ്, ദേവികുളം കൊട്ടാരം എന്നിവയും രാജ്ഭവന് എന്നാണ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നത്. ഇതു രണ്ടും വിവധ വകുപ്പുകള്ക്കു കൈമാറിയ ശേഷം തിരുവനന്തപുരത്തെ മാത്രം രാജ്ഭവന് ആയി നിലനിര്ത്തുകയായിരുന്നു.
